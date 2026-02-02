Najvišji standard čiščenja oken: baterija WV 5 Plus N proizvajalca Kärcher – izumitelja čistilnika za okna na baterijski pogon – omogoča enostavno čiščenje oken brez madežev in kapljanja z absolutno popolnimi rezultati. Baterija WV 5 Plus N vključuje čistilnik za okna z baterijskim napajanjem, ozko sesalno šobo (posebej zasnovano za rešetkasta okna in ozke okenske površine), razpršilno plastenko z brisalcem iz mikrovlaken, detergent, polnilno postajo in zamenljivo baterijo. Popolna interakcija med razpršilno steklenico in krpo za brisanje iz mikrovlaken zagotavlja posebej učinkovito čiščenje. Čas delovanja baterije je bil bistveno izboljšan v primerjavi s prejšnjim. Distančniki na sesalni šobi zagotavljajo še boljše rezultate čiščenja vse do robov. Mehke komponente v ročaju naprave so še en plus, saj zagotavljajo, da je WV 5 še udobnejši za držanje kot prejšnje serije naprav. Polnilna postaja se lahko uporablja za polnjenje posameznih baterij kot tudi za varno shranjevanje celotnega čistilnika.