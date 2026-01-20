Potopna črpalka za odpadno vodo SP 11.000 Dirt
Hitro izčrpajte in pretočite umazano vodo z zmogljivostjo črpanja do 11.000 l/h: z robustno črpalko za umazano vodo SP 11.000 Dirt vklj. po višini nastavljivo plovno stikalo za večjo prilagodljivost.
Z zmogljivostjo črpanja do 11.000 litrov na uro potopna črpalka SP 11.000 Dirt ne predstavlja težav za hitro črpanje vode iz vodnih virov. Zanesljivo izčrpa čisto in umazano vodo, ki vsebuje delce umazanije do premera 20 mm. Opcijsko je na voljo tudi predfilter za zaščito rotorja črpalke v primeru še večjih delcev umazanije. Potopna črpalka za umazano vodo je opremljena tudi s plovnim stikalom, ki črpalko vklopi in izklopi glede na nivo vode in s tem prepreči tudi tek na suho. Plovno stikalo je mogoče pritrditi tako, da lahko črpalko uporabljate tudi pri nizkem nivoju vode, do globine preostale vode 25 mm. Dodatni dodatki: robustno tesnilo z drsnim obročem za izjemno dolgo življenjsko dobo, možno podaljšanje garancije na pet let in priključni navoj Quick Connect za hitro priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2".
Značilnosti in prednosti
Keramično drsno tesniloZa izjemno dolgo življenjsko dobo.
Stikalo s plovcemVklopi in izklopi črpalko glede na nivo vode. Na ta način ščiti črpalko pred suhim tekom.
Quick ConnectPriključni navoj za hitro in enostavno priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2" ali priključek G1.
Primerno za umazano vodo
- Zanesljivo črpanje vode, ki vsebuje tudi do 20 mm velike delce umazanije.
Možnost pritrditve za plovec
- Za preklop na neprekinjeno delovanje.
Udoben ročaj
- Za udoben oprijem. Dodatna funkcija kot držalo za vrv.
Trpežen predfilter, ki ga zlahka namestite, sodi k priboru naprave
- Ščiti črpalko pred močno umazanijo in tako preprečuje zamašitev gonilnika črpalke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|400
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 11000
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Vodja dostave (m)
|7
|Tlak (bar)
|max. 0,7
|Velikost zrn (mm)
|max. 20
|Potopna globina (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ročno (mm)
|25
|Višina preostale vode (mm)
|25
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na tlačni strani
|Notranji navoj G1 1/2
|Priključni kabel (m)
|10
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,395
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,203
|Mere (D × Š × V) (mm)
|229 x 238 x 303
Obseg dobave
- Element za priklop cevi: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Oprema
- Udoben ročaj
- Quick Connect
- Preklop med ročnim in samodejnim načinom delovanja: Možnost pritrditve za plovec
- Stikalo s plovcem
- Pri avtomatskem delu (avto) se črpalka avtomatsko vključi z nivojem vode
- Pri manualnem delu črpalka stalno dela do doseganja minimalne višine preostale vode
- Keramično drsno tesnilo
Video posnetki
Področja uporabe
- Za uporabo v primeru poplav
- Za črpanje vode iz vrtnih ribnikov
