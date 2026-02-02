Čistilnik za okna WV 6 Plus
Še bolj prilagodljiv v smislu uporabe in z inovativno tehnologijo trakov: baterijski čistilnik WV 6 Plus za čista okna brez kakršnih koli madežev in lis v trenutku.
Kärcher je ponovno izboljšal originalni čistilnik oken in razvil še bolj prilagodljiv model z inovativno tehnologijo rezil in daljšim časom delovanja baterije – WV 6 Plus. Novo daljše sesalno rezilo vam omogoča, da odstranite odvečno tekočino s celotnih površin v samo enem polnjenju. Izjemno dolg čas delovanja baterije WV 100 minut pomeni, da lahko delate še dlje. Čiščenje lahko natančno načrtujete zahvaljujoč prikazovalniku, ki prikazuje preostale minute delovanja. Kot običajno, inteligentna kombinacija razpršilne stekleničke in krpe za brisanje iz mikrovlaken, skupaj s sesalno funkcijo na čistilniku, zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje in bleščeče čista okna – brez madežev ali ostankov. Ergonomski Kärcherjev čistilnik WV 6 Plus vam omogoča tudi čiščenje oken na posebej higieničen način, saj ne pridete v neposredni stik z umazano vodo.
Značilnosti in prednosti
Izboljšana tehnologija brisalnih robovInovativnen daljši brisalni rob omogoča še bolj prilagodljivo čišečnje - idealno za uporabo na tleh.
Zelo dolga življenjska doba baterijeČas delovanja doseže 100 minut in zagotavlja neprekinjeno čiščenje.
Snemljiv brisalni robBrisalni rob se lahko enostavno odstrani iz sesalne šobe in očisti po vsakem čiščenju.
Higiensko in hitro praznjenje rezervoarjev
- Hitro in enostavno praznjenje rezervoarja brez kontakta z umazano vodo.
Prijetno tiho
- Ker je čistilnik oken zelo tih, je delo z njim še posebej prijetno.
Zaslon z natančnim minutnim prikazom preostale vrednosti baterije.
- Indikator napolnjenosti do minute natančno prikazuje preostali čas baterije. Za lažje načrtovanje čiščenja.
Original
- Izvirna Kärcherjeva kakovost, izumitelja čistilnika za okna.
3x hitreje
- Čiščenje oken z Window Vac je trikrat hitrejše kot pri običajnih metodah.
Rezultat brez kapljic in lis
- Zahvaljujoč električnemu odsesavanjau vode je nadležnega kapljanja vode za vselej konec. Za sijoče čista okna.
Raznolika uporaba
- Primerno za vse gladke površine kot so ploščice, ogledala ali tuš kabine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina sesalne šobe (mm)
|280
|Kapaciteta posode za umazano vodo (ml)
|150
|Čas delovanja baterije (min)
|100
|Čas polnjenja baterije (min)
|170
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 300
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža vključno z baterijo (Kg)
|0,76
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,76
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,3
|Mere (D × Š × V) (mm)
|126 x 280 x 310
Obseg dobave
- Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik (1 kos)
- Razpršilna steklenička Extra s prevleko za brisanje iz mikrovlaken
- Čistilna sredstva: RM 503 čistilnik za okna, 20 ml
Oprema
- Sesalna šoba
- Zamenljiva sesalna šoba
Video posnetki
Področja uporabe
- Gladke površine
- Okna in steklene površine
- Ogledala
- Ploščice
- Steklene mize
- Stenske ploščice
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
