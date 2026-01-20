Z zmogljivostjo črpanja do 11.000 litrov na uro potopna črpalka SP 11.000 Dirt ne predstavlja težav za hitro črpanje vode iz vodnih virov. Zanesljivo izčrpa čisto in umazano vodo, ki vsebuje delce umazanije do premera 20 mm. Opcijsko je na voljo tudi predfilter za zaščito rotorja črpalke v primeru še večjih delcev umazanije. Potopna črpalka za umazano vodo je opremljena tudi s plovnim stikalom, ki črpalko vklopi in izklopi glede na nivo vode in s tem prepreči tudi tek na suho. Plovno stikalo je mogoče pritrditi tako, da lahko črpalko uporabljate tudi pri nizkem nivoju vode, do globine preostale vode 25 mm. Dodatni dodatki: robustno tesnilo z drsnim obročem za izjemno dolgo življenjsko dobo, možno podaljšanje garancije na pet let in priključni navoj Quick Connect za hitro priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2".