Čistilnik za okna WV 7 Signature Line
Brezžični okenski čistilnik WV 7 Signature Line z inovativnim sesalnim robom za prilagodljivo uporabo. Z razpršilno steklenico, dvema krpama za brisanje, detergentom in ekskluzivno škatlo za shranjevanje.
Samo naši najbolj inovativni, visoko zmogljivi izdelki nosijo podpis tehnološkega pionirja in ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja. Nova linija WV 7 Signature: na prvi pogled prepoznavna kot najboljša naprava v svoji kategoriji izdelkov Kärcher in naše novo merilo na področju sesalnikov za okna. Njegova elegantna oblika, zmanjšana na bistvene stvari, naredi čiščenje še bolj priročno in enostavno. Z edinstvenimi funkcijami, kot je podpora aplikaciji za začetni zagon, nasveti za čiščenje in še veliko več, ter izboljšana lamela še lažje povrne oknom in vsem gladkim površinam WOW faktor.
Značilnosti in prednosti
Prednosti Signature LinePodpis ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja označuje izdelek kot najboljšo Kärcherjevo napravo v svoji kategoriji. Druge ekskluzivne ugodnosti vključujejo podporo za aplikacije in podaljšano garancijo.
Ekskluzivna škatla za shranjevanjeZa praktično shranjevanje sestavljenega čistilnika oken vklj. dodatki.
Izboljšana tehnologija brisalnih robovInovativnen daljši brisalni rob omogoča še bolj prilagodljivo čišečnje - idealno za uporabo na tleh.
Zaslon z natančnim minutnim prikazom preostale vrednosti baterije.
- Čas delovanja doseže 100 minut in zagotavlja neprekinjeno čiščenje.
Ergonomska oblika
- Kompakten in lahek z ergonomskim ročajem za maksimalno udobje.
Snemljiv brisalni rob
- Brisalni rob se lahko enostavno odstrani iz sesalne šobe in očisti po vsakem čiščenju.
Higiensko in hitro praznjenje rezervoarjev
- Higienično snemanje in praznjenje posode za umazano vodo, ne da bi imeli stik z umazanijo.
3x hitreje
- Čiščenje oken z Window Vac je trikrat hitrejše kot pri običajnih metodah.
Rezultat brez kapljic in lis
- Zahvaljujoč električnemu odsesavanjau vode je nadležnega kapljanja vode za vselej konec. Za sijoče čista okna.
Raznolika uporaba
- Primerno za vse gladke površine kot so ploščice, ogledala ali tuš kabine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina sesalne šobe (mm)
|280
|Delovna širina ozke sesalne šobe (mm)
|170
|Kapaciteta posode za umazano vodo (ml)
|150
|Čas delovanja baterije (min)
|100
|Čas polnjenja baterije (min)
|170
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 300
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,76
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|126 x 280 x 310
Obseg dobave
- Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik (1 kos)
- Razpršilna steklenička Extra s prevleko za brisanje iz mikrovlaken
- Čistilna sredstva: RM 503 čistilnik za okna, 20 ml
- Ozka sesalna šoba
- Prevleka za brisanje iz mikrovlaken, outdoor: 1 x
- Strgalo za umazanijo
Oprema
- Sesalna šoba
