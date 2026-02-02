Kärcher je ponovno izboljšal originalni čistilnik oken in razvil še bolj prilagodljiv model z inovativno tehnologijo rezil in daljšim časom delovanja baterije – WV 6 Plus. Novo daljše sesalno rezilo vam omogoča, da odstranite odvečno tekočino s celotnih površin v samo enem polnjenju. Izjemno dolg čas delovanja baterije WV 100 minut pomeni, da lahko delate še dlje. Čiščenje lahko natančno načrtujete zahvaljujoč prikazovalniku, ki prikazuje preostale minute delovanja. Kot običajno, inteligentna kombinacija razpršilne stekleničke in krpe za brisanje iz mikrovlaken, skupaj s sesalno funkcijo na čistilniku, zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje in bleščeče čista okna – brez madežev ali ostankov. Ergonomski Kärcherjev čistilnik WV 6 Plus vam omogoča tudi čiščenje oken na posebej higieničen način, saj ne pridete v neposredni stik z umazano vodo.