Globinski sesalniki SE 4 Plus
Globinski sesalnik SE 4 olajša temeljito čiščenje tekstilnih površin za higieno vse do vlaken. Idealno za družine, alergike in gospodinjstva s hišnimi ljubljenčki.
Učinek globinskega čiščenja v kombinaciji z ergonomsko zasnovo in večnamenskostjo: globinski čistilnik SE 4 s pršilno ekstrakcijo s svojo privlačno zasnovo, zagotavlja higiensko čiščenje vse do vlaken številnih tekstilnih površin. Preizkušena Kärcherjeva ekstrakcijska tehnologija s pršenjem zagotavlja najboljše rezultate čiščenja: sveža voda iz pipe in čistilo za preproge Kärcher RM 519 se pod pritiskom razprši globoko v tekstilna vlakna in se nato skupaj z razrahljano umazanijo posesa nazaj – idealno za družine, alergike in gospodinjstva s hišnimi ljubljenčki. Naprava je večnamenski izdelek 3 v 1, ki deluje tudi kot popoln sesalnik za mokro in suho sesanje. Velik prosojen 4-litrski rezervoar za svežo vodo je odporen na udarce in ga je mogoče odstraniti, zato ga je enostavno polniti in prazniti. Umazana voda, ki jo posesamo, se zbira v posodi. Ročaj za prenašanje 3 v 1 je zasnovan tako, da je prenašanje, odpiranje, zapiranje in praznjenje posode brez težav. Priložene dodatke je mogoče lepo pospraviti na sami napravi. Napravo je po uporabi enostavno očistiti, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka.
Značilnosti in prednosti
Preizkušena Kärcherjeva tehnologija za optimalne rezultate čiščenjaGlobinsko čiščenje v vlakna tekstilnih površin. Enostavno in hitro čiščenje z učinkovito metodo čiščenja s pršenjem. Nizka preostala vlaga za hitro sušenje tekstilnih površin.
Odstranljiv rezervoar za svežo vodoRezervoar za svežo vodo je enostavno napolniti in izprazniti, ne da bi bilo treba odpirati čistilnik za pršenje. Odporna na udarce in prosojna posoda za dolgo življenjsko dobo. Rezervoar za svežo vodo se enostavno vstavi v napravo.
Izjemno prilagodljiva cev 2 v 1Vgrajena pršilna cev za dodatno udobje pri čiščenju. Dolga, zelo fleksibilna sesalna cev za dodatno udobje pri čiščenju. Ročaj s funkcijo zaklepanja za neprekinjeno pršenje pri čiščenju velikih tekstilnih površin.
Večnamenski izdelek 3 v 1
- Vsestransko uporaben za pršenje na tekstilnih površinah ali za mokro in suho sesanje preprog in trdih tal s pravim priborom.
Priročen ročaj za prenašanje 3 v 1
- Zasnovan za udobje pri prenašanju ter pri odpiranju, zapiranju ali praznjenju posode.
Ergonomski dodatki za pršilno ekstrakcijo, mokro in suho sesanje
- Enostavno pritrjevanje in odstranjevanje dodatkov z enim klikom.
- Dodano udobje ergonomske talne šobe za ekstrakcijo pršila za velike površine s preprogami.
- Vsestransko uporaben s široko paleto dodatkov za mokro in suho sesanje, kot je nastavek za tla Clips za uporabo na trdih tleh in preprogah, združljiv pa je tudi z veliko izbiro dodatkov za mokre in suhe sesalnike.
Praktične možnosti shranjevanja dodatkov
- Pribor in cev za pršenje lahko lepo pospravite na ohišje aparata in na majhno polico za shranjevanje. Tako je vse pospravljeno in vedno pri roki, kjer koli ga potrebujete.
- Priročna polička na napravi za shranjevanje gobic, krp in drugih manjših predmetov med čiščenjem na dosegu roke.
- Praktičen kabelski kavelj za enostavno shranjevanje napajalnega kabla.
Robustno ohišje aparata in na udarce odporen rezervoar za svežo vodo
- Zgrajena za dolgotrajno uporabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1000
|Delovna širina (mm)
|227
|Kapaciteta posode za čisto vodo (l)
|4
|Kapaciteta posode za umazano vodo (l)
|4
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Priključni kabel (m)
|6
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|7,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|12,209
|Mere (D × Š × V) (mm)
|430 x 385 x 535
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
¹⁾ Velja izključno za nanašanje s pršenjem.
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Pršilno sesalne cevi: 2 Kos(i), 0.5 m, Plastika
- Talna šoba z nastavkom za trdo površino: 227 mm
- Nastavek za pranje oblazinjenega pohištva: 88 mm
- Pralni nastavek za reže
- Šoba za mokro in suho sesanje tal: Sponke za uporabo na trdih tleh in preprogah
- Ozka šoba
- Šoba za oblazinjene površine
- Penasti filter
- Čistilna sredstva: Čistilo za preproge RM 519, 1 l
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i)
- Udoben Komfort sistem 2-v-1: integrirana pršilno-ekstrakcijska cev
Oprema
- Zaščita pred udarci
- Udoben ročaj 3-v-1
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Predal za majhne dele
Področja uporabe
- Preproge
- Oblazinjeno pohištvo
- Talne obloge
- Avtomobilski sedeži
- Gospodinjski tekstil, npr. zavese ali prevleke za blazine
- Vzmetnice
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.