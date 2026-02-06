Čistilnik tal s sesalno funkcijo FCV 4 Natural N
3-v-1 Xtra!Clean – sesanje, brisanje, sušenje: pametni čistilnik tal FCV 4 s 45 minutnim časom delovanja baterije, senzorjem umazanije in naravnim detergentom – tudi na preprogah.
Odkrijte FCV 4 Natural N – vsestranska naprava, ki bo spremenila način čiščenja vaših tal in je še posebej okolju prijazna zahvaljujoč naravnemu detergentu za tla RM 538N! Čistilnik tal 3 v 1 z inovativno funkcijo Xtra!Clean sesa, briše in suši, kar olajša čiščenje trdih tal, preprog in celo čiščenje razlitih tekočin ter prihrani do 50 odstotkov časa*. Izbirajte med štirimi načini čiščenja – samodejnim načinom s senzorjem za umazanijo Dynamic!Control, pametnim načinom Stair!Assist, suhim načinom in zmogljivim naprednim!Power načinom*** – in se spopadite z vsako umazanijo, pa naj gre za prah, dlake hišnih ljubljenčkov ali trdovratne madeže. Vrhunska tehnologija Hygienic!Spin z do 500 vrtljaji valja na minuto ne zagotavlja le popolnih rezultatov čiščenja, ampak tudi odstrani do 99 odstotkov bakterij** za higiensko čistočo. Zmogljiv BLDC motor in dolgotrajna baterija z do 45 minutami delovanja čistita do 200 kvadratnih metrov brez prestanka. Vsebuje tudi 3,2-palčni zaslon Vision!Clean, funkcijo samodejnega zagona/ustavitve in samočistilno funkcijo ter pralni valj Pure!Roll za največje udobje – ne da bi prišli v stik z umazanijo.
Značilnosti in prednosti
Funkcija 3-v-1 Xtra!Clean: brisanje, sesanje in sušenjePrepolovi čas čiščenja* in zagotavlja popolno čistočo! Zahvaljujoč vgrajeni funkciji sesanja, ki odpravlja potrebo po predhodnem sesanju. Štirje načini čiščenja za pokrivanje vseh vrst umazanije – tudi najbolj trdovratna umazanija in največja razlitja niso problem. Prilagaja se različnim tlom za učinkovito in temeljito čiščenje vse do roba – tudi na preprogah in tepihih v suhem načinu.
Učinkovita Hygienic!Spin tehnologijaDokazano odstrani 99 %** vseh bakterij za higieničen in čist dom. Valj se vrti do 500 vrtljajev na minuto za brezhibne rezultate čiščenja. Pameten sistem z dvema rezervoarjema za stalno oskrbo s svežo vodo, ločeno od umazane vode.
Inteligentno čiščenje z Dynamic!Control in Vision!CleanInteligentni samodejni način s senzorjem umazanije Dynamic!Control samodejno prilagodi sesalno moč in količino vode glede na stopnjo umazanosti – za najdaljši čas delovanja. Pomembne informacije, kot je preostali čas delovanja ali način čiščenja, so vedno vidne na velikem 3,2-palčnem zaslonu Vision!Clean. Inteligentni prikaz nivoja v rezervoarju z zaščito pred prelivanjem in samodejnim izklopom, če rezervoar za umazano vodo ni izpraznjen.
Clever Stair! Način za pomoč pri čiščenju in samodejni zagon/ustavitev
- Zahvaljujoč funkciji samodejnega zagona/ustavitve prekinitve čiščenja niso problem – kadarkoli in kjer koli.
- Z lahkoto očistite stopnice in ozke prostore iz katerega koli položaja, tudi pod kotom 90°, zahvaljujoč načinu Stair!Assist z deaktivirano funkcijo samodejnega zagona/ustavitve.
Izjemno zmogljiv Advanced!Power način
- Odstrani tudi najtrdovratnejšo zasušeno umazanijo z dvakrat večjo sesalno močjo in 20 % večjo porazdelitvijo vode kot v samodejnem načinu.
- Tla se posušijo v kratkem času, tako da lahko po njih takoj hodite.
Zmogljiv motor BLDC in učinkovita baterija Comfort!Cell
- Najsodobnejša brezkrtačna motorna tehnologija za dolgo življenjsko dobo, visoko zanesljivost in impresivno sesalno moč ter zmogljivost čiščenja pri visokih hitrostih.
- Največja svoboda gibanja z do 45 minutnim časom delovanja baterije – idealno za območja do 200 m².
- Baterijo lahko med servisiranjem hitro zamenjate za daljšo življenjsko dobo izdelka – varno za denarnico in okolje.
Učinkovit dvostopenjski filtrirni sistem Duo!Pure
- Večstopenjski filtrirni sistem zanesljivo ščiti motor pred vlago.
- Odlična filtracija z visoko učinkovitim ravnim nagubanim filtrom – učinkovito ujame tudi najmanjše delce v zraku.
- Suhi način je idealen za uporabo na preprogah in tepihih.
System!Clean samočistilna funkcija in Pure!Roll valj
- Učinkovita samočistilna funkcija z do 550 vrtljaji valja na minuto – za hitro in priročno čiščenje brez stika z umazanijo.
- Valje je mogoče prati v pralnem stroju pri 60 °C za dodatno udobje, higieno in trajnost.
- Praktično shranjevanje naprave in dodatkov tudi med polnjenjem.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Površinska zmogljvost pri polni bateriji (m²)
|200
|Prostornina rezervoarja za čisto vodo (ml)
|750
|Prostornina rezervoarja za umazano vodo (ml)
|450
|Nazivna poraba moči (W)
|180
|Pogon
|Brezkrtačni motor
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Delovna širina valja (mm)
|250
|Čas sušenja tal (min)
|min. 2
|Napetost baterije (V)
|18
|Čas delovanja baterije (min)
|max. 45
|Čas polnjenja baterije (min)
|240
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Čistilniki tal Kärcher lahko prepolovijo vaš čas čiščenja, saj lahko običajno gospodinjsko umazanijo odstranite s tal v enem samem koraku, s čimer se odpravi potreba po sesanju pred brisanjem. /
** Na podlagi testov neodvisnega testnega laboratorija. /
*** Način Advanced!Power odstrani tudi najbolj trdovratno zasušeno umazanijo z dvakrat večjo sesalno močjo in 20 odstotkov večjo količino vode v primerjavi s samodejnim načinom.
Obseg dobave
- Univerzalni valj: 1 Kos(i)
- Čistilna sredstva: Naravno čistilo za tla RM 538N, 500 ml
- Polnilna, parkirna in čistilna postaja
- Krtača za čiščenje
- Ploščati filter: 1 Kos(i)
- Gobasti filter: 1 Kos(i)
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
- Dvojni filtrski sistem
- Samočistilni način
- Avtomatski način
- Način za stopnice
- Način napajanja
- Suhi način
- Indikator napolnjenosti rezervoarja za svežo vodo
- Indikator napolnjenosti rezervoarja za umazano vodo
- Transportna kolesa
- Ročaj za prenašanje
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Na preprogah z nizkim dlakami
- Trdovratne nečistoče
- Odstranjevanje grobe umazanije ( npr. v delavnici, garaži ali kleti).
- Fina umazanija
- Sesanje suhe umazanije
- Vse-v-enem: odstrani vse vrste vsakdanjih suhih in mokrih nečistoč.
- Učinkovito sesanje tekočin
- Dlake hišnih ljubljenčkov
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
