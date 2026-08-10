S pomočjo sesalne cevi za mobilno čiščenje, lahko tlačni čistilec spojite z alternativnimi viri vode, kot so vodnjaki ali cisterne z vodo. V ta namen je potrebno sneti rezervoar z naprave, priključni element cevi pričvrstiti na priključni nastavek in drugi konec cevi s filtrom potopiti v vodo. Naprava bo nato po aktiviranju pištole posesala vodo. Filter zanesljivo ščiti pred prodiranjem umazane vode v napravo. lahko ga snamete zaradi čiščenja, vendar zadostuje če ga sperete pod tekočo vodo. Zaradi svoje dolžine 2 metrov, sesalna cev omogoča velik radij delovanja.