Set krp iz mikrovlaken
Set krp iz mikrovlaken vsebuje 1 krpo za tla in 1 prevleko iz visokokakovostnih mikrovlaken za ročno orodje. Za boljše pobiranje umazanije.
Set krp iz mikrovlaken vsebuje 1 krpo za tla in 1 prevleko iz visokokakovostnih mikrovlaken za ročno orodje. Za boljše pobiranje in odstranjevanje umazanije. Krpa za tla, primerna za uporabo s standardnim in velikim orodjem za tla za parne čistilnike Kärcher. Za čiščenje položite pokrov na ročno orodje. Za čiščenje vseh ploščic, naravnega kamna, linoleja in PVC tal.
Značilnosti in prednosti
Krpa za tla iz mikrovlaken
- Umazanija se optimalno raztopi in ostane na krpi
- Pranje v pralnem stroju do 60 °C.
Prevleka iz mikrovlaken za ročno orodje
- Umazanija se optimalno raztopi in ostane na krpi
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,047
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,087
|Mere (D × Š × V) (mm)
|200 x 125 x 45
Področja uporabe
- Delovne površine v kuhinji
- Stenske ploščice
- Tuš kabina/kad
- Kuhalne plošče
- Izpušne nape
- Hladilnik (znotraj / zunaj)
- Trde talne obloge
- Idealen tudi v kuhinjah