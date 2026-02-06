Čistilnik za trda tla FC 8 Smart Signature Line
Sveže pomita tla brez predhodnega sesanja: čistilnik tal FC 8 Smart Signature Line to omogoča. S privlačnim LCD zaslonom in povezavo z aplikacijo.
Samo naši najbolj inovativni in zmogljivi izdelki nosijo originalni podpis tehnološkega pionirja in ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja kot poseben oblikovni element, kot je FC 8 Smart Signature Line, zaradi česar je takoj prepoznaven kot najboljša naprava v svoji kategoriji. Baterijski čistilnik tal daje vašim tlem resnično WOW faktor – in to v pol krajšem času.** Zahvaljujoč tehnologiji s 4 valji odstrani vse vrste suhe in mokre vsakodnevne umazanije brez predhodnega sesanja. LED lučke v čistilni glavi ne pustijo neopaženega niti prahu, posebni filtri pa poskrbijo za dobro pobiranje dlak. Naš vrhunski model ima privlačen LCD-zaslon in povezavo z aplikacijo, ki zagotavlja pametno podporo pri vaših opravilih čiščenja. Preprosta navodila po korakih na zaslonu vam hitro povedo vse, kar morate vedeti o vaši napravi. Različne načine čiščenja, optimizirane za različne vrste tal je mogoče prenesti v napravo preko aplikacije in izbrati na zaslonu. Individualno lahko prilagodite tudi količino vode in hitrost valjev preko aplikacije.
Značilnosti in prednosti
Prednosti Signature LinePodpis ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja označuje izdelek kot najboljšo Kärcherjevo napravo v svoji kategoriji. Druge ekskluzivne ugodnosti vključujejo podporo za aplikacije in podaljšano garancijo.
Privlačen LCD zaslonPreprosta aplikacija za napravo z navodili po korakih. Izogibanje napakam v aplikaciji z opozorili in sporočili o napakah na zaslonu. Intuitivno upravljanje.
Nešteto možnosti za načine čiščenjaNa napravi so prednastavljeni pogosto potrebni načini čiščenja: dva načina čiščenja z različnimi količinami vode in hitrostmi valjev ter funkcija pospeševanja za trdovratno umazanijo. S povezavo aplikacije: prenos velikega števila dodatnih načinov čiščenja v napravo, optimiziranih za različne vrste tal, kot tudi konfiguracija lastnih individualnih načinov čiščenja. Primerno za vse trde talne obloge – vključno s parketom, laminatom, kamnom in keramičnimi ploščicami, PVC-jem in vinilom.
2 v 1: odstrani vsakodnevno umazanijo v samo enem koraku
- 50-odstotni prihranek časa**: Tehnologija Duo!Move z dvema paroma valjev, ki se vrtita v nasprotni smeri, omogoča temeljito brisanje brez mukotrpnega predhodnega sesanja.
- Optimalno sesanje las in dlak z integriranim filtrom.
- Čisti vse do roba.
Brisanje je 20 odstotkov* temeljitejše kot z omelom in bistveno udobnejše
- Sistem z dvema rezervoarjema s Hygienic!Spin+: stalno vlaženje valjev iz rezervoarja za svežo vodo, medtem ko se umazanija zbira v rezervoarju za umazano vodo. Za do 99,9 %*** odstranitev bakterij.
- Nenaporno: brez prenašanja veder, ročnega ožemanja krpe za tla, brez drgnjenja.
Nagibno za 180°, enostavno manevriranje in samostoječe
- Enostavno čiščenje okoli predmetov in pod pohištvom zaradi fleksibilnega vrtljivega zgloba in 180° zasnove Pass!Under.
- Dva para valjev Duo!Move, ki se vrtita v nasprotnih smereh, zagotavljata nežno in lahkotno drsenje po tleh.
- Priročno, če je treba prekiniti delo, kajti naprava lahko stoji sama.
Zelo tih
- Prijetna glasnost le 59 dB.
Približno 60 minut delovanja zmogljive litij-ionske baterije
- Privlačen LCD zaslon prikazuje stanje baterije v odstotkih, minutah ali kot statusna vrstica.
Enostavno čiščenje naprave s funkcijo System!Clean
- Samočistilni način System!Clean za hitro čiščenje cevi in valjev s 400 vrtljaji valjev na minuto.
- Preprosto čiščenje filtrov za lase in dlako s priloženo ščetko.
- Praznjenje rezervoarja za umazano vodo, ki ga lahko perete v pomivalnem stroju, brez stika z umazanijo.
Talna glava z integriranimi LED-lučkami
- Za osvetlitev prostora pod pohištvom ali v temnih kotičkih in nišah.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Površinska zmogljvost pri polni bateriji (m²)
|pribl. 230
|Prostornina rezervoarja za čisto vodo (ml)
|400
|Prostornina rezervoarja za umazano vodo (ml)
|200
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Delovna širina valja (mm)
|300
|Čas sušenja tal (min)
|pribl. 2
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|59
|Napetost baterije (V)
|25
|Kapaciteta baterije (Ah)
|2,85
|Čas delovanja baterije (min)
|pribl. 60
|Čas polnjenja baterije (h)
|4
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,72
|Mere (D × Š × V) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Čistilniki tal Kärcher so do 20 % učinkovitejši pri čiščenju v primerjavi z običajnim omelom s krpo za brisanje tal. Velja za povprečne rezultate preizkusa učinkovitosti čiščenja, pobiranja nečistoč in čiščenja ob robovih. /
** Čistilnik za tla Kärcher skrajša čas čiščenja do 50 %, saj v enem koraku pobere običajne nečistoče s tal, zato predhodno sesanje ni več potrebno.
Obseg dobave
- Univerzalni valj: 4 Kos(i)
- Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo za tla RM 536, 30 ml
- Čistilna in parkirna postaja
- Polnilnik baterije
- Krtača za čiščenje
Oprema
- Vrtenje valjev in količino vode je mogoče nastaviti
- Sistem 2 rezervoarjev
- Talna glava z integriranimi LED-lučkami
- Povezava preko Bluetooth
- pametne storitve/funkcije v aplikaciji
- LCD zaslon
- Samočistilni način
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Trdovratne nečistoče
- Odstranjevanje grobe umazanije ( npr. v delavnici, garaži ali kleti).
- Fina umazanija
- Sesanje suhe umazanije
- Vse-v-enem: odstrani vse vrste vsakdanjih suhih in mokrih nečistoč.
