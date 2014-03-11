Nasveti za uporabo

Tukaj najdete pregled primerov čiščenja, razporejenih po temah. Če ne najdete primera, ki ga iščete, se obrnite na nas Kontakt.

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Zunanje območje

Čiščenje vozil

Čiščenje vozil

Tukaj najdete ustrezne izdelke in pribor za hitro in temeljito čiščenje avtomobila.

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Čiščenje teras

Z ustreznimi aparati in dodatno opremo bo terasa po koncu zime spet čista.

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Zalivanje vrta

Z našimi vrtnimi črpalkami lahko s pomočjo daljinskega upravljalnika poskrbite za povsem samodejno zalivanje velikih površin.

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Pometanje

Poslovite se od metle in smetišnice: s Kärcherjevimi napravami za pometanje lahko do petkrat hitreje očistite poti, ceste, dovoz in dvorišče.

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Pohodne plošče, obrasle z mahom

Kärcherjevi odstranjevalci umazanije so idealni za odstranjevanje mahu s površine plošč.

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Čiščenje vrtnega pohištva

Grde madeže na vrtnem pohištvu, ki so nastali zaradi umazanega zraka ali zime, preprosto odstranite z našimi visokotlačnimi čistilniki.

Čiščenje cevi

Čiščenje cevi

Komplet za čiščenje cevi poskrbi, da bodo zamašene cevi znotraj in zunaj spet pretočne.

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Čiščenje fasade

Kärcher ne nudi idealnih naprav samo za okolico hiše. Tudi sama hiša se sčasoma umaže, zato ji s Kärcherjevimi napravami pomagajte do novega sijaja.

Notranji prostori

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Čiščenje s paro

Tukaj najdete številne nasvete za uporabo parnega čistilnika: enostavno čiščenje tal, fug, armatur, kopalnice, stranišča, oken, ogledal, kuhinje in še mnogo več.

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Parno likanje

Stalno visok pritisk pare olajša likanje tudi pri težjih tkaninah. Pri likanju boste tako prihranili do 50 % časa.

Čiščenje oken

Čiščenje oken

Okna so umazana, zato naj vam na pomoč priskoči Kärcher. Odkrijte različne naprave za čiščenje oken.

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Čiščenje preprog

Čiščenje preprog je povsem enostavno z ustreznim izdelkom Kärcher.

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Čiščenje blazin

Kärcherjevi pralni sesalniki poskrbijo za globinsko in temeljito čistočo oblazinjenega pohištva.

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Oskrba gospodinjstva z vodo

Za dovod vode v hišo lahko uporabite naše črpalke za vrt in hišo.

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Vrtanje, pometanje, sesanje

Pri skobljanju nastane veliko ostružkov – kot strokovnjak za čiščenje nudi Kärcher celovit program naprav in praktičnih pripomočkov za učinkovito čiščenje v hiši in okolici.

Nega tal

Nega tal

Tukaj najdete najpomembnejše informacije in številne nasvete za strokovno nego talnih oblog ter informacije o poliranju in ustreznih negovalnih sredstvih ter čistilih.