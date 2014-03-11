Nasveti za uporabo
Tukaj najdete pregled primerov čiščenja, razporejenih po temah. Če ne najdete primera, ki ga iščete, se obrnite na nas Kontakt.
Zunanje območje
Čiščenje vozil
Tukaj najdete ustrezne izdelke in pribor za hitro in temeljito čiščenje avtomobila.
Čiščenje teras
Z ustreznimi aparati in dodatno opremo bo terasa po koncu zime spet čista.
Zalivanje vrta
Z našimi vrtnimi črpalkami lahko s pomočjo daljinskega upravljalnika poskrbite za povsem samodejno zalivanje velikih površin.
Pometanje
Poslovite se od metle in smetišnice: s Kärcherjevimi napravami za pometanje lahko do petkrat hitreje očistite poti, ceste, dovoz in dvorišče.
Pohodne plošče, obrasle z mahom
Kärcherjevi odstranjevalci umazanije so idealni za odstranjevanje mahu s površine plošč.
Čiščenje vrtnega pohištva
Grde madeže na vrtnem pohištvu, ki so nastali zaradi umazanega zraka ali zime, preprosto odstranite z našimi visokotlačnimi čistilniki.
Čiščenje cevi
Komplet za čiščenje cevi poskrbi, da bodo zamašene cevi znotraj in zunaj spet pretočne.
Čiščenje fasade
Kärcher ne nudi idealnih naprav samo za okolico hiše. Tudi sama hiša se sčasoma umaže, zato ji s Kärcherjevimi napravami pomagajte do novega sijaja.
Notranji prostori
Čiščenje s paro
Tukaj najdete številne nasvete za uporabo parnega čistilnika: enostavno čiščenje tal, fug, armatur, kopalnice, stranišča, oken, ogledal, kuhinje in še mnogo več.
Parno likanje
Stalno visok pritisk pare olajša likanje tudi pri težjih tkaninah. Pri likanju boste tako prihranili do 50 % časa.
Čiščenje oken
Okna so umazana, zato naj vam na pomoč priskoči Kärcher. Odkrijte različne naprave za čiščenje oken.
Čiščenje preprog
Čiščenje preprog je povsem enostavno z ustreznim izdelkom Kärcher.
Čiščenje blazin
Kärcherjevi pralni sesalniki poskrbijo za globinsko in temeljito čistočo oblazinjenega pohištva.
Oskrba gospodinjstva z vodo
Za dovod vode v hišo lahko uporabite naše črpalke za vrt in hišo.
Vrtanje, pometanje, sesanje
Pri skobljanju nastane veliko ostružkov – kot strokovnjak za čiščenje nudi Kärcher celovit program naprav in praktičnih pripomočkov za učinkovito čiščenje v hiši in okolici.
Nega tal
Tukaj najdete najpomembnejše informacije in številne nasvete za strokovno nego talnih oblog ter informacije o poliranju in ustreznih negovalnih sredstvih ter čistilih.