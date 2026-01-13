Črpalka za sod BP 1 Barrel
Prilagodljiva namestitev na rob soda, vključno s predfiltrom, vgrajeno stikalo za vklop/izklop v stikalu s plovcem.
Črpalka BP 1 Barrel je odlična alternativa zalivalke. Z njo postane zalivanje otročje lahko in nošenje težkih zalivalk postane preteklost. Pri tem ne boste ohranili le zdravega hrbta. Tudi vaša denarnica bo s to črpalko za zalivanje prihranila lepo vsoto. Zahvaljujoč brezplačni deževnici, ki vsebuje veliko hranilnih snovi, boste prihranili drago pitno vodo. Inovativna pritrditev na rob soda skrbi za odličen oprijem in zagotavlja učinkovito zalivanje vrta, ki se izplača. Poleg tega se na držalu nahaja vgrajeno stikalo za vklop/izklop, s katerim lahko črpalko udobno vklopite in jo nato spet izklopite in hkrati privarčujete čas in energijo. Če se plovec nahaja v vodi, ta uravnava aktivnost črpalke glede na nivo vode in jo varuje pred suhim tekom. Zahvaljujoč prilagodljivi cevi pritrditve na rob soda lahko črpalko namestite na poljubno višino soda.
Značilnosti in prednosti
Prilagodljiva montaža na rob sodaOdlična stabilnost na katerem koli sodu zahvaljujoč odličnemu prilagajanju.
Vgrajeno stikalo za vklop/izklop v stikalu s plovcemZa udobno upravljanje črpalke direktno na držalu.
Vgrajen predfilterVaruje črpalko pred umazanijo in s tem povišuje njeno življenjsko dobo in varnost delovanja.
Nastavljiva dolžina cevi
- Odlično prilagajanje različnim globinam sodov.
Stikalo s plovcem
- Za regulacijo delovanja črpalke glede na nivo vode ter za zaščito pred suhim tekom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|400
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 3800
|Vodja dostave (m)
|11
|Tlak (bar)
|max. 1,1
|Potopna globina (m)
|max. 7
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Priključni kabel (m)
|10
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,746
|Mere (D × Š × V) (mm)
|135 x 170 x 520
Oprema
- Udoben ročaj
- Možnost pritrditve
- Po dolžini nastavljiva cev
- Vključen predfilter
- Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
- Regulirni in zaporni ventil
- Enostavna definicija višine vklopa: ja
- Stikalo s plovcem
Področja uporabe
- Za zalivanje vrta iz deževnice
