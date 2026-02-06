FCV 2 Natural N: čistoča je lahko tako enostavna – in tudi okolju prijazna, zahvaljujoč naravnemu detergentu za tla RM 538N! Čistilnik tal 3 v 1 z inovativno funkcijo Xtra!Clean sesa, briše in suši, kar olajša čiščenje trdih tal, preprog in celo čiščenje razlitih tekočin ter prihrani do 50 odstotkov časa*. Izbirajte med dvema načinoma čiščenja – standardnim načinom s porazdelitvijo vode in suhim načinom – in se spopadite s kakršno koli umazanijo, naj gre za prah, dlake hišnih ljubljenčkov ali trdovratne madeže. Vrhunska tehnologija Hygienic!Spin z do 500 vrtljaji valja na minuto ne zagotavlja le popolnih rezultatov čiščenja, ampak tudi odstrani do 99 odstotkov bakterij** za higiensko čistočo. Poleg tega dolgotrajna baterija z do 25 minutami delovanja za čiščenje do 110 kvadratnih metrov brez prestanka in vgrajena samočistilna funkcija zagotavljata maksimalno udobje – za enostavno čiščenje, ne da bi si umazali roke.