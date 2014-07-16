Pohodne plošče, obrasle z mahom

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Pohodne plošče, obrasle z mahom

Naši primeri iz prakse prikazujejo, kako pravilno uporabljamo visokotlačni čistilnik in kaj je treba upoštevati.

Skupaj s posebno opremo postanejo naprave res vsestranske: ne samo za čiščenje z vodnim curkom, čiščenje cevi in teras ali črpanje vode iz ribnika – zagotovo boste odkrili še številne druge načine uporabe svojega naprave Kärcher!

Pri delu upoštevajte, da je pritisk vode največji v bližini šobe: To pomeni, da trdovratno umazanijo čistite z manjše razdalje, manjšo umazanijo ali občutljive površine pa z večje.

  • Mah ne naredi samo debelih slojev na površini kamnitih plošč, ampak se zažre tudi v pore, zato je za odstranjevanje mahu primeren odstranjevalec umazanije.
  • Ta ustvari rotacijski curek: ki združuje moč čiščenja ozkega točkovnega curka z večjo površinsko zmogljivostjo ploskega curka.
  • Visokotlačni curek usmerite skoraj navpično na površino plošče in z razmakom 20 do 30 cm od plošče počasi pomikajte curek od enega roba do drugega.
  • Zaščita pred škropljenjem za odstranjevalec umazanije (posebna oprema) vas pri tem ščiti pred brizganjem vode.

Ustrezne naprave in dodatna oprema

Visokotlačni čistilnik K 2 Premium Home

Za manjšo umazanijo.

Zaščita pred škropljenjem

Zaščita pred škropljenjem za odstranjevalec umazanije. Zanesljivo zaščiti uporabnika pred škropljenjem vode.