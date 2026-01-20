Potopna črpalka z ravnim sesom SP 9.000 Flat
Upravlja s pretokom do 9.000 l/h in črpa do ravni 1 mm, ko se posuši: ploščata potopna črpalka SP 9.000 Flat je kompaktna osnovna črpalka za čisto do rahlo umazano vodo.
Ravno sesalna potopna črpalka SP 9000 Flat zanesljivo pomaga pri črpanju bistre ali rahlo umazane vode, ki vsebuje delce umazanije do velikosti 5 milimetrov. Z do 9.000 l/h je idealna za izsuševanje majhnih bazenov ali kleti, ki so bile poplavljene zaradi vdora podtalnice ali puščanja pralnega stroja. Robustno tesnilo z drsnim obročem zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo črpalke. Podaljšana petletna garancija je na voljo kot opcija. Plovno stikalo vklopi in izklopi črpalko glede na nivo vode in s tem prepreči tudi tek na suho. Zahvaljujoč pritrdilnemu nastavku za plovec lahko plovec neprekinjeno deluje tudi pri nizki gladini vode. SP 9.000 Flat je opremljena tudi z zložljivimi podpornimi nogami, ki omogočajo večjo zmogljivost, ko so zložene. Pri zlaganju podpornih nog se bo potopna črpalka za čisto vodo zagnala pri nivoju vode do 7 milimetrov in celo neprekinjeno črpala, dokler nivo vode ne pade na 1 milimeter, ko je voda suha z brisanjem. Cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2" lahko hitro in preprosto povežete s priključnim navojem Quick Connect.
Značilnosti in prednosti
Keramično drsno tesniloZa izjemno dolgo življenjsko dobo.
Stikalo s plovcemVklopi in izklopi črpalko glede na nivo vode. Na ta način ščiti črpalko pred suhim tekom.
Quick ConnectPriključni navoj za hitro in enostavno priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2" ali priključek G1.
Preklopne nosilne noge
- Preklop med normalnim načinom delovanja z večjo zmogljivostjo črpanja in izčrpavanjem do nivoja vode 1 mm (površine je potrebno le še obrisati).
Samodejno odzračevanje
- Črpalka začne delovati v ročnem načinu ob nivoju vode 7 mm.
Možnost pritrditve za plovec
- Za preklop na neprekinjeno delovanje.
Udoben ročaj
- Za udoben oprijem. Dodatna funkcija kot držalo za vrv.
Trpežen predfilter, ki ga zlahka namestite, sodi k priboru naprave
- Ščiti črpalko pred močno umazanijo in tako preprečuje zamašitev gonilnika črpalke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|280
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 9000
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Vodja dostave (m)
|6
|Tlak (bar)
|max. 0,6
|Sesanje do višine (mm)
|1
|Velikost zrn (mm)
|max. 5
|Potopna globina (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ročno (mm)
|1
|Višina preostale vode (mm)
|1
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na tlačni strani
|Notranji navoj G1 1/2
|Priključni kabel (m)
|10
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Mere (D × Š × V) (mm)
|227 x 240 x 262
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,743
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,515
Obseg dobave
- Element za priklop cevi: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Oprema
- Udoben ročaj
- Quick Connect
- Preklop med ročnim in samodejnim načinom delovanja: Možnost pritrditve za plovec
- Preklop na funkcijo izčrpavanja
- Stikalo s plovcem
- Keramično drsno tesnilo
- Pri manualnem delu črpalka stalno dela do doseganja minimalne višine preostale vode
Področja uporabe
- Za razne vrste škode, ki jo povzroči voda v hiši ali v kleti (izlitje iz pralnega stroja, vdor podtalne vode)
- Za črpanje vode iz bazenov
