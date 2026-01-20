Njihova posebnost so večje količine vode: črpalka za umazano vodo SP 16.000 Dirt z največjo močjo 16.000 l/h zanesljivo črpa umazano vodo z do 20 mm delci umazanije, na primer iz vrtnih ribnikov ali poplavljenih kleti. V primeru močne umazanije opcijski predfilter ščiti pred zamašitvami. Tesnilo z drsnim obročem, znano iz serije Professional, je nameščeno za daljšo življenjsko dobo. Potopna črpalka ima plovno stikalo za samodejno vklop in izklop. Plovec je prav tako pritrjen na tirnico in ga je mogoče navpično nastaviti za črpanje na nizki ravni. V ročnem načinu lahko črpa celo do nivoja preostale vode 25 mm. Priključni navoj Quick Connect pa omogoča hitro in preprosto priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2".