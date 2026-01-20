Potopna črpalka za odpadno vodo SP 22.000 Dirt
22.000 l/h, robustna in zanesljiva: potopna črpalka za umazano vodo SP 22.000 Dirt z integriranim predfiltrom in po višini nastavljivim plovnim stikalom za večjo prilagodljivost.
SP 22.000 Dirt je najmočnejša Kärcherjeva potopna črpalka za umazano vodo. Z do 22.000 l/h je popolna za posebej zahtevna drenažna opravila, kot so veliki vrtni ribniki, poplavljene kleti ali gradbene jame. Črpalke prenesejo delce umazanije do velikosti 30 mm. Če večji delci umazanije grozijo, da bodo povzročili zamašitev, lahko integrirani predfilter iz nerjavečega jekla povlečete navzdol, da zaščitite rotor črpalke. Tesnilo z drsnim obročem, ki se uporablja tudi v seriji Professional, zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo. Obstaja celo možnost podaljšanja garancije na pet let. Plovno stikalo omogoča druge praktične funkcije: samodejno vklopi in izklopi črpalko glede na nivo vode, prepreči tek na suho in lahko nastavi višino. Lahko se tudi zavaruje tako, da potopna črpalka med neprekinjenim delovanjem črpa do globine 35 mm. Priključni navoj Quick Connect omogoča tudi hitro in preprosto priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2".
Značilnosti in prednosti
Keramično drsno tesniloZa izjemno dolgo življenjsko dobo.
Višinsko nastavljiv plovecPovečuje stopnjo prilagodljivosti pri nastavitvi točke vklopa in izklopa črpalke in ščiti pred suhim tekom
Quick ConnectPriključni element za hiter in enostaven priklop 1"-, 1 1/4"- in 1 1/2" cevi.
Primerno za umazano vodo
- Zanesljivo črpanje vode, ki vsebuje tudi do 30 mm velike delce umazanije.
Možnost pritrditve za plovec
- Za preklop na neprekinjeno delovanje.
Udoben ročaj
- Za udoben oprijem. Dodatna funkcija kot držalo za vrv.
Trpežen, že vgrajen predfilter iz legiranega jekla
- Ščiti črpalko pred močno umazanijo in tako preprečuje zamašitev gonilnika črpalke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|750
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 22000
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Vodja dostave (m)
|8
|Tlak (bar)
|max. 0,8
|Velikost zrn (mm)
|max. 30
|Potopna globina (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ročno (mm)
|35
|Višina preostale vode (mm)
|35
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na tlačni strani
|Notranji navoj G1 1/2
|Priključni kabel (m)
|10
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,485
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 291 x 354
Obseg dobave
- Element za priklop cevi: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Oprema
- Udoben ročaj
- Quick Connect
- Preklop med ročnim in samodejnim načinom delovanja: Možnost pritrditve za plovec
- Višinsko nastavljiv plovec za večjo mero prilagodljivosti
- Vgrajen predfilter iz legiranega jekla
- Pri avtomatskem delu (avto) se črpalka avtomatsko vključi z nivojem vode
- Pri manualnem delu črpalka stalno dela do doseganja minimalne višine preostale vode
- Keramično drsno tesnilo
Video posnetki
Področja uporabe
- Za črpanje vode iz vrtnih ribnikov
- Za uporabo v primeru poplav
- Za odvodnjavanje gradbenih jam do velikosti maks. 100 m³
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.