Kompakten in prenosljiv: OC 4 je Kärcherjev akumulatorski ročni tlačni čistilnik, idealen za vse, ki potrebujejo čistilno rešitev na poti. Zahvaljujoč vgrajeni litij-ionski bateriji in velikemu 8-litrskemu rezervoarju za vodo lahko čistite, ne da bi bili odvisni od električnega omrežja ali priključkov za vodo; preprosto napolnite z vodo in začnite. Zahvaljujoč tehnologiji šob Kärcher je lahko čiščenje nežno, a učinkovito. Ne glede na to, ali ste v kampu, po kolesarjenju, po blatnem pohodu ali samo na domačem vrtu – OC 4 je idealna hitra rešitev za različna opravila vmesnega čiščenja. LED lučka zagotavlja informacije o trenutnem stanju napolnjenosti baterije in preostali moči. Zavzame minimalno prostora – napravo in vse dodatke lahko shranite v prazen rezervoar za vodo, da prihranite prostor. 2,8 metra dolga spiralna cev zagotavlja fleksibilnost in velik radij gibanja. Pršilna pištola ima funkcijo zaskoka za dodatno udobje. Za še širši obseg uporabe je na voljo široka izbira dodatne opreme.