Odkrijte FCV 4 Dry – vsestransko napravo s sušilno postajo Thermo!Dry, ki bo spremenila način čiščenja vaših tal! Čistilnik tal z 3 v 1 inovativno funkcijo Xtra!Clean sesa, briše in suši, kar olajša čiščenje trdih tal, preprog in celo čiščenje razlitih tekočin ter prihrani do 50 odstotkov časa*. Izbirajte med štirimi načini čiščenja – samodejnim načinom s senzorjem za umazanijo Dynamic!Control, pametnim načinom Stair!Assist, suhim načinom in zmogljivim naprednim!Power načinom*** – in se spopadite z vsako umazanijo, pa naj gre za prah, dlake hišnih ljubljenčkov ali trdovratne madeže. Vrhunska tehnologija Hygienic!Spin z do 500 vrtljaji valja na minuto ne zagotavlja le popolnih rezultatov čiščenja, ampak tudi odstrani do 99 odstotkov bakterij** za higiensko čistočo. Zmogljiv motor BLDC in vzdržljiva baterija z do 45 minutami delovanja čistita do 200 kvadratnih metrov neprekinjeno. Vsebuje tudi 3,2-palčni zaslon Vision!Clean, funkcijo samodejnega zagona/ustavitve in učinkovito samočistilno funkcijo z vročim sušenjem Thermo!Dry, kot tudi pralni valj Pure!Roll za največje udobje – brez stika z umazanijo.