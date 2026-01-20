Potopna črpalka za odpadno vodo SP 16.000 Dual
Črpa do 16.000 l/h čiste in umazane vode: robustna dvojna potopna črpalka SP 16.000 s funkcijo 2 v 1 za umazano vodo, 1 mm ploščatim pobiralnikom in po višini nastavljivim plovnim stikalom.
Zahvaljujoč funkciji 2 v 1 se lahko robustna potopna črpalka SP 16.000 Dual uporablja tako za čisto kot za umazano vodo in zanesljivo črpa umazano vodo, ki vsebuje delce umazanije do premera 20 mm. Poleg tega je spremenljivo košaro filtra mogoče zelo hitro preklopiti z nastavitve za umazano vodo na ravno pobiranje za rezultate sušenja do 1 mm. Z največjo zmogljivostjo 16.000 l/h je SP 16.000 Dual popoln za črpanje vode iz poplavljenih kleti, vrtnih ribnikov in bazenov. Tesnilo z drsnim obročem – preizkušena rešitev iz naše ponudbe Professional – zagotavlja posebno dolgo življenjsko dobo črpalke. Lahko se samodejno vklopi in izklopi s pomočjo plovnega stikala. Plovec je prav tako pritrjen na tirnico in ga je mogoče navpično nastaviti za črpanje na nizki ravni. Cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2" lahko hitro in preprosto povežete s priključnimi navoji Quick Connect.
Značilnosti in prednosti
Keramično drsno tesniloZa izjemno dolgo življenjsko dobo.
Funkcija 2 v 1Za umazano vodo in plosko sesanje do 1 mm. Želeni modus izberete z enostavno prestavitvijo košare filtra.
Višinsko nastavljiv plovecPovečuje stopnjo prilagodljivosti pri nastavitvi točke vklopa in izklopa črpalke in ščiti pred suhim tekom
Quick Connect
- Priključni navoj za hitro in enostavno priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2" ali priključek G1.
Primerno za umazano vodo
- Zanesljivo črpanje vode, ki vsebuje tudi do 20 mm velike delce umazanije.
Možnost pritrditve za plovec
- Za preklop na neprekinjeno delovanje.
Udoben ročaj
- Za udoben oprijem. Dodatna funkcija kot držalo za vrv.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|550
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 16000
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Vodja dostave (m)
|9
|Tlak (bar)
|max. 0,9
|Velikost zrn (mm)
|max. 20
|Potopna globina (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ročno (mm)
|1
|Višina preostale vode (mm)
|1
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na tlačni strani
|Notranji navoj G1 1/2
|Priključni kabel (m)
|10
|Napetost (V)
|230 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,03
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,874
|Mere (D × Š × V) (mm)
|237 x 241 x 279
Obseg dobave
- Element za priklop cevi: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Oprema
- Udoben ročaj
- Quick Connect
- Preklop med ročnim in samodejnim načinom delovanja: Možnost pritrditve za plovec
- Funkcija 2 v 1
- Višinsko nastavljiv plovec za večjo mero prilagodljivosti
- Keramično drsno tesnilo
- Pri avtomatskem delu (avto) se črpalka avtomatsko vključi z nivojem vode
- Pri manualnem delu črpalka stalno dela do doseganja minimalne višine preostale vode
Področja uporabe
- Za črpanje vode iz vrtnih ribnikov
- Za uporabo v primeru poplav
- Za razne vrste škode, ki jo povzroči voda v hiši ali v kleti (izlitje iz pralnega stroja, vdor podtalne vode)
- Za črpanje vode iz bazenov
