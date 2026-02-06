Električni čistilnik za tla EWM 2
Čistilnik za tla EWM 2 odstrani madeže in razlite tekočine - brez potrebe po nošenju vedra ali po drgnjenju. Površine očisti 20% bolje od klasične krpe.* Čas delovanja baterije: 20 min.
Odstranjevanje madežev in razlitih tekočin do roba - brez potrebe po vedru ali neutrudnem čiščenju. Ni mogoče? Še enkrat razmislite! Čistilnik EWM 2 z dvema rezervoarjema to omogoča - in običajne krpe so odveč. Rotacijski valji se nenehno vlažijo s čisto vodo, medtem ko zbrana umazanija konča v rezervoarju za umazano vodo. Naprava pušča tla do 20% čistejša od običajnih krp za brisanje*. Zaradi tanke oblike in prilagodljivega vrtljivega spoja EWM 2 ne le zlahka seže pod pohištvo, ampak tudi prihrani prostor za shranjevanje. Čas sušenja tal je le približno dve minuti, zato je popolnoma primeren za uporabo na vseh vrstah trdih tal (na primer ploščice, parket, laminat, PVC in vinil). Zmogljiva litij-ionska baterija ima čas delovanja pribl. 20 minut. To vam omogoča, da z napravo očistite do 60 m² talne površine.
Značilnosti in prednosti
Odstrani razlite in posušene tekočine.Nadomešča klasično omelo in vedro Čisti vse do roba.
Brisanje je 20 odstotkov* temeljitejše kot z omelom in bistveno udobnejšeSistem z dvema rezervoarjema s Hygienic!Spin: stalno vlaženje valjev iz rezervoarja za svežo vodo, medtem ko se umazanija zbira v rezervoarju za umazano vodo. Za do 99 %** odstranitev bakterij. Nenaporno: brez prenašanja veder, ročnega ožemanja krpe za tla, brez drgnjenja. Valjčki Pure!Roll so pralni v pralnem stroju pri 60 °C.
Vitka zasnova izdelka in talna glava z vrtljivim delomEnostavno čiščenje pod pohištvom in okoli predmetov. Preprosto prenašanje in udobna uporaba zaradi majhne teže izdelka. Kompaktno shranjevanje.
Primerno za vse trde talne obloge (npr. premazan, naoljen ali povoskan parket, laminat, ploščice, PVC, vinil)
- Majhna količina vlage pomeni, da je mogoče po približno 2 minutah ponovno hoditi po tleh.
- Bogata ponudba čistilnih in negovalnih sredstev za najrazličnejše vrste tal.
Čas delovanja približno 20 minut zaradi zmogljive litij-ionske baterije
- Izjemna svoboda gibanja med čiščenjem zaradi neodvisnosti od razpoložljivosti vtičnic – nič več prestavljanja med vtičnicami.
- 3-stopenjski LED-zaslon kot intuitivni prikaz nivoja baterije.
Parkirna postaja s shranjevanjem valjev
- Praktično shranjevanje naprave in valjev.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|120 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Površinska zmogljvost pri polni bateriji (m²)
|pribl. 60
|Prostornina rezervoarja za čisto vodo (ml)
|360
|Prostornina rezervoarja za umazano vodo (ml)
|140
|Delovna širina valja (mm)
|300
|Čas sušenja tal (min)
|pribl. 2
|Napetost baterije (V)
|7,2 - 7,4
|Kapaciteta baterije (Ah)
|2,5
|Čas delovanja baterije (min)
|pribl. 20
|Čas polnjenja baterije (h)
|4
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|305 x 226 x 1220
*EWM 2 doseže do 20% boljše rezultate čiščenja kot običajno omelo s krpo za brisanje v testni kategoriji "brisanje". Nanaša se na povprečne rezultate testov glede učinkovitosti čiščenja in čiščenja robov.
Obseg dobave
- Univerzalni valj: 2 Kos(i)
- Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo za tla RM 536, 30 ml
- Parkirna postaja s shranjevanjem valjev
- Polnilnik baterije
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
Video posnetki
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Trdovratne nečistoče
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
