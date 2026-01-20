Ravno sesalna potopna črpalka SP 9000 Flat zanesljivo pomaga pri črpanju bistre ali rahlo umazane vode, ki vsebuje delce umazanije do velikosti 5 milimetrov. Z do 9.000 l/h je idealna za izsuševanje majhnih bazenov ali kleti, ki so bile poplavljene zaradi vdora podtalnice ali puščanja pralnega stroja. Robustno tesnilo z drsnim obročem zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo črpalke. Podaljšana petletna garancija je na voljo kot opcija. Plovno stikalo vklopi in izklopi črpalko glede na nivo vode in s tem prepreči tudi tek na suho. Zahvaljujoč pritrdilnemu nastavku za plovec lahko plovec neprekinjeno deluje tudi pri nizki gladini vode. SP 9.000 Flat je opremljena tudi z zložljivimi podpornimi nogami, ki omogočajo večjo zmogljivost, ko so zložene. Pri zlaganju podpornih nog se bo potopna črpalka za čisto vodo zagnala pri nivoju vode do 7 milimetrov in celo neprekinjeno črpala, dokler nivo vode ne pade na 1 milimeter, ko je voda suha z brisanjem. Cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2" lahko hitro in preprosto povežete s priključnim navojem Quick Connect.