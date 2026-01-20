Potopna črpalka za odpadno vodo SP 9.500 Dirt
Robustna in zanesljiva: potopna črpalka SP 9500 Dirt z zmogljivostjo do 9500 l/h, vključno s plovnim stikalom, je kompaktna osnovna črpalka za črpanje in prenos umazane vode.
Zaradi največje zmogljivosti črpalke 9.500 litrov na uro je SP 9.500 Dirt popoln začetni model za hitro črpanje in prenos vode iz vodnih rezervoarjev in vrtnih ribnikov. Zanesljivo izčrpa čisto in umazano vodo, ki vsebuje delce umazanije do premera 20 mm. Za močno umazanijo je mogoče namestiti izbirni predfilter, ki ščiti rotor črpalke pred blokadami, ki jih na primer povzročijo veje. Tesnilo z drsnim obročem – preizkušena rešitev iz naše ponudbe Professional, ki je vgrajena v vse potopne črpalke – prav tako zagotavlja, da ima črpalka izjemno dolgo življenjsko dobo. Obstaja tudi možnost podaljšanja garancije na pet let. Potopna črpalka za umazano vodo je opremljena tudi s plovnim stikalom, ki črpalko vklopi in izklopi glede na nivo vode in s tem prepreči tudi tek na suho. Zahvaljujoč pritrdilnemu nastavku za plovno stikalo lahko črpalko uporabljate tudi pri nizkem nivoju vode do globine preostale vode 25 mm. Druge praktične funkcije: Priključni navoj Quick Connect omogoča hitro in enostavno priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2".
Značilnosti in prednosti
Keramično drsno tesniloZa izjemno dolgo življenjsko dobo.
Stikalo s plovcemVklopi in izklopi črpalko glede na nivo vode. Na ta način ščiti črpalko pred suhim tekom.
Quick ConnectPriključni navoj za hitro in enostavno priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2" ali priključek G1.
Primerno za umazano vodo
- Zanesljivo črpanje vode, ki vsebuje tudi do 20 mm velike delce umazanije.
Možnost pritrditve za plovec
- Za preklop na neprekinjeno delovanje.
Udoben ročaj
- Za udoben oprijem. Dodatna funkcija kot držalo za vrv.
Trpežen predfilter, ki ga zlahka namestite, sodi k priboru naprave
- Ščiti črpalko pred močno umazanijo in tako preprečuje zamašitev gonilnika črpalke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|280
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 9500
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Vodja dostave (m)
|6
|Tlak (bar)
|max. 0,6
|Velikost zrn (mm)
|max. 20
|Potopna globina (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ročno (mm)
|25
|Višina preostale vode (mm)
|25
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na tlačni strani
|Notranji navoj G1 1/2
|Priključni kabel (m)
|10
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,787
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,586
|Mere (D × Š × V) (mm)
|229 x 238 x 303
Obseg dobave
- Element za priklop cevi: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Oprema
- Udoben ročaj
- Quick Connect
- Preklop med ročnim in samodejnim načinom delovanja: Možnost pritrditve za plovec
- Stikalo s plovcem
- Pri avtomatskem delu (avto) se črpalka avtomatsko vključi z nivojem vode
- Pri manualnem delu črpalka stalno dela do doseganja minimalne višine preostale vode
- Keramično drsno tesnilo
Video posnetki
Področja uporabe
- Za črpanje vode iz vrtnih ribnikov
- Za uporabo v primeru poplav
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.