Pohodne plošče, obrasle z mahom

Naši primeri iz prakse prikazujejo, kako pravilno uporabljamo visokotlačni čistilnik in kaj je treba upoštevati.

Skupaj s posebno opremo postanejo naprave res vsestranske: ne samo za čiščenje z vodnim curkom, čiščenje cevi in teras ali črpanje vode iz ribnika – zagotovo boste odkrili še številne druge načine uporabe svojega naprave Kärcher!

Pri delu upoštevajte, da je pritisk vode največji v bližini šobe: To pomeni, da trdovratno umazanijo čistite z manjše razdalje, manjšo umazanijo ali občutljive površine pa z večje.