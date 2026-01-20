Globinski sesalniki SE 6 Signature Line
Globinski sesalnik SE 6 Signature Line s pršilno ekstrakcijo zagotavlja temeljito čiščenje tekstilnih površin. Idealno za družine, alergike in gospodinjstva s hišnimi ljubljenčki.
Samo naši najbolj inovativni in zmogljivi izdelki nosijo podpis tehnološkega pionirja in ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja. Poleg napisa kot ekskluzivnega oblikovalskega elementa se globinski sesalnik SE 6 Signature Line s pršilno ekstrakcijo ponaša z impresivno učinkovitostjo čiščenja in posebej obsežno ponudbo dodatkov. Naprava s svojim privlačnim dizajnom zagotavlja higiensko čistočo na številnih tekstilnih površinah. Preizkušena Kärcherjeva ekstrakcijska tehnologija s pršenjem zagotavlja najboljše rezultate čiščenja: sveža voda iz pipe in čistilo za preproge Kärcher RM 519 se pod pritiskom razprši globoko v tekstilna vlakna in se nato skupaj z razrahljano umazanijo posesa nazaj – idealno za družine, alergiki in gospodinjstva s hišnimi ljubljenčki. SE 6 Signature Line je večnamenski izdelek 3 v 1, ki se lahko uporablja tudi kot popoln sesalnik za mokro in suho sesanje s svojimi dodatki. Druge značilnosti opreme: sistem z 2 rezervoarjema z odstranljivim rezervoarjem za svežo in umazano vodo, ergonomski ročaj za enostavno prenašanje in praktično shranjevanje dodatkov na napravi. Po uporabi je napravo enostavno očistiti za dolgo življenjsko dobo izdelka.
Značilnosti in prednosti
Prednosti Signature LinePodpis ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja označuje izdelek kot najboljšo Kärcherjevo napravo v svoji kategoriji. Druge ekskluzivne ugodnosti vključujejo podporo za aplikacije in podaljšano garancijo. Ekskluziven ergonomski podporni ročaj lahko pritrdite na cevi za boljše vodenje pri čiščenju preprog.
Preizkušena Kärcherjeva tehnologija za optimalne rezultate čiščenjaGlobinsko čiščenje v vlakna tekstilnih površin. Enostavno in hitro čiščenje z učinkovito metodo čiščenja s pršenjem. Nizka preostala vlaga za hitro sušenje tekstilnih površin.
Sistem z dvema rezervoarjema, ki je enostaven za uporaboDva ločena rezervoarja za svežo in umazano vodo ter ročaj za prenašanje. Priročno odstranjevanje in praznjenje rezervoarja za umazano vodo brez stika z umazanijo.
Izjemno prilagodljiva cev 2 v 1
- Vgrajena pršilna cev za dodatno udobje pri čiščenju.
- Dolga, zelo fleksibilna sesalna cev za dodatno udobje pri čiščenju.
- Ročaj s funkcijo zaklepanja za neprekinjeno pršenje pri čiščenju velikih tekstilnih površin.
Večnamenski izdelek 3 v 1
- Vsestransko uporaben za pršenje na tekstilnih površinah ali za mokro in suho sesanje preprog in trdih tal s pravim priborom.
Ergonomski podporni ročaj
- Ekskluzivni ročaj omogoča udobno in enostavno čiščenje velikih tekstilnih površin s pršilno ekstrakcijo.
- Nastavljiv po višini: položaj ročaja je mogoče individualno prilagoditi višini uporabnika.
- Udobno dvoročno upravljanje.
Ergonomski dodatki za pršilno ekstrakcijo, mokro in suho sesanje
- Enostavno pritrjevanje in odstranjevanje dodatkov z enim klikom.
- Udoben pri uporabi zahvaljujoč ergonomski šobi za ekstrakcijo tal za velike površine s preprogami, ki se uporablja skupaj s podpornim ročajem, kot tudi šobi za ekstrakcijo pršila za oblazinjeno pohištvo in šobi za ekstrakcijo razpršila za špranje za oblazinjene površine.
- Vsestransko uporaben s široko paleto dodatkov za mokro in suho sesanje, kot je preklopna šoba za suho sesanje tal, združljiv pa je tudi z veliko izbiro dodatkov za mokre in suhe sesalnike.
Praktične možnosti shranjevanja dodatkov
- Pribor in cev za pršenje lahko pospravite na napravo – tako bo vse čisto in pospravljeno in vedno pri roki, kjer koli je potrebno.
Čiščenje brez težav z ravnim nagubanim filtrom
- Non-stop mokri in suhi sesalnik, ni vam treba prekiniti čiščenja, da bi zamenjali filter.
- Temeljito sesanje z dobrim pobiranjem prahu.
- Ločena loputa filtra za priročno in hitro odstranitev filtra, ne da bi morali priti v stik z umazanijo.
Privlačen dizajn z velikimi gumbi, priročnimi vrtljivimi ključavnicami in ergonomsko oblikovanim ročajem za prenašanje
- Za enostavno rokovanje.
- Poenostavi transport čistilnika za ekstrakcijo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1000
|Delovna širina (mm)
|227
|Kapaciteta posode za čisto vodo (l)
|4
|Kapaciteta posode za umazano vodo (l)
|4
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Priključni kabel (m)
|6
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|7,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|12,596
|Mere (D × Š × V) (mm)
|424 x 320 x 466
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Pršilno sesalne cevi: 2 Kos(i), 0.5 m, Plastika
- Talna šoba z nastavkom za trdo površino: 227 mm
- Nastavek za pranje oblazinjenega pohištva: 88 mm
- Pralni nastavek za reže
- Ozka šoba
- Talna šoba za suho sesanje: Zložljivo
- Šoba za oblazinjene površine
- Ploščati filter: Standard
- Čistilna sredstva: Čistilo za preproge RM 519, 1 l
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i)
- Udoben Komfort sistem 2-v-1: integrirana pršilno-ekstrakcijska cev
Oprema
- Podporni ročaj
- Sistem 2 rezervoarjev
- Praktično shranjevanje cevi in dodatkov
