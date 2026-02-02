Učinek globinskega čiščenja v kombinaciji z ergonomsko zasnovo in večnamenskostjo: globinski sesalnik SE 5 z razpršilno ekstrakcijo s svojo privlačno zasnovo, zagotavlja higiensko čiščenje številnih tekstilnih površin, kot so preproge, oblazinjeno pohištvo in oblazinjeno pohištvo, preproge, tapecirane stopnice, vzmetnice, stene, zavese in avtomobilske sedeže. Preizkušena Kärcherjeva ekstrakcijska tehnologija s pršenjem zagotavlja najboljše rezultate čiščenja: sveža voda iz pipe in čistilo za preproge Kärcher RM 519 se pod pritiskom razprši globoko v tekstilna vlakna in se nato skupaj z razrahljano umazanijo posesa nazaj – idealno za družine, alergike in gospodinjstva s hišnimi ljubljenčki.SE 5 je večnamenski izdelek 3 v 1, ki ga lahko s širokim naborom dodatkov uporabljate tudi kot popoln sesalnik za mokro in suho sesanje. Druge značilnosti opreme: sistem z 2 rezervoarjema z odstranljivim rezervoarjem za svežo in umazano vodo, ergonomski ročaj za enostavno prenašanje in praktično shranjevanje dodatkov na napravi. Po uporabi je napravo enostavno očistiti za dolgo življenjsko dobo izdelka.