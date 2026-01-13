Črpalka BP 1 Barrel je odlična alternativa zalivalke. Z njo postane zalivanje otročje lahko in nošenje težkih zalivalk postane preteklost. Pri tem ne boste ohranili le zdravega hrbta. Tudi vaša denarnica bo s to črpalko za zalivanje prihranila lepo vsoto. Zahvaljujoč brezplačni deževnici, ki vsebuje veliko hranilnih snovi, boste prihranili drago pitno vodo. Inovativna pritrditev na rob soda skrbi za odličen oprijem in zagotavlja učinkovito zalivanje vrta, ki se izplača. Poleg tega se na držalu nahaja vgrajeno stikalo za vklop/izklop, s katerim lahko črpalko udobno vklopite in jo nato spet izklopite in hkrati privarčujete čas in energijo. Če se plovec nahaja v vodi, ta uravnava aktivnost črpalke glede na nivo vode in jo varuje pred suhim tekom. Zahvaljujoč prilagodljivi cevi pritrditve na rob soda lahko črpalko namestite na poljubno višino soda.