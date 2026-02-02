Čistilnik za okna WV 6 Plus Multi Edition
Z inovativno tehnologijo brisanja in tremi dodatnimi brisalnimi robovi različnih barv: baterijski WV 6 Plus Window Vac Multi Edition z individualnim pridihom za čista okna brez lis v najkrajšem možnem času.
Baterijski WV 6 Plus Window Vac Multi Edition navdušuje uporabnike z inovativno tehnologijo brisanja in dolgim časom delovanja baterije. Daljši brisalni rob vam omogoča, da brez prekinitve odstranite odvečno tekočino s celotnih površin. Posebna izdaja ne čisti samo učinkovito temveč tudi s stilom: vključuje tri dodatne brisalne robove različnih barv, kar čistilniku daje individualni pridih. Poleg tega ima baterijski Window Vac izjemno dolg čas delovanja baterije 100 minut. Čiščenje lahko natančno načrtujete tudi zahvaljujoč zaslonu, ki prikazuje preostale minute delovanja. Inteligentna kombinacija brizgalke in krpe za brisanje iz mikrovlaken, skupaj s sesalno funkcijo na okenskem čistilniku, zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje in bleščeče čista okna - brez lis in ostankov. Poleg tega WV 6 Plus Window Vac Multi Edition zagotavlja posebno higiensko čiščenje oken, saj ni neposrednega stika z umazano vodo.
Značilnosti in prednosti
Izboljšana tehnologija brisalnih robov
- Inovativnen daljši brisalni rob omogoča še bolj prilagodljivo čišečnje - idealno za uporabo na tleh.
Zelo dolga življenjska doba baterije
- Čas delovanja doseže 100 minut in zagotavlja neprekinjeno čiščenje.
Higiensko in hitro praznjenje rezervoarjev
- Hitro in enostavno praznjenje rezervoarja brez kontakta z umazano vodo.
Privlačna oblika
- Vizualni poudarek: črna zasnova naprave in brisalni rob različnih barv.
Prijetno tiho
- Ker je čistilnik oken zelo tih, je delo z njim še posebej prijetno.
Zaslon z natančnim minutnim prikazom preostale vrednosti baterije.
- Indikator napolnjenosti do minute natančno prikazuje preostali čas baterije. Za lažje načrtovanje čiščenja.
Snemljiv brisalni rob
- Brisalni rob se lahko enostavno odstrani iz sesalne šobe in očisti po vsakem čiščenju.
3x hitreje
- Čiščenje oken z Window Vac je trikrat hitrejše kot pri običajnih metodah.
Rezultat brez kapljic in lis
- Zahvaljujoč električnemu odsesavanjau vode je nadležnega kapljanja vode za vselej konec. Za sijoče čista okna.
Raznolika uporaba
- Primerno za vse gladke površine kot so ploščice, ogledala ali tuš kabine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina sesalne šobe (mm)
|280
|Kapaciteta posode za umazano vodo (ml)
|150
|Čas delovanja baterije (min)
|100
|Čas polnjenja baterije (min)
|170
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 300
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Teža vključno z baterijo (Kg)
|0,76
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,76
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,444
|Mere (D × Š × V) (mm)
|126 x 280 x 310
Obseg dobave
- Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik (1 kos)
- Razpršilna steklenička Extra s prevleko za brisanje iz mikrovlaken
- Čistilna sredstva: RM 503 čistilnik za okna, 20 ml
- Nadomestna guma, široka: 3 x
Oprema
- Sesalna šoba
- Zamenljiva sesalna šoba
Področja uporabe
- Gladke površine
- Okna in steklene površine
- Ogledala
- Ploščice
- Steklene mize
- Stenske ploščice
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.