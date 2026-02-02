Baterijski WV 6 Plus Window Vac Multi Edition navdušuje uporabnike z inovativno tehnologijo brisanja in dolgim časom delovanja baterije. Daljši brisalni rob vam omogoča, da brez prekinitve odstranite odvečno tekočino s celotnih površin. Posebna izdaja ne čisti samo učinkovito temveč tudi s stilom: vključuje tri dodatne brisalne robove različnih barv, kar čistilniku daje individualni pridih. Poleg tega ima baterijski Window Vac izjemno dolg čas delovanja baterije 100 minut. Čiščenje lahko natančno načrtujete tudi zahvaljujoč zaslonu, ki prikazuje preostale minute delovanja. Inteligentna kombinacija brizgalke in krpe za brisanje iz mikrovlaken, skupaj s sesalno funkcijo na okenskem čistilniku, zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje in bleščeče čista okna - brez lis in ostankov. Poleg tega WV 6 Plus Window Vac Multi Edition zagotavlja posebno higiensko čiščenje oken, saj ni neposrednega stika z umazano vodo.