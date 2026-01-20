Potopna črpalka z ravnim sesom SP 17.000 Flat Level Sensor
Popoln za max. 17.000 litrov čiste vode na uro: zmogljiva potopna črpalka SP 17.000 Flat Level Sensor z 1 mm ravnim zajemalom, senzorjem nivoja in avtomatskim/ročnim stikalom. Vključuje predfilter.
Najmočnejša potopna črpalka za čisto vodo Kärcher izčrpa do 17.000 litrov čiste do rahlo onesnažene vode na uro in je zato popolna za bazene, odtočne jaške in poškodbe zaradi vode v stavbah. Pri večjih onesnaženjih in za zaščito rotorja črpalke se priporoča uporaba predfiltra iz nerjavečega jekla, ki je vključen v obseg dobave. Zaradi robustnega ohišja iz nerjavečega jekla in tesnila z drsnim obročem je črpalka še posebej trpežna. Obstaja celo možnost podaljšanja garancije na pet let. Potopna črpalka s ploščatim sesanjem je opremljena z brezstopenjskim senzorjem nivoja, ki črpalko zažene takoj ob stiku z vodo. SP 17.000 Flat Level Sensor ima tudi zložljive podporne noge, pri čemer se potopna črpalka zažene pri vodni gladini 7 mm. S stikalom lahko črpalko nastavite na neprekinjeno delovanje v ročnem načinu. Zanesljivo črpa vodo do nivoja preostale vode 1 milimeter – tako med neprekinjenim delovanjem kot v samodejnem načinu, ko je senzor nivoja ustrezno nastavljen. Priključni navoj Quick Connect omogoča tudi zelo enostavno priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2".
Značilnosti in prednosti
Keramično drsno tesniloZa izjemno dolgo življenjsko dobo.
Senzor nivojaZa brezstopenjsko nastavitev točke vklopa in izklopa črpalke.
Quick ConnectPriključni element za hiter in enostaven priklop 1"-, 1 1/4"- in 1 1/2" cevi.
Preklopne nosilne noge
- Preklop med normalnim načinom delovanja z večjo zmogljivostjo črpanja in izčrpavanjem do nivoja vode 1 mm (površine je potrebno le še obrisati).
Samodejno odzračevanje
- Že ob nivoju vode 7 cm zažene črpalka v ročnem načinu svoje delovanje.
Stikalo za preklop med samodejnim/ročnim načinom delovanja
- Za preklop med samodejnim in ročnim načinom delovanja.
Udoben ročaj
- Za udoben oprijem. Dodatna funkcija kot držalo za vrv.
Trpežen predfilter iz legiranega jekla, ki ga zlahka namestite
- Ščiti črpalko pred močno umazanijo in tako preprečuje zamašitev gonilnika črpalke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|550
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 17000
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Vodja dostave (m)
|9
|Tlak (bar)
|max. 0,9
|Sesanje do višine (mm)
|1
|Velikost zrn (mm)
|max. 5
|Potopna globina (m)
|max. 7
|Čas izteka (s)
|15
|Min. preostala voda, ročno (mm)
|1
|Višina preostale vode (mm)
|1
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na tlačni strani
|Notranji navoj G1 1/2
|Priključni kabel (m)
|10
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Mere (D × Š × V) (mm)
|238 x 293 x 356
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,048
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,301
Obseg dobave
- Snemljiv predfilter iz legiranega jekla
- Element za priklop cevi: 1'', 1 1/4'', 1 1/2'' vklj. Kontrolni ventil
Oprema
- Udoben ročaj
- Quick Connect
- Preklop med ročnim in samodejnim načinom delovanja: Stikalo na črpalki
- Preklop na funkcijo izčrpavanja
- Senzor nivoja: brezstopenjska nastavitev višine vklopa
- Keramično drsno tesnilo
- Pri manualnem delu črpalka stalno dela do doseganja minimalne višine preostale vode
Video posnetki
Področja uporabe
- Za razne vrste škode, ki jo povzroči voda v hiši ali v kleti (izlitje iz pralnega stroja, vdor podtalne vode)
- Za črpanje vode iz bazenov
- Za montažo v drenažne jaške
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.