Potopna črpalka za odpadno vodo SP 16.000 Flood Box
Kärcher SP 16.000 Flood Box za nujne primere, kot so poplave ali visoka voda: s črpalko za umazano vodo, cevjo iz tkanine in torbico z grobo mrežico, ki se lahko uporablja kot predfilter.
Kadar je v primeru poplave v hiši in kleti potrebno hitro ukrepanje, je protipoplavna škatla Kärcher SP 16.000 popolna rešitev za velike količine vode. Škatla vsebuje vse potrebne elemente za hitro namestitev. Z močno črpalko za umazano vodo SP 16.000 Dirt lahko izčrpate do 16.000 l/h. Črpalke prenesejo delce umazanije do 20 mm. V primeru večje kontaminacije, kot je to v primeru poplave, lahko škatlo s svojo grobo mrežico uporabimo kot dodaten predfilter - tako zaščitimo rotor črpalke pred zamašitvami. Priključni navoj Quick Connect omogoča hitro in preprosto priključitev 1 1/4" tkaninske cevi v kompletu. Ker ima cevna objemka krilati vijak, se povezava izvede brez orodja. 10 metrov dolga cev je popolna za transport velike količine vode.Lahko ga zvijete in shranite v škatli, da prihranite prostor.
Značilnosti in prednosti
Komplet s potopno črpalko - za takojšnjo uporaboKošara vsebuje vse za hitro in enostavno uporabo pri črpanju umazane vode.
Keramično drsno tesniloZa izjemno dolgo življenjsko dobo.
Praktična košara iz plastike z grobim pletenjemKošaro lahko uporabimo za nošenje ter dodatno tudi kot predfilter pri še posebej visoki stopnji umazanije.
Višinsko nastavljiv plovec
- Povečuje stopnjo prilagodljivosti pri nastavitvi točke vklopa in izklopa črpalke in ščiti pred suhim tekom
Quick Connect
- Priključni navoj za hitro in enostavno priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2" ali priključek G1.
Primerno za umazano vodo
- Zanesljivo črpanje vode, ki vsebuje tudi do 20 mm velike delce umazanije.
1 1/4" cev za odvodnjavanje
- Velik premer za povečan pretok.
Vklj. z objemko za cev iz legiranega jekla in krilnim vijakom
- Omogoča priklop brez uporabe orodja.
Možnost pritrditve za plovec
- Za preklop na neprekinjeno delovanje.
Udoben ročaj
- Za udoben oprijem. Dodatna funkcija kot držalo za vrv.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|550
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 16000
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Vodja dostave (m)
|8
|Tlak (bar)
|max. 0,8
|Velikost zrn (mm)
|max. 20
|Potopna globina (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ročno (mm)
|25
|Višina preostale vode (mm)
|25
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na tlačni strani
|Notranji navoj G1 1/2
|Priključni kabel (m)
|10
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,852
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,277
|Mere (D × Š × V) (mm)
|229 x 238 x 303
Obseg dobave
- Element za priklop cevi: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Vklj. s kompletom 10 m cevi z ojačitvijo (1 ¼")
- Vklj. z objemko za cev iz legiranega jekla
Oprema
- Udoben ročaj
- Quick Connect
- Preklop med ročnim in samodejnim načinom delovanja: Možnost pritrditve za plovec
- Višinsko nastavljiv plovec za večjo mero prilagodljivosti
- Pri avtomatskem delu (avto) se črpalka avtomatsko vključi z nivojem vode
- Pri manualnem delu črpalka stalno dela do doseganja minimalne višine preostale vode
- Keramično drsno tesnilo
Področja uporabe
- Za uporabo v primeru poplav
- Za črpanje vode iz vrtnih ribnikov
Dodatna oprema
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher.