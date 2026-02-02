Električno strgalo EDI 4

Naenkrat brez težav odstrani trdovratno zaledenitev z avtomobilskih stekel: električni strgalec za led EDI 4 z vrtljivim diskom in šestimi trdnimi plastičnimi rezili.

Električni strgalec za led EDI 4 končno odpravi zaledenitev po delih. S pomočjo vrtečega se diska s šestimi trdnimi plastičnimi rezili, strgalo za led brez napora odstrani celo trdovratno zaledenitev na oknih avtomobilov. Če je EDI 4 v stanju pripravljenosti, zadostuje rahel pritisk od zgoraj, da se disk vrti - in led se bo praktično raztopil, kot da bi bil sam. Če so rezila izrabljena, je mogoče odstraniti disk popolnoma brez orodja (odstranitveni disk je na voljo kot rezervni del). Sodobna in kompaktna zasnova strgala za led in zaščitna kapa omogočata enostavno in varno rokovanje in skladiščenje. Eno polnjenje baterije je dovolj za več uporab. Vgrajen LED-svetlobni prikaz na napravi utripa, ko je treba napravo napolniti.

Značilnosti in prednosti
Električno strgalo EDI 4: Vrteči disk s stabilnimi plastičnimi rezili
Vrteči disk s stabilnimi plastičnimi rezili
Disk je odporen proti udarcem, zlahka odstrani tudi trdovratne zaledenitve.
Električno strgalo EDI 4: Možna menjava nastavka
Možna menjava nastavka
Odstranitveno ploščo lahko hitro in enostavno zamenjate brez orodja.
Električno strgalo EDI 4: Močne litij-ionske celice
Močne litij-ionske celice
Eno polnjenje baterije je dovolj za več uporab.
Enostavno rokovanje
  • Disk za strganje se začne vrteti tako, da ga rahlo pritisnete od zgoraj.
LED lučka na napravi
  • Vgrajena LED lučka utripa, ko je treba napravo napolniti.
Vključno z zaščitno kapico
  • Za varno ravnanje in skladiščenje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Tip baterije Litij-ionska baterija
Čas delovanja baterije (min) 15
Čas polnjenja baterije (h) 3
Premer diska (mm) 100
Hitrost števila vrtljajev (rpm) 500
Teža brez dodatkov (Kg) 0,55
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,869
Mere (D × Š × V) (mm) 133 x 124 x 110

Obseg dobave

  • Litij-ionska baterija
  • Kabel za polnjenje baterije
  • Zaščitni pokrov
  • Strgalni disk

Video posnetki

Področja uporabe
  • Vetrobranska stekla
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.