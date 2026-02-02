Električno strgalo EDI 4
Naenkrat brez težav odstrani trdovratno zaledenitev z avtomobilskih stekel: električni strgalec za led EDI 4 z vrtljivim diskom in šestimi trdnimi plastičnimi rezili.
Električni strgalec za led EDI 4 končno odpravi zaledenitev po delih. S pomočjo vrtečega se diska s šestimi trdnimi plastičnimi rezili, strgalo za led brez napora odstrani celo trdovratno zaledenitev na oknih avtomobilov. Če je EDI 4 v stanju pripravljenosti, zadostuje rahel pritisk od zgoraj, da se disk vrti - in led se bo praktično raztopil, kot da bi bil sam. Če so rezila izrabljena, je mogoče odstraniti disk popolnoma brez orodja (odstranitveni disk je na voljo kot rezervni del). Sodobna in kompaktna zasnova strgala za led in zaščitna kapa omogočata enostavno in varno rokovanje in skladiščenje. Eno polnjenje baterije je dovolj za več uporab. Vgrajen LED-svetlobni prikaz na napravi utripa, ko je treba napravo napolniti.
Značilnosti in prednosti
Vrteči disk s stabilnimi plastičnimi reziliDisk je odporen proti udarcem, zlahka odstrani tudi trdovratne zaledenitve.
Možna menjava nastavkaOdstranitveno ploščo lahko hitro in enostavno zamenjate brez orodja.
Močne litij-ionske celiceEno polnjenje baterije je dovolj za več uporab.
Enostavno rokovanje
- Disk za strganje se začne vrteti tako, da ga rahlo pritisnete od zgoraj.
LED lučka na napravi
- Vgrajena LED lučka utripa, ko je treba napravo napolniti.
Vključno z zaščitno kapico
- Za varno ravnanje in skladiščenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Čas delovanja baterije (min)
|15
|Čas polnjenja baterije (h)
|3
|Premer diska (mm)
|100
|Hitrost števila vrtljajev (rpm)
|500
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,55
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,869
|Mere (D × Š × V) (mm)
|133 x 124 x 110
Obseg dobave
- Litij-ionska baterija
- Kabel za polnjenje baterije
- Zaščitni pokrov
- Strgalni disk
Video posnetki
Področja uporabe
- Vetrobranska stekla
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.