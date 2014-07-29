Čiščenje blazin
Pralni sesalniki – za temeljit rezultat čiščenja
Kärcherjevi pralni sesalniki poskrbijo za globinsko in temeljito čistočo preprog. Tekočino za čiščenje sesalnik s pritiskom potisne globoko v preprogo, nato pa posesa raztopljeno umazanijo in vodo. Maščoba, umazanija in neprijetne vonjave so tako učinkovito odstranjene.
Način delovanja pralnih sesalnikov
Pralni sesalnik v enem koraku naprši vodo s čistilom na površino, nato pa takoj posesa umazanijo.
Higienično in čisto
Kärcherjev pralni sesalnik ni primeren samo za alergike. Ampak se odlično odnese tudi v gospodinjstvih z domačimi ljubljenčki.
Sesalnik z inovativno tehnologijo vodnih filtrov
V nasprotju z običajnimi sesalniki s filtrskimi vrečkami izkorišča sesalnik DS 5.800 z vodnim filtrom naravno moč
vode, ki se v filtru vrtinči z veliko hitrostjo. Vsesana umazanija se spelje skozi vodni vrtinec, kjer se zanesljivo izloči iz zraka in ostane v vodi. Rezultat: izredno svež in čist zrak.
Povsem enostavno čiščenje vodnega filtra
Posamezne dele vodnega filtra samo sperite pod tekočo vodo – končano. Čisto preprosto in hitro.
Pralni sesalniki
Za globinsko in temeljito čiščenje.
Sredstvo za impregnacijo tekstila
Visokoučinkovita zaščita.
Sesalnik z vodnim filtrom
Zaradi vodnega filtra lahko odstrani 99,9 % delcev iz zraka.
Turbo šoba za oblazinjene površine
Temeljito čiščenje blazin. Idealno za živalsko dlako.