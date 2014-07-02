Črpalka za globoke vodnjake BP 4 Deep Well
Tlačna potopna črpalka BP 4 Deep Well – idealna za črpanje podtalnice iz vodnjakov. Z ohišjem iz legiranega jekla, z odmično nogo za pomoč pri namestitvi in ločenim stikalom za vklop/izklop.
Tlačna potopna črpalka BP 4 Deep Well je idealna za uporabo alternativnih vodnih virov. Primerna je tako za zalivanje vrta kot tudi za oskrbo doma s porabno vodo – v povezavi s tlačnim stikalom. Zahvaljujoč podtalnici iz lastnih vodnjakov lahko okoli hiše in na vrtu prihranimo veliko dragocene pitne vode. Ohišje črpalke in navojni nastavek iz legiranega jekla sta izjemno trpežna. Vgrajen predfilter in odmična noga zanesljivo varujeta dovod vode v črpalko pred umazanijo med samo in po končani namestitvi. Priloženo vrv, dolgo 15 m, lahko enostavno namestite na črpalko, kar omogoča varno spuščanje v jarek vodnjaka. S pomočjo stikala za vklop/izklop na koncu kabla lahko črpalko udobno in varno upravljamo. S pomočjo kompleta za priklop cevi, ki je vključen v dobavo, lahko brez težav na črpalko namestite 3/4'' in 1'' cevi. Vključno z vgrajenim povratnim ventilom.
Značilnosti in prednosti
Ohišje črpalke in navojni nastavek iz legiranega jeklaDolga življenjska doba in odpornost proti udarcem.
Vključno s kosom za priklop črpalke in povratnim ventilomHiter priklop 3/4" in 1" cevi na črpalko.
Distančnik kot pomoč pri montažiZanesljiva zaščita pred umazanijo pri izpustu in montaži črpalke.
Stikalo za vklop/izklop na koncu kabla
- Udobno in varno upravljanje črpalke.
Vključno s 15 m pritrdilne vrvi
- Za zanesljiv položaj črpalke.
Vgrajen predfilter
- Varuje črpalko pred umazanijo in s tem povišuje njeno življenjsko dobo in varnost delovanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|700
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 4600
|Vodja dostave (m)
|43
|Tlak (bar)
|max. 4,3
|Potopna globina (m)
|max. 12
|Minimalni premer cevi vodnjaka (mm)
|150
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|15
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|srebrna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|7,14
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,452
|Mere (D × Š × V) (mm)
|105 x 105 x 710
Obseg dobave
- Element za priklop cevi 1'', 3/4' in objemka
- Vključno s 15 m pritrditvene vrvi
Oprema
- Vgrajen povratni ventil
- Ohišje črpalke in navojni nastavek iz legiranega jekla
- Distančnik kot pomoč pri montaži
- Vgrajen predfilter
- Možnost pritrditve z vrvjo
- Ločeno stikalo za vklop/izklop na koncu kabla
Področja uporabe
- Zalivanje vrta iz vodnjakov
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.