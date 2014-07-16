Pohodne plošče, obrasle z mahom
Pohodne plošče, obrasle z mahom
Naši primeri iz prakse prikazujejo, kako pravilno uporabljamo visokotlačni čistilnik in kaj je treba upoštevati.
Skupaj s posebno opremo postanejo naprave res vsestranske: ne samo za čiščenje z vodnim curkom, čiščenje cevi in teras ali črpanje vode iz ribnika – zagotovo boste odkrili še številne druge načine uporabe svojega naprave Kärcher!
Pri delu upoštevajte, da je pritisk vode največji v bližini šobe: To pomeni, da trdovratno umazanijo čistite z manjše razdalje, manjšo umazanijo ali občutljive površine pa z večje.
- Mah ne naredi samo debelih slojev na površini kamnitih plošč, ampak se zažre tudi v pore, zato je za odstranjevanje mahu primeren odstranjevalec umazanije.
- Ta ustvari rotacijski curek: ki združuje moč čiščenja ozkega točkovnega curka z večjo površinsko zmogljivostjo ploskega curka.
- Visokotlačni curek usmerite skoraj navpično na površino plošče in z razmakom 20 do 30 cm od plošče počasi pomikajte curek od enega roba do drugega.
- Zaščita pred škropljenjem za odstranjevalec umazanije (posebna oprema) vas pri tem ščiti pred brizganjem vode.
Ustrezne naprave in dodatna oprema
Visokotlačni čistilnik K 2 Premium Home
Za manjšo umazanijo.
Zaščita pred škropljenjem
Zaščita pred škropljenjem za odstranjevalec umazanije. Zanesljivo zaščiti uporabnika pred škropljenjem vode.