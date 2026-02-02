Električni strgalec za led EDI 4 končno odpravi zaledenitev po delih. S pomočjo vrtečega se diska s šestimi trdnimi plastičnimi rezili, strgalo za led brez napora odstrani celo trdovratno zaledenitev na oknih avtomobilov. Če je EDI 4 v stanju pripravljenosti, zadostuje rahel pritisk od zgoraj, da se disk vrti - in led se bo praktično raztopil, kot da bi bil sam. Če so rezila izrabljena, je mogoče odstraniti disk popolnoma brez orodja (odstranitveni disk je na voljo kot rezervni del). Sodobna in kompaktna zasnova strgala za led in zaščitna kapa omogočata enostavno in varno rokovanje in skladiščenje. Eno polnjenje baterije je dovolj za več uporab. Vgrajen LED-svetlobni prikaz na napravi utripa, ko je treba napravo napolniti.