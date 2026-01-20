SP 22.000 Dirt je najmočnejša Kärcherjeva potopna črpalka za umazano vodo. Z do 22.000 l/h je popolna za posebej zahtevna drenažna opravila, kot so veliki vrtni ribniki, poplavljene kleti ali gradbene jame. Črpalke prenesejo delce umazanije do velikosti 30 mm. Če večji delci umazanije grozijo, da bodo povzročili zamašitev, lahko integrirani predfilter iz nerjavečega jekla povlečete navzdol, da zaščitite rotor črpalke. Tesnilo z drsnim obročem, ki se uporablja tudi v seriji Professional, zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo. Obstaja celo možnost podaljšanja garancije na pet let. Plovno stikalo omogoča druge praktične funkcije: samodejno vklopi in izklopi črpalko glede na nivo vode, prepreči tek na suho in lahko nastavi višino. Lahko se tudi zavaruje tako, da potopna črpalka med neprekinjenim delovanjem črpa do globine 35 mm. Priključni navoj Quick Connect omogoča tudi hitro in preprosto priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2".