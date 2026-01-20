Zahvaljujoč funkciji 2 v 1 se lahko robustna potopna črpalka SP 16.000 Dual uporablja tako za čisto kot za umazano vodo in zanesljivo črpa umazano vodo, ki vsebuje delce umazanije do premera 20 mm. Poleg tega je spremenljivo košaro filtra mogoče zelo hitro preklopiti z nastavitve za umazano vodo na ravno pobiranje za rezultate sušenja do 1 mm. Z največjo zmogljivostjo 16.000 l/h je SP 16.000 Dual popoln za črpanje vode iz poplavljenih kleti, vrtnih ribnikov in bazenov. Tesnilo z drsnim obročem – preizkušena rešitev iz naše ponudbe Professional – zagotavlja posebno dolgo življenjsko dobo črpalke. Lahko se samodejno vklopi in izklopi s pomočjo plovnega stikala. Plovec je prav tako pritrjen na tirnico in ga je mogoče navpično nastaviti za črpanje na nizki ravni. Cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2" lahko hitro in preprosto povežete s priključnimi navoji Quick Connect.