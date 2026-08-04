Set krp iz mikrovlaken vsebuje 1 krpo za tla in 1 prevleko iz visokokakovostnih mikrovlaken za ročno orodje. Za boljše pobiranje in odstranjevanje umazanije. Krpa za tla, primerna za uporabo s standardnim in velikim orodjem za tla za parne čistilnike Kärcher. Za čiščenje položite pokrov na ročno orodje. Za čiščenje vseh ploščic, naravnega kamna, linoleja in PVC tal.