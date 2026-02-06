Čistilnik za trda tla FC 4-4 Battery Set
Natančno čiščenje: FC 4-4 z dvema načinoma čiščenja natančno in hitro odstrani suho in mokro umazanijo. Vključuje zamenljive baterije in hitri polnilnik Duo.
S čistilnikom tal FC 4-4 vam ni več treba sesati pred brisanjem in lahko v enem koraku odstranite suho in mokro umazanijo. Z dolgo življenjsko dobo baterije do 30 minut lahko brez težav očistite površine do 90 kvadratnih metrov. Priloženi hitri polnilnik Duo omogoča polnjenje v samo 70 minutah. Vizualni in zvočni signal se uporablja za sporočanje, ko je treba rezervoar za svežo vodo ponovno napolniti in rezervoar za odpadno vodo izprazniti. Po aktiviranju naprave se oba valja samodejno navlažita z vodo iz rezervoarja za svežo vodo. Količino vode lahko prilagodite talni oblogi z dvema načinoma čiščenja. FC 4-4 očisti tudi težko dostopna mesta in zlahka pobere dlake. Neposrednemu stiku z umazanijo se izognete zahvaljujoč vgrajenemu in higienskemu rezervoarju za odpadno vodo, ki ga lahko po uporabi naprave odstranite in očistite. FC 4-4 stoji samostojno in ga je mogoče shraniti na način, ki prihrani prostor, zahvaljujoč odstranljivemu ročaju. Naprava je primerna za vsa trda tla. Zamenljive baterije 4 V Kärcher Battery Power so združljive z vsemi napravami 4 V Kärcher Battery Power.
Značilnosti in prednosti
Vse-v-enem: odstrani vse vrste vsakdanjih suhih in mokrih nečistoč v enem koraku.50-odstotni prihranek časa: tehnologija za grobo pobiranje umazanije omogoča brisanje brez težav s predhodnim sesanjem. Optimalno sesanje las in dlak z integriranim filtrom. Čisti vse do roba.
Brisanje je 20 odstotkov* temeljitejše kot z omelom in bistveno udobnejšeSistem 2 rezervoarjev: nenehno vlaženje valjev iz rezervoarja s čisto vodo, medtem ko se umazanija zbira v rezervoarju za umazano vodo. Nenaporno: brez prenašanja veder, ročnega ožemanja krpe za tla, brez drgnjenja. Pranje valjev v pralnem stroju pri 60°C.
Dva različna načina čiščenjaVrtenje valjev in količina vode sta nastavljiva glede na vrsto umazanije in tal. Primerno za vsa trda tla – vključno s parketom, laminatom, kamnom in keramičnimi ploščicami, PVC in vinilom. Nizka preostala vlaga pomeni, da je po tleh mogoče ponovno hoditi po približno 2 minutah.
4 V Kärcher Battery Power
- Dolgotrajen in močan zahvaljujoč li-ionskim celicam.
- Zamenljivo baterijo je mogoče uporabiti v vseh drugih napravah 4 V Kärcher Battery Power.
Samostojna uporaba in preprosto manevriranje
- Priročno, če je treba prekiniti delo, kajti naprava lahko stoji sama.
- Enostavno čiščenje pod pohištvom in okoli predmetov.
Inteligentno spremljanje napolnjenosti rezervoarjev
- Vizualni signal, ko je rezervoar za svežo vodo prazen in rezervoar za umazano vodo poln.
- Uravnoteženo razmerje: rezervoar za umazano vodo je poln, ko je rezervoar za svežo vodo prazen.
Preprosto čiščenje naprave
- Funkcija čiščenja naprave in valjev.
- Preprosto čiščenje filtrov za lase in dlako s priloženo ščetko.
- Praznjenje rezervoarja za umazano vodo, ki ga lahko perete v pomivalnem stroju, brez stika z umazanijo.
Odstranljiv ročaj in parkirna postaja s shranjevanjem na valjih
- Prostorsko varčno shranjevanje zahvaljujoč nastavljivi višini odlaganja, ki jo je mogoče zmanjšati za približno 30 cm.
- Valje je mogoče lepo pospraviti neposredno na parkirno postajo.
Zelo tih
- Prijetna glasnost le 57 dB.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|4 V Platforma za baterijo
|Kapaciteta posode za čisto vodo (ml)
|400
|Kapaciteta posode za umazano vodo (ml)
|200
|Delovna širina valja (mm)
|300
|Čas sušenja tal (min)
|pribl. 2
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|57
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|nazivna 7,2 - 7,4 - max. 8,4
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|2
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 90 (2,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 30 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|50 / 70
|Polnilni tok (A)
|2 x 2,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|225 x 310 x 1200
* Čistilniki tal Kärcher so do 20 % učinkovitejši pri čiščenju v primerjavi z običajnim omelom s krpo za brisanje tal. Velja za povprečne rezultate preizkusa učinkovitosti čiščenja, pobiranja nečistoč in čiščenja ob robovih.
Obseg dobave
- Možnost: Priložene baterije in polnilec
- Baterija: 2.5 Ah Battery Power baterija (2 kosa )
- Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik 4 V Battery Power (1 kos)
- Univerzalni valj: 2 Kos(i)
- Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo za tla RM 536, 30 ml
- Krtača za čiščenje
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
- Vrtenje valjev in količino vode je mogoče nastaviti
- Čistilna in parkirna postaja s shranjevalnikom valjev
- Samočistilni način
Video posnetki
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Trdovratne nečistoče
- Odstranjevanje grobe umazanije ( npr. v delavnici, garaži ali kleti).
- Fina umazanija
- Sesanje suhe umazanije
- Vse-v-enem: odstrani vse vrste vsakdanjih suhih in mokrih nečistoč.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.