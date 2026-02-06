Odstranjevanje madežev in razlitih tekočin do roba - brez potrebe po vedru ali neutrudnem čiščenju. Ni mogoče? Še enkrat razmislite! Čistilnik EWM 2 z dvema rezervoarjema to omogoča - in običajne krpe so odveč. Rotacijski valji se nenehno vlažijo s čisto vodo, medtem ko zbrana umazanija konča v rezervoarju za umazano vodo. Naprava pušča tla do 20% čistejša od običajnih krp za brisanje*. Zaradi tanke oblike in prilagodljivega vrtljivega spoja EWM 2 ne le zlahka seže pod pohištvo, ampak tudi prihrani prostor za shranjevanje. Čas sušenja tal je le približno dve minuti, zato je popolnoma primeren za uporabo na vseh vrstah trdih tal (na primer ploščice, parket, laminat, PVC in vinil). Zmogljiva litij-ionska baterija ima čas delovanja pribl. 20 minut. To vam omogoča, da z napravo očistite do 60 m² talne površine.