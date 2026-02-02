Čistilnik za okna WV 5 Plus N Battery
Baterija WV 5 Plus N: čistilnik za okna na baterije, razpršilna steklenica s krpo za brisanje iz mikrovlaken, čistilno sredstvo, polnilna postaja in zamenljiva baterija. Za neprekinjeno čiščenje brez kapljanja, brez madežev.
Najvišji standard čiščenja oken: baterija WV 5 Plus N proizvajalca Kärcher – izumitelja čistilnika za okna na baterijski pogon – omogoča enostavno čiščenje oken brez madežev in kapljanja z absolutno popolnimi rezultati. Baterija WV 5 Plus N vključuje čistilnik za okna z baterijskim napajanjem, ozko sesalno šobo (posebej zasnovano za rešetkasta okna in ozke okenske površine), razpršilno plastenko z brisalcem iz mikrovlaken, detergent, polnilno postajo in zamenljivo baterijo. Popolna interakcija med razpršilno steklenico in krpo za brisanje iz mikrovlaken zagotavlja posebej učinkovito čiščenje. Čas delovanja baterije je bil bistveno izboljšan v primerjavi s prejšnjim. Distančniki na sesalni šobi zagotavljajo še boljše rezultate čiščenja vse do robov. Mehke komponente v ročaju naprave so še en plus, saj zagotavljajo, da je WV 5 še udobnejši za držanje kot prejšnje serije naprav. Polnilna postaja se lahko uporablja za polnjenje posameznih baterij kot tudi za varno shranjevanje celotnega čistilnika.
Značilnosti in prednosti
Vklj. z dodatno baterijo in polnilno postajo.Čiščenje brez premora zahvaljujoč dodatni bateriji.
Udobno čiščenje okenskih robovZahvaljujoč ročno nastavljivemu distančniku boste dosegli odlične rezultate čiščenja brez lis, vse do okenskih robov.
Udoben ročaj z indikatorjem napolnjenosti baterijeZ gumijastim vložkom na ročaju naprave je sedaj rokovanje z njo bistveno izboljšano. Nad stikalom za vklop/izklop 3 LED prikazujejo aktualno stanje napolnjenosti baterije.
Zamenljiva sesalna šoba
- Glede na velikost področja čiščenja lahko uporabite tako malo kot veliko sesalno šobo.
Prijetno tiho
- Ker je čistilnik oken zelo tih, je delo z njim še posebej prijetno.
Original
- Izvirna Kärcherjeva kakovost, izumitelja čistilnika za okna.
3x hitreje
- Z baterijskim čistilnikom oken je čiščenje oken kar 3x hitrejše kot z običajnimi metodami.
Rezultat brez kapljic in lis
- Zahvaljujoč električnemu odsesavanjau vode je nadležnega kapljanja vode za vselej konec. Za sijoče čista okna.
Popolnoma higiensko
- Hitro in enostavno praznjenje rezervoarja brez stika z umazano vodo.
Raznolika uporaba
- Čistilnik oken lahko uporabite tudi za vse druge gladke površine kot so ploščice, ogledala, tuš kabine itd.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina sesalne šobe (mm)
|280
|Delovna širina ozke sesalne šobe (mm)
|170
|Kapaciteta posode za umazano vodo (ml)
|100
|Čas delovanja baterije (min)
|35
|Čas polnjenja baterije (min)
|185
|Tip baterije
|Odstranljiva litij-ionska baterija
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 210
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža vključno z baterijo (Kg)
|0,7
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|125 x 280 x 325
Obseg dobave
- Baterija: Zamenljiva baterija za WV 5 in WVP 10 (2 kos.)
- Baterijski polnilnik: Polnilnik baterij + priključna postaja (po 1)
- Razpršilna steklenička Extra s prevleko za brisanje iz mikrovlaken
- Čistilna sredstva: RM 503 čistilnik za okna, 20 ml
- Ozka sesalna šoba
Oprema
- Sesalna šoba
- Zamenljiva sesalna šoba
Področja uporabe
- Okna in steklene površine
- Okna z letvicami
- Gladke površine
- Ogledala
- Ploščice
- Steklene mize
- Stenske ploščice
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.