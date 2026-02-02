Čistilnik za okna WV 5 Plus N Battery

Baterija WV 5 Plus N: čistilnik za okna na baterije, razpršilna steklenica s krpo za brisanje iz mikrovlaken, čistilno sredstvo, polnilna postaja in zamenljiva baterija. Za neprekinjeno čiščenje brez kapljanja, brez madežev.

Najvišji standard čiščenja oken: baterija WV 5 Plus N proizvajalca Kärcher – izumitelja čistilnika za okna na baterijski pogon – omogoča enostavno čiščenje oken brez madežev in kapljanja z absolutno popolnimi rezultati. Baterija WV 5 Plus N vključuje čistilnik za okna z baterijskim napajanjem, ozko sesalno šobo (posebej zasnovano za rešetkasta okna in ozke okenske površine), razpršilno plastenko z brisalcem iz mikrovlaken, detergent, polnilno postajo in zamenljivo baterijo. Popolna interakcija med razpršilno steklenico in krpo za brisanje iz mikrovlaken zagotavlja posebej učinkovito čiščenje. Čas delovanja baterije je bil bistveno izboljšan v primerjavi s prejšnjim. Distančniki na sesalni šobi zagotavljajo še boljše rezultate čiščenja vse do robov. Mehke komponente v ročaju naprave so še en plus, saj zagotavljajo, da je WV 5 še udobnejši za držanje kot prejšnje serije naprav. Polnilna postaja se lahko uporablja za polnjenje posameznih baterij kot tudi za varno shranjevanje celotnega čistilnika.

Značilnosti in prednosti
Čistilnik za okna WV 5 Plus N Battery: Vklj. z dodatno baterijo in polnilno postajo.
Čiščenje brez premora zahvaljujoč dodatni bateriji.
Čistilnik za okna WV 5 Plus N Battery: Udobno čiščenje okenskih robov
Zahvaljujoč ročno nastavljivemu distančniku boste dosegli odlične rezultate čiščenja brez lis, vse do okenskih robov.
Čistilnik za okna WV 5 Plus N Battery: Udoben ročaj z indikatorjem napolnjenosti baterije
Z gumijastim vložkom na ročaju naprave je sedaj rokovanje z njo bistveno izboljšano. Nad stikalom za vklop/izklop 3 LED prikazujejo aktualno stanje napolnjenosti baterije.
Zamenljiva sesalna šoba
  • Glede na velikost področja čiščenja lahko uporabite tako malo kot veliko sesalno šobo.
Prijetno tiho
  • Ker je čistilnik oken zelo tih, je delo z njim še posebej prijetno.
Original
  • Izvirna Kärcherjeva kakovost, izumitelja čistilnika za okna.
3x hitreje
  • Z baterijskim čistilnikom oken je čiščenje oken kar 3x hitrejše kot z običajnimi metodami.
Rezultat brez kapljic in lis
  • Zahvaljujoč električnemu odsesavanjau vode je nadležnega kapljanja vode za vselej konec. Za sijoče čista okna.
Popolnoma higiensko
  • Hitro in enostavno praznjenje rezervoarja brez stika z umazano vodo.
Raznolika uporaba
  • Čistilnik oken lahko uporabite tudi za vse druge gladke površine kot so ploščice, ogledala, tuš kabine itd.
Specifikacije

Tehnični podatki

Delovna širina sesalne šobe (mm) 280
Delovna širina ozke sesalne šobe (mm) 170
Kapaciteta posode za umazano vodo (ml) 100
Čas delovanja baterije (min) 35
Čas polnjenja baterije (min) 185
Tip baterije Odstranljiva litij-ionska baterija
Zmogljivost s polno baterijo (m²) pribl. 210
Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 100 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Barva Bela
Teža vključno z baterijo (Kg) 0,7
Teža brez dodatkov (Kg) 0,7
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,6
Mere (D × Š × V) (mm) 125 x 280 x 325

Obseg dobave

  • Baterija: Zamenljiva baterija za WV 5 in WVP 10 (2 kos.)
  • Baterijski polnilnik: Polnilnik baterij + priključna postaja (po 1)
  • Razpršilna steklenička Extra s prevleko za brisanje iz mikrovlaken
  • Čistilna sredstva: RM 503 čistilnik za okna, 20 ml
  • Ozka sesalna šoba

Oprema

  • Sesalna šoba
  • Zamenljiva sesalna šoba
Čistilnik za okna WV 5 Plus N Battery
Področja uporabe
  • Okna in steklene površine
  • Okna z letvicami
  • Gladke površine
  • Ogledala
  • Ploščice
  • Steklene mize
  • Stenske ploščice
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.