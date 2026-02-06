Čistilnik tal FC 2-4 navdušuje s svojo zasnovo, nizko težo - le 2,2 kilograma ter samodejnim vklopom in izklopom. Če želite to narediti, povlecite ročaj čistilnika nazaj, da začnete in zelo priročno odstranite suho in mokro umazanijo v samo enem koraku. Najdaljša življenjska doba baterije je 20 minut, kar ustreza čistilni površini 70 kvadratnih metrov. Ko je naprava aktivirana, se valj samodejno navlaži z vodo iz rezervoarja za svežo vodo. To zagotavlja enakomerno in učinkovito čiščenje trdih tal. Dodatni funkciji sta čiščenje vse do roba in enostavno zbiranje las zahvaljujoč vgrajenim filtrom za lase. Stik z umazanijo preprečuje tudi vgrajen higienski rezervoar za odpadno vodo. To lahko odstranite in očistite neposredno po uporabi naprave. Priložena zamenljiva baterija 4 V Kärcher Battery Power je združljiva z vsemi napravami 4 V Kärcher Battery Power.