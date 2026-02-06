Samo naši najbolj inovativni in zmogljivi izdelki nosijo originalni podpis tehnološkega pionirja in ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja kot poseben oblikovni element, kot je FC 8 Smart Signature Line, zaradi česar je takoj prepoznaven kot najboljša naprava v svoji kategoriji. Baterijski čistilnik tal daje vašim tlem resnično WOW faktor – in to v pol krajšem času.** Zahvaljujoč tehnologiji s 4 valji odstrani vse vrste suhe in mokre vsakodnevne umazanije brez predhodnega sesanja. LED lučke v čistilni glavi ne pustijo neopaženega niti prahu, posebni filtri pa poskrbijo za dobro pobiranje dlak. Naš vrhunski model ima privlačen LCD-zaslon in povezavo z aplikacijo, ki zagotavlja pametno podporo pri vaših opravilih čiščenja. Preprosta navodila po korakih na zaslonu vam hitro povedo vse, kar morate vedeti o vaši napravi. Različne načine čiščenja, optimizirane za različne vrste tal je mogoče prenesti v napravo preko aplikacije in izbrati na zaslonu. Individualno lahko prilagodite tudi količino vode in hitrost valjev preko aplikacije.