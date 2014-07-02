Tlačna potopna črpalka BP 4 Deep Well je idealna za uporabo alternativnih vodnih virov. Primerna je tako za zalivanje vrta kot tudi za oskrbo doma s porabno vodo – v povezavi s tlačnim stikalom. Zahvaljujoč podtalnici iz lastnih vodnjakov lahko okoli hiše in na vrtu prihranimo veliko dragocene pitne vode. Ohišje črpalke in navojni nastavek iz legiranega jekla sta izjemno trpežna. Vgrajen predfilter in odmična noga zanesljivo varujeta dovod vode v črpalko pred umazanijo med samo in po končani namestitvi. Priloženo vrv, dolgo 15 m, lahko enostavno namestite na črpalko, kar omogoča varno spuščanje v jarek vodnjaka. S pomočjo stikala za vklop/izklop na koncu kabla lahko črpalko udobno in varno upravljamo. S pomočjo kompleta za priklop cevi, ki je vključen v dobavo, lahko brez težav na črpalko namestite 3/4'' in 1'' cevi. Vključno z vgrajenim povratnim ventilom.