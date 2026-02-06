Globinski sesalniki SE 5 Upholstery
Globinski sesalnik SE 5 s pršilno ekstrakcijo olajša čiščenje tekstilnih površin, kot so preproge ali oblazinjeno pohištvo. Idealno za družine, alergike, gospodinjstva s hišnimi ljubljenčki.
Učinek globinskega čiščenja v kombinaciji z ergonomsko zasnovo in večnamenskostjo: globinski čistilnik SE 5 z razpršilno ekstrakcijo s svojo privlačno zasnovo, ki se potegne nazaj, zagotavlja higiensko čiščenje številnih tekstilnih površin, kot so preproge, oblazinjeno pohištvo in oblazinjeno pohištvo, preproge, tapecirane stopnice, vzmetnice in avtomobilski sedeži. Preizkušena Kärcherjeva ekstrakcijska tehnologija s pršenjem zagotavlja najboljše rezultate čiščenja: sveža voda iz pipe in čistilo za preproge Kärcher RM 519 se pod pritiskom razprši globoko v tekstilna vlakna in se nato skupaj z razrahljano umazanijo posesa nazaj – idealno za družine, alergiki in gospodinjstva s hišnimi ljubljenčki. SE 5 je večnamenski izdelek 3 v 1, ki se lahko uporablja tudi kot popoln sesalnik za mokro in suho sesanje s svojo široko paleto dodatkov. Druge značilnosti opreme: sistem z 2 rezervoarjema z odstranljivim rezervoarjem za svežo in umazano vodo, ergonomski ročaj za enostavno prenašanje in praktično shranjevanje dodatkov na napravi. Po uporabi je napravo enostavno očistiti za dolgo življenjsko dobo izdelka.
Značilnosti in prednosti
Preizkušena Kärcherjeva tehnologija za optimalne rezultate čiščenjaGlobinsko čiščenje v vlakna tekstilnih površin. Učinkovita tehnologija pršenja za hitro in enostavno čiščenje. Nizka preostala vlaga za hitro sušenje tekstilnih površin.
Sistem z dvema rezervoarjema, ki je enostaven za uporaboDva ločena rezervoarja za svežo in umazano vodo ter ročaj za prenašanje. Priročno odstranjevanje in praznjenje rezervoarja za umazano vodo brez stika z umazanijo.
Izjemno prilagodljiva cev 2 v 1Vgrajena pršilna cev za dodatno udobje pri čiščenju. Dolga, zelo fleksibilna sesalna cev za dodatno udobje pri čiščenju. Ročaj s funkcijo zaklepanja za neprekinjeno pršenje pri čiščenju velikih tekstilnih površin.
Večnamenski izdelek 3 v 1
- Vsestransko uporaben za pršenje na tekstilnih površinah ali za mokro in suho sesanje preprog in trdih tal s pravim priborom.
Ergonomski dodatki za pršilno ekstrakcijo, mokro in suho sesanje
- Enostavno pritrjevanje in odstranjevanje dodatkov z enim klikom.
- Ergonomska talna šoba za ekstrakcijo pršila omogoča udobno čiščenje tudi velikih preprog.
- Vsestransko uporaben s široko paleto dodatkov za mokro in suho sesanje, kot je preklopna šoba za suho sesanje tal, združljiv pa je tudi z veliko izbiro dodatkov za mokre in suhe sesalnike.
Praktične možnosti shranjevanja dodatkov
- Pribor in cev za pršenje lahko pospravite na napravo – tako bo vse čisto in pospravljeno in vedno pri roki, kjer koli je potrebno.
Čiščenje brez težav z ravnim nagubanim filtrom
- Non-stop mokri in suhi sesalnik, ni vam treba prekiniti čiščenja, da bi zamenjali filter.
- Temeljito sesanje z dobrim pobiranjem prahu.
- Ločena loputa filtra za priročno in hitro odstranitev filtra, ne da bi morali priti v stik z umazanijo.
Privlačna oblika z velikimi tipkami in priročnimi vrtljivimi zapahi
- Za enostavno rokovanje.
Ergonomsko oblikovan nosilni ročaj
- Poenostavi transport čistilnika za ekstrakcijo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1000
|Delovna širina (mm)
|227
|Kapaciteta posode za čisto vodo (l)
|4
|Kapaciteta posode za umazano vodo (l)
|4
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Priključni kabel (m)
|6
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|7,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|424 x 320 x 466
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Pršilno sesalne cevi: 2 Kos(i), 0.5 m, Plastika
- Talna šoba z nastavkom za trdo površino: 227 mm
- Nastavek za pranje oblazinjenega pohištva: 88 mm
- Ozka šoba
- Talna šoba za suho sesanje: Zložljivo
- Šoba za oblazinjene površine
- Ploščati filter: Standard
- Čistilna sredstva: Čistilo za preproge RM 519, 100 ml
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i)
- Udoben Komfort sistem 2-v-1: integrirana pršilno-ekstrakcijska cev
Oprema
- Praktično shranjevanje cevi in dodatkov
Področja uporabe
- Preproge
- Oblazinjeno pohištvo
- Talne obloge
- Avtomobilski sedeži
- Gospodinjski tekstil, npr. zavese ali prevleke za blazine
- Vzmetnice
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.