Kadar je v primeru poplave v hiši in kleti potrebno hitro ukrepanje, je protipoplavna škatla Kärcher SP 16.000 popolna rešitev za velike količine vode. Škatla vsebuje vse potrebne elemente za hitro namestitev. Z močno črpalko za umazano vodo SP 16.000 Dirt lahko izčrpate do 16.000 l/h. Črpalke prenesejo delce umazanije do 20 mm. V primeru večje kontaminacije, kot je to v primeru poplave, lahko škatlo s svojo grobo mrežico uporabimo kot dodaten predfilter - tako zaščitimo rotor črpalke pred zamašitvami. Priključni navoj Quick Connect omogoča hitro in preprosto priključitev 1 1/4" tkaninske cevi v kompletu. Ker ima cevna objemka krilati vijak, se povezava izvede brez orodja. 10 metrov dolga cev je popolna za transport velike količine vode.Lahko ga zvijete in shranite v škatli, da prihranite prostor.