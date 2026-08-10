Sesalna cev

Sesalna cev za mobilno čiščenje se adaptira na tlačni čistilec in omogoča uporabo alternativnih virov vode, kot so vodnjaki ali cisterne z vodo.

S pomočjo sesalne cevi za mobilno čiščenje, lahko tlačni čistilec spojite z alternativnimi viri vode, kot so vodnjaki ali cisterne z vodo. V ta namen je potrebno sneti rezervoar z naprave, priključni element cevi pričvrstiti na priključni nastavek in drugi konec cevi s filtrom potopiti v vodo. Naprava bo nato po aktiviranju pištole posesala vodo. Filter zanesljivo ščiti pred prodiranjem umazane vode v napravo. lahko ga snamete zaradi čiščenja, vendar zadostuje če ga sperete pod tekočo vodo. Zaradi svoje dolžine 2 metrov, sesalna cev omogoča velik radij delovanja.

Značilnosti in prednosti
Prilagojeno napravi
  • Nadomešča rezervoar za vodo
Alternativni viri vode
  • Brez omejitev volumna vode.
Vgrajen filter
  • Preprečuje vdor umazane vode v napravo.
Veliki obseg delovanja
  • Dolžina 2 m.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Bela
Teža (Kg) 0,1
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,129
Mere (D × Š × V) (mm) 198 x 144 x 48