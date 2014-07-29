Čiščenje blazin

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Čiščenje blazin

Pralni sesalniki – za temeljit rezultat čiščenja

Kärcherjevi pralni sesalniki poskrbijo za globinsko in temeljito čistočo preprog. Tekočino za čiščenje sesalnik s pritiskom potisne globoko v preprogo, nato pa posesa raztopljeno umazanijo in vodo. Maščoba, umazanija in neprijetne vonjave so tako učinkovito odstranjene.

Način delovanja pralnih sesalnikov

Pralni sesalnik v enem koraku naprši vodo s čistilom na površino, nato pa takoj posesa umazanijo.

Higienično in čisto

Kärcherjev pralni sesalnik ni primeren samo za alergike. Ampak se odlično odnese tudi v gospodinjstvih z domačimi ljubljenčki.

Čiščenje blazin_sesalnik z vodnim filtrom

Sesalnik z inovativno tehnologijo vodnih filtrov

V nasprotju z običajnimi sesalniki s filtrskimi vrečkami izkorišča sesalnik DS 5.800 z vodnim filtrom naravno moč
vode, ki se v filtru vrtinči z veliko hitrostjo. Vsesana umazanija se spelje skozi vodni vrtinec, kjer se zanesljivo izloči iz zraka in ostane v vodi. Rezultat: izredno svež in čist zrak.

Povsem enostavno čiščenje vodnega filtra

Posamezne dele vodnega filtra samo sperite pod tekočo vodo – končano. Čisto preprosto in hitro.

Pralni sesalniki

Za globinsko in temeljito čiščenje.

Sredstvo za impregnacijo tekstila

Visokoučinkovita zaščita.

Sesalnik z vodnim filtrom

Zaradi vodnega filtra lahko odstrani 99,9 % delcev iz zraka.

Turbo šoba za oblazinjene površine

Temeljito čiščenje blazin. Idealno za živalsko dlako.