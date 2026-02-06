S FCV 3 Stone+ doživite tla, ki so tako čista, da se lesketajo, in očistite vse vrste robustnih kamnitih tal posebej učinkovito zahvaljujoč posebnemu valju za kamen in čistilu za kamnita tla. Čistilnik tal 3 v 1 z inovativno funkcijo Xtra!Clean posesa, pobriše in posuši v enem samem koraku, kar olajša čiščenje trdih tal in preprog ter celo čiščenje razlitih tekočin, s čimer prihranite do 50 odstotkov časa*. Izbirajte med tremi načini čiščenja – standardnim načinom s porazdelitvijo vode, suhim načinom in močnim načinom Power*** – in se spopadite s kakršno koli umazanijo, pa naj gre za prah, dlake hišnih ljubljenčkov ali trdovratne madeže. Vrhunska tehnologija Hygienic!Spin z do 500 vrtljaji valja na minuto ne zagotavlja le popolnih rezultatov čiščenja, ampak tudi odstrani do 99 odstotkov bakterij** za higiensko čistočo. Poleg tega vzdržljiva baterija z do 30 minutami delovanja za čiščenje do 130 kvadratnih metrov brez prestanka in vgrajena samočistilna funkcija zagotavljata maksimalno udobje – za enostavno čiščenje, ne da bi si umazali roke.