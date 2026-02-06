Čistilnik za trda tla BR 4.300
Izredno kompakten in z 11,5 kg zelo lahek čistilnik tal. BR 4.300 je inovativna in zmogljiva alternativa ročnemu čiščenju trdih površin od 20 do 200 m². Tla so po čiščenju takoj suha, zato ne drsijo in so hitro spet pohodna.
Zahvaljujoč svoji obliki je ta naprava tako enostavna za vodenje kot krtačni sesalnik. V primerjavi z običajnim pomivanjem ima naprava prednost 10-kratnega pritisnega tlaka in tako občutno večjo zmogljivost čiščenja. Vse to pri hitrosti valja kar 1500 vrtljajev. Čisti lahko naprej in vzvratno. Z izjemno ploščato krtačno glavo lahko dosežete tudi površine, ki so pod nizkim pohištvom in drugimi predmeti, kot na primer pod radiatorji.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Prostornina rezervoarja za čisto vodo (l)
|4
|Prostornina rezervoarja za umazano vodo (l)
|4
|Nazivna poraba moči (W)
|820
|Delovna širina sesanja (mm)
|300
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1450
|Pritisni tlak krtač (g/cm²)
|100
|Dolžina kabla (m)
|10
|Teža brez dodatkov (Kg)
|12
|Mere (D × Š × V) (mm)
|390 x 335 x 1180
Obseg dobave
- Krtačni valj: 1 Kos(i)
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
- Transportna kolesa
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
