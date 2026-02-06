S čistilnikom tal FC 4-4 vam ni več treba sesati pred brisanjem in lahko v enem koraku odstranite suho in mokro umazanijo. Z dolgo življenjsko dobo baterije do 30 minut lahko brez težav očistite površine do 90 kvadratnih metrov. Priloženi hitri polnilnik Duo omogoča polnjenje v samo 70 minutah. Vizualni in zvočni signal se uporablja za sporočanje, ko je treba rezervoar za svežo vodo ponovno napolniti in rezervoar za odpadno vodo izprazniti. Po aktiviranju naprave se oba valja samodejno navlažita z vodo iz rezervoarja za svežo vodo. Količino vode lahko prilagodite talni oblogi z dvema načinoma čiščenja. FC 4-4 očisti tudi težko dostopna mesta in zlahka pobere dlake. Neposrednemu stiku z umazanijo se izognete zahvaljujoč vgrajenemu in higienskemu rezervoarju za odpadno vodo, ki ga lahko po uporabi naprave odstranite in očistite. FC 4-4 stoji samostojno in ga je mogoče shraniti na način, ki prihrani prostor, zahvaljujoč odstranljivemu ročaju. Naprava je primerna za vsa trda tla. Zamenljive baterije 4 V Kärcher Battery Power so združljive z vsemi napravami 4 V Kärcher Battery Power.