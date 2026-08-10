Sesalna cev
Sesalna cev za mobilno čiščenje se adaptira na tlačni čistilec in omogoča uporabo alternativnih virov vode, kot so vodnjaki ali cisterne z vodo.
S pomočjo sesalne cevi za mobilno čiščenje, lahko tlačni čistilec spojite z alternativnimi viri vode, kot so vodnjaki ali cisterne z vodo. V ta namen je potrebno sneti rezervoar z naprave, priključni element cevi pričvrstiti na priključni nastavek in drugi konec cevi s filtrom potopiti v vodo. Naprava bo nato po aktiviranju pištole posesala vodo. Filter zanesljivo ščiti pred prodiranjem umazane vode v napravo. lahko ga snamete zaradi čiščenja, vendar zadostuje če ga sperete pod tekočo vodo. Zaradi svoje dolžine 2 metrov, sesalna cev omogoča velik radij delovanja.
Značilnosti in prednosti
Prilagojeno napravi
- Nadomešča rezervoar za vodo
Alternativni viri vode
- Brez omejitev volumna vode.
Vgrajen filter
- Preprečuje vdor umazane vode v napravo.
Veliki obseg delovanja
- Dolžina 2 m.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,129
|Mere (D × Š × V) (mm)
|198 x 144 x 48