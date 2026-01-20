Samo naši najbolj inovativni in zmogljivi izdelki nosijo podpis tehnološkega pionirja in ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja. Poleg napisa kot ekskluzivnega oblikovalskega elementa se globinski sesalnik SE 6 Signature Line s pršilno ekstrakcijo ponaša z impresivno učinkovitostjo čiščenja in posebej obsežno ponudbo dodatkov. Naprava s svojim privlačnim dizajnom zagotavlja higiensko čistočo na številnih tekstilnih površinah. Preizkušena Kärcherjeva ekstrakcijska tehnologija s pršenjem zagotavlja najboljše rezultate čiščenja: sveža voda iz pipe in čistilo za preproge Kärcher RM 519 se pod pritiskom razprši globoko v tekstilna vlakna in se nato skupaj z razrahljano umazanijo posesa nazaj – idealno za družine, alergiki in gospodinjstva s hišnimi ljubljenčki. SE 6 Signature Line je večnamenski izdelek 3 v 1, ki se lahko uporablja tudi kot popoln sesalnik za mokro in suho sesanje s svojimi dodatki. Druge značilnosti opreme: sistem z 2 rezervoarjema z odstranljivim rezervoarjem za svežo in umazano vodo, ergonomski ročaj za enostavno prenašanje in praktično shranjevanje dodatkov na napravi. Po uporabi je napravo enostavno očistiti za dolgo življenjsko dobo izdelka.