Mobilni čistilnik OC 4
Kompaktni tlačni čistilnik z litij-ionsko baterijo in rezervoarjem za čiščenje na poti brez električnega napajanja ali priključka za vodo – optimalna učinkovitost čiščenja.
Kompakten in prenosljiv: OC 4 je Kärcherjev akumulatorski ročni tlačni čistilnik, idealen za vse, ki potrebujejo čistilno rešitev na poti. Zahvaljujoč vgrajeni litij-ionski bateriji in velikemu 8-litrskemu rezervoarju za vodo lahko čistite, ne da bi bili odvisni od električnega omrežja ali priključkov za vodo; preprosto napolnite z vodo in začnite. Zahvaljujoč tehnologiji šob Kärcher je lahko čiščenje nežno, a učinkovito. Ne glede na to, ali ste v kampu, po kolesarjenju, po blatnem pohodu ali samo na domačem vrtu – OC 4 je idealna hitra rešitev za različna opravila vmesnega čiščenja. LED lučka zagotavlja informacije o trenutnem stanju napolnjenosti baterije in preostali moči. Zavzame minimalno prostora – napravo in vse dodatke lahko shranite v prazen rezervoar za vodo, da prihranite prostor. 2,8 metra dolga spiralna cev zagotavlja fleksibilnost in velik radij gibanja. Pršilna pištola ima funkcijo zaskoka za dodatno udobje. Za še širši obseg uporabe je na voljo široka izbira dodatne opreme.
Značilnosti in prednosti
Čiščenje na poti8-litrski rezervoar za vodo in vgrajena polnilna baterija omogočata preprosto čiščenje na poti – tudi brez dovoda vode ali električnega priključka. Rezervoar lahko odstranite za polnjenje iz pipe ali drugega vodnega vira, zahvaljujoč neprepustnemu pokrovu pa ga lahko brezskrbno prenašate, npr. v prtljažniku avtomobila. Prilagodljiv za uporabo pri številnih različnih čistilnih opravilih, npr. za kolesa, vrtno in kamp opremo, pse ali otroške vozičke.
Vgrajena litij-ionska baterijaEno polnjenje baterije zagotavlja čas delovanja do 22 minut, kar je dovolj dolgo za temeljito čiščenje več umazanih predmetov, kot so kolesa ali vrtno pohištvo. LED lučka zagotavlja informacije o trenutnem stanju napolnjenosti baterije. Polnilna vtičnica USB tipa C omogoča prilagodljivo polnjenje tudi, ko ste zunaj, npr. v avtu ali iz powerbanka.
Premišljen načrt shranjevanjaPri transportu in skladiščenju zavzame minimalno prostora – napravo, cev in sprožilno pištolo lahko zapakirate v prazen rezervoar za vodo. Vrečke za dodatno opremo, ki so na voljo kot dodatna oprema, lahko shranite tudi v rezervoar. Enostaven transport, prav tako prihranite prostor v skladišču.
Učinkovit in nežen nizek tlak
- Zahvaljujoč Kärcherjevi učinkoviti tehnologiji šob visokotlačni čistilnik čisti nežno in hkrati varčuje z vodo. Umazanijo odstranimo zelo učinkovito.
- Idealna izbira za zaščito občutljivih komponent na kolesih, kot so ležaji, tesnila ali pesta.
- Zanesljivo in natančno čiščenje tudi na težko dostopnih mestih.
Enostavno in priročno rokovanje
- Zapletena namestitev ni potrebna. Preprosto napolnite z vodo in pripravljen je za uporabo.
- Pištola ima funkcijo zaklepanja za enostavno in neprekinjeno pršenje.
- 2,8 m dolga spiralna cev ponuja velikodušen delovni radij.
Velika izbira dodatne opreme
- Opcijsko je na voljo obsežna dodatna oprema za razširitev področij uporabe.
- Pravi pripomočki za vsako čistilno nalogo (bodisi kolo, zunanja oprema, vrtno pohištvo, pes ali veliko več).
Specifikacije
Tehnični podatki
|Področje tlaka
|Nizek tlak
|Količina pretoka (l/min)
|max. 2
|Naprava na baterijo
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Čas delovanja baterije (min)
|max. 22
|Čas polnjenja baterije (h)
|3,5
|Barva
|siva
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,082
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,338
|Mere (D × Š × V) (mm)
|296 x 291 x 240
Obseg dobave
- Baterijski polnilnik: 5 V / 2 A USB-C polnilni kabel + adapter (po 1 kos)
- Šoba s ploščatim curkom
Oprema
- Sesanje vode
- Prostornina posode za vodo: 8 l
- Dolžina cevi: 2.8 m
- Vrsta cevi: Nizkotlačna spiralna cev
- Integriran vodni filter
- Pištola na tlačni sprožilec: Nizkotlačna razpršilna pištola
- Filter naprave
Področja uporabe
- Kolesa
- Šotor / oprema za kampiranje
- Hišni ljubimci / psi
- Čevlji / čevlji za pohodništvo
- Športna oprema (deska, kajak, deska za veslanje stoje)
- Otroški voziček / buggy
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
- Vrtna korita
