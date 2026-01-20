Potopna črpalka za odpadno vodo SP 16.000 Dirt
Hitro izčrpajte in pretočite umazano vodo z zmogljivostjo črpanja do 16.000 l/h: z robustno črpalko za umazano vodo SP 16.000 Dirt vklj. po višini nastavljivo plovno stikalo za večjo prilagodljivost.
Njihova posebnost so večje količine vode: črpalka za umazano vodo SP 16.000 Dirt z največjo močjo 16.000 l/h zanesljivo črpa umazano vodo z do 20 mm delci umazanije, na primer iz vrtnih ribnikov ali poplavljenih kleti. V primeru močne umazanije opcijski predfilter ščiti pred zamašitvami. Tesnilo z drsnim obročem, znano iz serije Professional, je nameščeno za daljšo življenjsko dobo. Potopna črpalka ima plovno stikalo za samodejno vklop in izklop. Plovec je prav tako pritrjen na tirnico in ga je mogoče navpično nastaviti za črpanje na nizki ravni. V ročnem načinu lahko črpa celo do nivoja preostale vode 25 mm. Priključni navoj Quick Connect pa omogoča hitro in preprosto priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2".
Značilnosti in prednosti
Keramično drsno tesniloZa izjemno dolgo življenjsko dobo.
Višinsko nastavljiv plovecPovečuje stopnjo prilagodljivosti pri nastavitvi točke vklopa in izklopa črpalke in ščiti pred suhim tekom
Quick ConnectPriključni navoj za hitro in enostavno priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2" ali priključek G1.
Primerno za umazano vodo
- Zanesljivo črpanje vode, ki vsebuje tudi do 20 mm velike delce umazanije.
Možnost pritrditve za plovec
- Za preklop na neprekinjeno delovanje.
Udoben ročaj
- Za udoben oprijem. Dodatna funkcija kot držalo za vrv.
Trpežen predfilter, ki ga zlahka namestite, sodi k priboru naprave
- Ščiti črpalko pred močno umazanijo in tako preprečuje zamašitev gonilnika črpalke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|550
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 16000
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Vodja dostave (m)
|8
|Tlak (bar)
|max. 0,8
|Velikost zrn (mm)
|max. 20
|Potopna globina (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ročno (mm)
|25
|Višina preostale vode (mm)
|25
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na tlačni strani
|Notranji navoj G1 1/2
|Priključni kabel (m)
|10
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,852
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,674
|Mere (D × Š × V) (mm)
|229 x 238 x 303
Obseg dobave
- Element za priklop cevi: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Oprema
- Udoben ročaj
- Quick Connect
- Preklop med ročnim in samodejnim načinom delovanja: Možnost pritrditve za plovec
- Višinsko nastavljiv plovec za večjo mero prilagodljivosti
- Pri avtomatskem delu (avto) se črpalka avtomatsko vključi z nivojem vode
- Pri manualnem delu črpalka stalno dela do doseganja minimalne višine preostale vode
- Keramično drsno tesnilo
Področja uporabe
- Za črpanje vode iz vrtnih ribnikov
- Za uporabo v primeru poplav
