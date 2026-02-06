Čistilnik tal s sesalno funkcijo FCV 3 Natural N
3-v-1 Xtra!Clean – sesanje, brisanje, sušenje: čistilnik tal FCV 3 s 30 minutnim časom delovanja baterije, načinom Advanced!Power in naravnim detergentom – idealen za trda tla in preproge.
Doživite tako čista tla, da se lesketajo s FCV 3 Natural N in v kombinaciji z naravnim detergentom za tla RM 538N za ekološko čiščenje. Čistilnik tal z 3 v 1 inovativno funkcijo Xtra!Clean sesa, briše in suši, kar olajša čiščenje trdih tal, preprog in celo čiščenje razlitih tekočin ter prihrani do 50 odstotkov časa*. Izbirajte med tremi načini čiščenja – standardnim načinom s porazdelitvijo vode, suhim načinom in zmogljivim načinom Advanced!Power*** – in se spopadite s kakršno koli umazanijo, pa naj gre za prah, dlake hišnih ljubljenčkov ali trdovratne madeže. Vrhunska tehnologija Hygienic!Spin z do 500 vrtljaji valja na minuto ne zagotavlja le popolnih rezultatov čiščenja, ampak tudi odstrani do 99 odstotkov bakterij** za higiensko čistočo. Poleg tega vzdržljiva baterija z do 30 minutami delovanja za čiščenje do 130 kvadratnih metrov brez prestanka in vgrajena samočistilna funkcija zagotavljata maksimalno udobje – za enostavno čiščenje, ne da bi si umazali roke.
Značilnosti in prednosti
Funkcija 3-v-1 Xtra!Clean: brisanje, sesanje in sušenjePrepolovi čas čiščenja* in zagotavlja popolno čistočo! Zahvaljujoč vgrajeni funkciji sesanja, ki odpravlja potrebo po predhodnem sesanju. Trije načini čiščenja za vse vrste umazanije – tudi najbolj trdovratna umazanija in največja razlitja niso problem. Prilagaja se različnim tlom za učinkovito in temeljito čiščenje vse do roba – tudi na preprogah in tepihih v suhem načinu.
Učinkovita Hygienic!Spin tehnologijaDokazano odstrani 99 %** vseh bakterij za higieničen in čist dom. Valj se vrti do 500 vrtljajev na minuto za brezhibne rezultate čiščenja. Pameten sistem z dvema rezervoarjema za stalno oskrbo s svežo vodo, ločeno od umazane vode.
Izjemno zmogljiv Advanced!Power načinOdstrani tudi najtrdovratnejšo zasušeno umazanijo s 60 % večjo sesalno močjo in 20 % večjo porazdelitvijo vode kot standardni način. Tla se posušijo v kratkem času, tako da lahko po njih takoj hodite.
Učinkovit dvostopenjski filtrirni sistem Duo!Pure
- Večstopenjski filtrirni sistem zanesljivo ščiti motor pred vlago.
- Odlična filtracija z visoko učinkovitim ravnim nagubanim filtrom – učinkovito ujame tudi najmanjše delce v zraku.
- Suhi način je idealen za uporabo na preprogah in tepihih.
Učinkovito udobje! Celična litij-ionska baterija
- Impresivni rezultati čiščenja zahvaljujoč visokim hitrostim in optimalni sesalni moči ter učinkovitosti brisanja.
- Največja svoboda gibanja z do 30 min delovanja baterije – idealno za površine do 130 m².
- Baterijo lahko med servisiranjem hitro zamenjate za daljšo življenjsko dobo izdelka – varno za denarnico in okolje.
Čiščenje brez težav z LED zaslonom
- Pomembne informacije, kot je preostali čas delovanja ali način čiščenja, so vedno vidne.
- Inteligentni prikaz nivoja v rezervoarju z zaščito pred prelivanjem in samodejnim izklopom, če rezervoar za umazano vodo ni izpraznjen.
- Enostavno praznjenje in polnjenje rezervoarja – brez stika z umazanijo.
Higienski sistem! Funkcija samočiščenja Clean
- Učinkovita samočistilna funkcija z do 550 vrtljaji valja na minuto – za hitro in priročno čiščenje brez stika z umazanijo.
- Praktično shranjevanje naprave in dodatkov tudi med polnjenjem.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Površinska zmogljvost pri polni bateriji (m²)
|130
|Prostornina rezervoarja za čisto vodo (ml)
|800
|Prostornina rezervoarja za umazano vodo (ml)
|425
|Nazivna poraba moči (W)
|160
|Pogon
|Krtačni motor
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Delovna širina valja (mm)
|240
|Čas sušenja tal (min)
|2
|Napetost baterije (V)
|21,6
|Čas delovanja baterije (min)
|max. 30
|Čas polnjenja baterije (min)
|180
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,763
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Čistilniki tal Kärcher lahko prepolovijo vaš čas čiščenja, saj lahko običajno gospodinjsko umazanijo odstranite s tal v enem samem koraku, s čimer se odpravi potreba po sesanju pred brisanjem. /
** Na podlagi testov neodvisnega testnega laboratorija. /
*** Način Advanced!Power odstrani tudi najtrdovratnejšo zasušeno umazanijo s 60 odstotkov večjo sesalno močjo in 20 odstotkov večjo količino vode v primerjavi s standardnim načinom.
Obseg dobave
- Univerzalni valj: 1 Kos(i)
- Čistilna sredstva: Naravno čistilo za tla RM 538N, 500 ml
- Polnilna, parkirna in čistilna postaja
- Krtača za čiščenje
- Ploščati filter: 1 Kos(i)
- Gobasti filter: 1 Kos(i)
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
- Dvojni filtrski sistem
- Samočistilni način
- Standardni način
- Način napajanja
- Suhi način
- Indikator napolnjenosti rezervoarja za umazano vodo
- Transportna kolesa
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Na preprogah z nizkim dlakami
- Trdovratne nečistoče
- Odstranjevanje grobe umazanije ( npr. v delavnici, garaži ali kleti).
- Fina umazanija
- Sesanje suhe umazanije
- Vse-v-enem: odstrani vse vrste vsakdanjih suhih in mokrih nečistoč.
- Učinkovito sesanje tekočin
- Dlake hišnih ljubljenčkov
