Odkrijte FCV 4 Natural N – vsestranska naprava, ki bo spremenila način čiščenja vaših tal in je še posebej okolju prijazna zahvaljujoč naravnemu detergentu za tla RM 538N! Čistilnik tal 3 v 1 z inovativno funkcijo Xtra!Clean sesa, briše in suši, kar olajša čiščenje trdih tal, preprog in celo čiščenje razlitih tekočin ter prihrani do 50 odstotkov časa*. Izbirajte med štirimi načini čiščenja – samodejnim načinom s senzorjem za umazanijo Dynamic!Control, pametnim načinom Stair!Assist, suhim načinom in zmogljivim naprednim!Power načinom*** – in se spopadite z vsako umazanijo, pa naj gre za prah, dlake hišnih ljubljenčkov ali trdovratne madeže. Vrhunska tehnologija Hygienic!Spin z do 500 vrtljaji valja na minuto ne zagotavlja le popolnih rezultatov čiščenja, ampak tudi odstrani do 99 odstotkov bakterij** za higiensko čistočo. Zmogljiv BLDC motor in dolgotrajna baterija z do 45 minutami delovanja čistita do 200 kvadratnih metrov brez prestanka. Vsebuje tudi 3,2-palčni zaslon Vision!Clean, funkcijo samodejnega zagona/ustavitve in samočistilno funkcijo ter pralni valj Pure!Roll za največje udobje – ne da bi prišli v stik z umazanijo.