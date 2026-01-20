Individualno nastavljiv senzor nivoja zažene črpalko za umazano vodo SP 22.000 Dirt Level Sensor takoj po stiku z vodo. Če nivo vode ponovno pade pod senzor nivoja, se črpalka samodejno ustavi po 15 sekundah. Izredno zmogljiva potopna črpalka je idealna za izsuševanje na primer velikih vrtnih ribnikov, poplavljenih kleti ali gradbenih jam, saj lahko zanesljivo črpa umazano vodo (delci umazanije do velikosti 30 mm) s pretokom do 22.000 l/h. Pri še bolj umazani vodi integriran predfilter iz nerjavečega jekla, ki se spušča, služi za zaščito pred zamašitvami. Potopno črpalko lahko preklopite tudi na neprekinjeno delovanje s stikalom Avtomatsko/Ročno. Zanesljivo lahko črpa vodo do nivoja preostale vode 35 milimetrov – tako v neprekinjenem delovanju kot v samodejnem načinu, ko je senzor nivoja ustrezno nastavljen. S priključnim navojem Quick Connect lahko brez zapletov priključite 1", 1 1/4" in 1 1/2" palčne cevi. Zahvaljujoč ohišju iz nerjavečega jekla in robustnemu tesnjenju drsnega obroča ima črpalka posebno dolgo življenjsko dobo. Podaljšana petletna garancija je na voljo kot opcija.