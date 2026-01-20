Najmočnejša potopna črpalka za čisto vodo Kärcher izčrpa do 17.000 litrov čiste do rahlo onesnažene vode na uro in je zato popolna za bazene, odtočne jaške in poškodbe zaradi vode v stavbah. Pri večjih onesnaženjih in za zaščito rotorja črpalke se priporoča uporaba predfiltra iz nerjavečega jekla, ki je vključen v obseg dobave. Zaradi robustnega ohišja iz nerjavečega jekla in tesnila z drsnim obročem je črpalka še posebej trpežna. Obstaja celo možnost podaljšanja garancije na pet let. Potopna črpalka s ploščatim sesanjem je opremljena z brezstopenjskim senzorjem nivoja, ki črpalko zažene takoj ob stiku z vodo. SP 17.000 Flat Level Sensor ima tudi zložljive podporne noge, pri čemer se potopna črpalka zažene pri vodni gladini 7 mm. S stikalom lahko črpalko nastavite na neprekinjeno delovanje v ročnem načinu. Zanesljivo črpa vodo do nivoja preostale vode 1 milimeter – tako med neprekinjenim delovanjem kot v samodejnem načinu, ko je senzor nivoja ustrezno nastavljen. Priključni navoj Quick Connect omogoča tudi zelo enostavno priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2".