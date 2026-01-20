Učinek globinskega čiščenja v kombinaciji z ergonomsko zasnovo in večnamenskostjo: globinski sesalnik SE 5 z razpršilno ekstrakcijo s svojo privlačno zasnovo, ki se potegne nazaj, zagotavlja higiensko čiščenje številnih tekstilnih površin, kot so preproge, oblazinjeno pohištvo in oblazinjeno pohištvo, preproge, tapecirane stopnice, vzmetnice, stene. obesi in avtomobilski sedeži. Preizkušena Kärcherjeva ekstrakcijska tehnologija s pršenjem zagotavlja najboljše rezultate čiščenja: sveža voda iz pipe in čistilo za preproge Kärcher RM 519 se pod pritiskom razprši globoko v tekstilna vlakna in se nato skupaj z razrahljano umazanijo posesa nazaj – idealno za družine, alergike in gospodinjstva s hišnimi ljubljenčki. SE 5 je večnamenski izdelek 3 v 1, ki se lahko uporablja tudi kot popoln sesalnik za mokro in suho sesanje s svojo široko paleto dodatkov. Druge značilnosti opreme: sistem z 2 rezervoarjema z odstranljivim rezervoarjem za svežo in umazano vodo, ergonomski ročaj za enostavno prenašanje in praktično shranjevanje dodatkov na napravi. Po uporabi je napravo enostavno očistiti za dolgo življenjsko dobo izdelka.