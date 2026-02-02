Učinek globinskega čiščenja v kombinaciji z ergonomsko zasnovo in večnamenskostjo: globinski sesalnik SE 4 s pršilno ekstrakcijo s svojo privlačno zasnovo, zagotavlja higiensko čiščenje številnih tekstilnih površin. Preizkušena Kärcherjeva ekstrakcijska tehnologija s pršenjem zagotavlja najboljše rezultate čiščenja: sveža voda iz pipe in čistilo za preproge Kärcher RM 519 se pod pritiskom razprši globoko v tekstilna vlakna in se nato skupaj z razrahljano umazanijo posesa nazaj – idealno za družine, alergike in gospodinjstva s hišnimi ljubljenčki. Naprava je večnamenski izdelek 3 v 1, ki deluje tudi kot popoln sesalnik za mokro in suho sesanje. Velik prosojen 4-litrski rezervoar za svežo vodo je odporen na udarce in ga je mogoče odstraniti, zato ga je enostavno polniti in prazniti. Umazana voda, ki jo posesamo, se zbira v posodi. Ročaj za prenašanje 3 v 1 je zasnovan tako, da prenašanje, odpiranje, zapiranje in praznjenje posode poteka brez težav. Priložene dodatke je mogoče lepo pospraviti na sami napravi. Napravo je po uporabi enostavno očistiti, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka.