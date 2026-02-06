Zahvaljujoč svoji obliki je ta naprava tako enostavna za vodenje kot krtačni sesalnik. V primerjavi z običajnim pomivanjem ima naprava prednost 10-kratnega pritisnega tlaka in tako občutno večjo zmogljivost čiščenja. Vse to pri hitrosti valja kar 1500 vrtljajev. Čisti lahko naprej in vzvratno. Z izjemno ploščato krtačno glavo lahko dosežete tudi površine, ki so pod nizkim pohištvom in drugimi predmeti, kot na primer pod radiatorji.