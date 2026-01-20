Kompaktna parna krpa SC 1 Multi & Up 4-v-1 čisti brez kemikalij in jo lahko v hipu uporabite za globinsko čiščenje hiše, bodisi kot večnamenski ročni parnik ali kot vsestranski parni čistilnik 3-v-1, zahvaljujoč k priloženemu kompletu velikih talnih šob EasyFix. Deluje v treh različnih položajih naprave – zgoraj, na sredini in spodaj – se popolnoma prilagaja individualnim zahtevam. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher s trdih površin odstrani do 99,999 % virusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajnih gospodinjskih bakterij²⁾. Kompaktna in praktična oblika naprave omogoča udobno uporabo in enostavno shranjevanje v najmanjših prostorih. SC 1 Multi & Up je pripravljen za uporabo v 30 sekundah in ga je enostavno napolniti zahvaljujoč odstranljivemu rezervoarju za vodo – kar pomeni, da ni dolgih čakalnih dob ali prekinitev. Zamenljiva kartuša za odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja samodejno odstranjevanje vodnega kamna za petkrat daljšo življenjsko dobo izdelka. LED prikazovalnik z nadzorno ploščo omogoča enostavno in enostavno upravljanje. Različni načini, kot so segrevanje, pripravljenost za uporabo, način pare in menjava kartuše, so vedno prikazani.