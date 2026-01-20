Potopna črpalka za odpadno vodo SP 22.000 Dirt Level Sensor

S senzorjem nivoja in vgrajenim predfiltrom: za zahtevna opravila odvajanja potopna črpalka za umazano vodo SP 22.000 Dirt Level Sensor uspe črpati umazano vodo s hitrostjo do 22.000 l/h.

Individualno nastavljiv senzor nivoja zažene črpalko za umazano vodo SP 22.000 Dirt Level Sensor takoj po stiku z vodo. Če nivo vode ponovno pade pod senzor nivoja, se črpalka samodejno ustavi po 15 sekundah. Izredno zmogljiva potopna črpalka je idealna za izsuševanje na primer velikih vrtnih ribnikov, poplavljenih kleti ali gradbenih jam, saj lahko zanesljivo črpa umazano vodo (delci umazanije do velikosti 30 mm) s pretokom do 22.000 l/h. Pri še bolj umazani vodi integriran predfilter iz nerjavečega jekla, ki se spušča, služi za zaščito pred zamašitvami. Potopno črpalko lahko preklopite tudi na neprekinjeno delovanje s stikalom Avtomatsko/Ročno. Zanesljivo lahko črpa vodo do nivoja preostale vode 35 milimetrov – tako v neprekinjenem delovanju kot v samodejnem načinu, ko je senzor nivoja ustrezno nastavljen. S priključnim navojem Quick Connect lahko brez zapletov priključite 1", 1 1/4" in 1 1/2" palčne cevi. Zahvaljujoč ohišju iz nerjavečega jekla in robustnemu tesnjenju drsnega obroča ima črpalka posebno dolgo življenjsko dobo. Podaljšana petletna garancija je na voljo kot opcija.

Značilnosti in prednosti
Keramično drsno tesnilo
Keramično drsno tesnilo
Za izjemno dolgo življenjsko dobo.
Senzor nivoja
Senzor nivoja
Za brezstopenjsko nastavitev točke vklopa in izklopa črpalke.
Quick Connect
Quick Connect
Priključni element za hiter in enostaven priklop 1"-, 1 1/4"- in 1 1/2" cevi.
Primerno za umazano vodo
  • Zanesljivo črpanje vode, ki vsebuje tudi do 30 mm velike delce umazanije.
Stikalo za preklop med samodejnim/ročnim načinom delovanja
  • Za preklop med samodejnim in ročnim načinom delovanja.
Udoben ročaj
  • Za udoben oprijem. Dodatna funkcija kot držalo za vrv.
Trpežen, že vgrajen predfilter iz legiranega jekla
  • Ščiti črpalko pred močno umazanijo in tako preprečuje zamašitev gonilnika črpalke.
Specifikacije

Tehnični podatki

Nazivna poraba moči (W) 750
Maks. količina pretoka (l/h) < 22000
Temperatura pretoka (°C) max. 35
Vodja dostave (m) 8
Tlak (bar) max. 0,8
Velikost zrn (mm) max. 30
Potopna globina (m) max. 7
Čas izteka (s) 15
Min. preostala voda, ročno (mm) 35
Višina preostale vode (mm) 35
Priključni navoj G1 1/2
Priključni navoj na tlačni strani Notranji navoj G1 1/2
Priključni kabel (m) 10
Napetost (V) 230 - 240
Frekvenca (Hz) 50
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 6,668
Teža vključno z embalažo (Kg) 7,709
Mere (D × Š × V) (mm) 238 x 293 x 354

Obseg dobave

  • Element za priklop cevi: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''

Oprema

  • Udoben ročaj
  • Quick Connect
  • Preklop med ročnim in samodejnim načinom delovanja: Stikalo na črpalki
  • Senzor nivoja: brezstopenjska nastavitev višine vklopa
  • Vgrajen predfilter iz legiranega jekla
  • Pri avtomatskem delu (avto) se črpalka avtomatsko vključi z nivojem vode
  • Pri manualnem delu črpalka stalno dela do doseganja minimalne višine preostale vode
  • Keramično drsno tesnilo
  • Ohišje iz nerjavečega jekla
Video posnetki

Področja uporabe
  • Za črpanje vode iz vrtnih ribnikov
  • Za uporabo v primeru poplav
  • Za odvodnjavanje gradbenih jam do velikosti maks. 100 m³
Dodatna oprema
