Čistilnik za trda tla FC 2-4 Battery Set 2B Duo
Enostavno, hitro in učinkovito čiščenje: čistilnik tal FC 2-4 v enem koraku odstrani tako suho kot mokro umazanijo. Vključuje zamenljivo baterijo in polnilnik baterij.
Čistilnik tal FC 2-4 navdušuje s svojo zasnovo, nizko težo - le 2,2 kilograma ter samodejnim vklopom in izklopom. Če želite to narediti, povlecite ročaj čistilnika nazaj, da začnete in zelo priročno odstranite suho in mokro umazanijo v samo enem koraku. Najdaljša življenjska doba baterije je 20 minut, kar ustreza čistilni površini 70 kvadratnih metrov. Ko je naprava aktivirana, se valj samodejno navlaži z vodo iz rezervoarja za svežo vodo. To zagotavlja enakomerno in učinkovito čiščenje trdih tal. Dodatni funkciji sta čiščenje vse do roba in enostavno zbiranje las zahvaljujoč vgrajenim filtrom za lase. Stik z umazanijo preprečuje tudi vgrajen higienski rezervoar za odpadno vodo. To lahko odstranite in očistite neposredno po uporabi naprave. Priložena zamenljiva baterija 4 V Kärcher Battery Power je združljiva z vsemi napravami 4 V Kärcher Battery Power.
Značilnosti in prednosti
Vse-v-enem: odstrani vse vrste vsakdanjih suhih in mokrih nečistoč v enem koraku.50-odstotni prihranek časa: tehnologija za grobo pobiranje umazanije omogoča brisanje brez težav s predhodnim sesanjem. Optimalno sesanje las in dlak z integriranim filtrom. Optimizirano čiščenje robov zahvaljujoč ekskluzivni zasnovi talne šobe.
Brisanje je 20 odstotkov* temeljitejše kot z omelom in bistveno udobnejšeSistem z 2 rezervoarji: trajno vlaženje valjev iz rezervoarja za svežo vodo, medtem ko se umazanija zbira v rezervoarju za umazano vodo. Nenaporno: brez prenašanja veder, ročnega ožemanja krpe za tla, brez drgnjenja. Valj je pralen v pralnem stroju na 60 °C.
Samodejen vklop/izklopUdoben vklop in izklop. Intuitivno in hitro. Pripogibanje ni več potrebno.
4 V Kärcher Battery Power
- Dolgotrajen in močan zahvaljujoč li-ionskim celicam.
- Zamenljivo baterijo je mogoče uporabiti v vseh drugih napravah 4 V Kärcher Battery Power.
Odlagalno mesto
- Napravo lahko med krajšimi premori med delom udobno odložite v prostoru.
Kompaktne dimenzije in majhna teža
- Priročen in enostaven za transport
Preprosto čiščenje naprave
- Preprosto čiščenje filtrov za lase in dlako s priloženo ščetko.
- Praznjenje rezervoarja za umazano vodo, ki ga lahko perete v pomivalnem stroju, brez stika z umazanijo.
Fleksibilen dvojen zgib
- Držalo se zlahka premika v vseh smereh.
- Preprosto manevriranje.
- Izredna gibljivost omogoča preprosto čiščenje pod pohištvom.
Zelo tih
- Prijetna glasnost le 55 dB.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|4 V Platforma za baterijo
|Kapaciteta posode za čisto vodo (ml)
|200
|Kapaciteta posode za umazano vodo (ml)
|100
|Delovna širina valja (mm)
|180
|Čas sušenja tal (min)
|pribl. 2
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|55
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|nazivna 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 70 (2,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 20 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|50 / 70
|Polnilni tok (A)
|2 x 2,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|220 x 240 x 1200
* Čistilniki tal Kärcher so do 20 % učinkovitejši pri čiščenju v primerjavi z običajnim omelom s krpo za brisanje tal. Velja za povprečne rezultate preizkusa učinkovitosti čiščenja, pobiranja nečistoč in čiščenja ob robovih.
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: 2.5 Ah Battery Power baterija (2 kosa )
- Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik 4 V Battery Power (1 kos)
- Univerzalni valj: 1 Kos(i)
- Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo za tla RM 536, 30 ml
- Parkirna postaja
- Krtača za čiščenje
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
Video posnetki
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Trdovratne nečistoče
- Odstranjevanje grobe umazanije ( npr. v delavnici, garaži ali kleti).
- Fina umazanija
- Sesanje suhe umazanije
- Vse-v-enem: odstrani vse vrste vsakdanjih suhih in mokrih nečistoč.
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.