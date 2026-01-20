Samo naši najbolj inovativni, visoko zmogljivi izdelki nosijo podpis tehnološkega pionirja in ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja. Nova linija WV 7 Signature: na prvi pogled prepoznavna kot najboljša naprava v svoji kategoriji izdelkov Kärcher in naše novo merilo na področju sesalnikov za okna. Njegova elegantna oblika, zmanjšana na bistvene stvari, naredi čiščenje še bolj priročno in enostavno. Z edinstvenimi funkcijami, kot je podpora aplikaciji za začetni zagon, nasveti za čiščenje in še veliko več, ter izboljšana lamela še lažje povrne oknom in vsem gladkim površinam WOW faktor.