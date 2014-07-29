Čiščenje blazin

Pralni sesalniki – za temeljit rezultat čiščenja

Kärcherjevi pralni sesalniki poskrbijo za globinsko in temeljito čistočo preprog. Tekočino za čiščenje sesalnik s pritiskom potisne globoko v preprogo, nato pa posesa raztopljeno umazanijo in vodo. Maščoba, umazanija in neprijetne vonjave so tako učinkovito odstranjene.

Način delovanja pralnih sesalnikov

Pralni sesalnik v enem koraku naprši vodo s čistilom na površino, nato pa takoj posesa umazanijo.

Higienično in čisto

Kärcherjev pralni sesalnik ni primeren samo za alergike. Ampak se odlično odnese tudi v gospodinjstvih z domačimi ljubljenčki.