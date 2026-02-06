Kärcher je ponovno izboljšal originalni WV in razvil še bolj prilagodljiv model z inovativno tehnologijo in daljšim časom delovanja baterije – WV 6 Plus. Novo daljše sesalno letvijo omogoča nemoteno odstranjevanje odvečne tekočine s celotnih površin. Izjemno dolg čas delovanja baterije čistilnika, 100 minut pomeni, da lahko delate še dlje. Čiščenje lahko natančno načrtujete zahvaljujoč prikazovalniku, ki prikazuje preostale minute delovanja. Kot običajno inteligentna kombinacija razpršilne stekleničke in krpe iz mikrovlaken za brisanje skupaj s sesalno funkcijo na čistilniku zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje in bleščeče čista okna – brez madežev ali ostankov. S priloženo krpo za brisanje iz mikrovlaken Outdoor lahko očistite tudi zelo umazane zunanje površine. Poleg tega ergonomski Kärcher WV 6 Plus zagotavlja posebno higienično čiščenje oken, saj ni neposrednega stika z umazano vodo.