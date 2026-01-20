Potopna črpalka za odpadno vodo SP 22.000 Dirt Level Sensor
S senzorjem nivoja in vgrajenim predfiltrom: za zahtevna opravila odvajanja potopna črpalka za umazano vodo SP 22.000 Dirt Level Sensor uspe črpati umazano vodo s hitrostjo do 22.000 l/h.
Individualno nastavljiv senzor nivoja zažene črpalko za umazano vodo SP 22.000 Dirt Level Sensor takoj po stiku z vodo. Če nivo vode ponovno pade pod senzor nivoja, se črpalka samodejno ustavi po 15 sekundah. Izredno zmogljiva potopna črpalka je idealna za izsuševanje na primer velikih vrtnih ribnikov, poplavljenih kleti ali gradbenih jam, saj lahko zanesljivo črpa umazano vodo (delci umazanije do velikosti 30 mm) s pretokom do 22.000 l/h. Pri še bolj umazani vodi integriran predfilter iz nerjavečega jekla, ki se spušča, služi za zaščito pred zamašitvami. Potopno črpalko lahko preklopite tudi na neprekinjeno delovanje s stikalom Avtomatsko/Ročno. Zanesljivo lahko črpa vodo do nivoja preostale vode 35 milimetrov – tako v neprekinjenem delovanju kot v samodejnem načinu, ko je senzor nivoja ustrezno nastavljen. S priključnim navojem Quick Connect lahko brez zapletov priključite 1", 1 1/4" in 1 1/2" palčne cevi. Zahvaljujoč ohišju iz nerjavečega jekla in robustnemu tesnjenju drsnega obroča ima črpalka posebno dolgo življenjsko dobo. Podaljšana petletna garancija je na voljo kot opcija.
Značilnosti in prednosti
Keramično drsno tesniloZa izjemno dolgo življenjsko dobo.
Senzor nivojaZa brezstopenjsko nastavitev točke vklopa in izklopa črpalke.
Quick ConnectPriključni element za hiter in enostaven priklop 1"-, 1 1/4"- in 1 1/2" cevi.
Primerno za umazano vodo
- Zanesljivo črpanje vode, ki vsebuje tudi do 30 mm velike delce umazanije.
Stikalo za preklop med samodejnim/ročnim načinom delovanja
- Za preklop med samodejnim in ročnim načinom delovanja.
Udoben ročaj
- Za udoben oprijem. Dodatna funkcija kot držalo za vrv.
Trpežen, že vgrajen predfilter iz legiranega jekla
- Ščiti črpalko pred močno umazanijo in tako preprečuje zamašitev gonilnika črpalke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|750
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 22000
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Vodja dostave (m)
|8
|Tlak (bar)
|max. 0,8
|Velikost zrn (mm)
|max. 30
|Potopna globina (m)
|max. 7
|Čas izteka (s)
|15
|Min. preostala voda, ročno (mm)
|35
|Višina preostale vode (mm)
|35
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na tlačni strani
|Notranji navoj G1 1/2
|Priključni kabel (m)
|10
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,668
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,709
|Mere (D × Š × V) (mm)
|238 x 293 x 354
Obseg dobave
- Element za priklop cevi: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Oprema
- Udoben ročaj
- Quick Connect
- Preklop med ročnim in samodejnim načinom delovanja: Stikalo na črpalki
- Senzor nivoja: brezstopenjska nastavitev višine vklopa
- Vgrajen predfilter iz legiranega jekla
- Pri avtomatskem delu (avto) se črpalka avtomatsko vključi z nivojem vode
- Pri manualnem delu črpalka stalno dela do doseganja minimalne višine preostale vode
- Keramično drsno tesnilo
- Ohišje iz nerjavečega jekla
Področja uporabe
- Za črpanje vode iz vrtnih ribnikov
- Za uporabo v primeru poplav
- Za odvodnjavanje gradbenih jam do velikosti maks. 100 m³
