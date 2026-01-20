Zaradi največje zmogljivosti črpalke 9.500 litrov na uro je SP 9.500 Dirt popoln začetni model za hitro črpanje in prenos vode iz vodnih rezervoarjev in vrtnih ribnikov. Zanesljivo izčrpa čisto in umazano vodo, ki vsebuje delce umazanije do premera 20 mm. Za močno umazanijo je mogoče namestiti izbirni predfilter, ki ščiti rotor črpalke pred blokadami, ki jih na primer povzročijo veje. Tesnilo z drsnim obročem – preizkušena rešitev iz naše ponudbe Professional, ki je vgrajena v vse potopne črpalke – prav tako zagotavlja, da ima črpalka izjemno dolgo življenjsko dobo. Obstaja tudi možnost podaljšanja garancije na pet let. Potopna črpalka za umazano vodo je opremljena tudi s plovnim stikalom, ki črpalko vklopi in izklopi glede na nivo vode in s tem prepreči tudi tek na suho. Zahvaljujoč pritrdilnemu nastavku za plovno stikalo lahko črpalko uporabljate tudi pri nizkem nivoju vode do globine preostale vode 25 mm. Druge praktične funkcije: Priključni navoj Quick Connect omogoča hitro in enostavno priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2".