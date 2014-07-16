Čiščenje preprog

Čiščenje preprog je povsem enostavno z ustreznim izdelkom Kärcher.

Čiščenje preprog
Čiščenje preprog__uporaba

Pralni sesalniki – za temeljit rezultat čiščenja

Kärcherjevi pralni sesalniki poskrbijo za globinsko in temeljito čistočo preprog. Tekočino za čiščenje sesalnik s pritiskom potisne globoko v preprogo, nato pa posesa raztopljeno umazanijo in vodo. Maščoba, umazanija in neprijetne vonjave so tako učinkovito odstranjene.

Način delovanja pralnih sesalnikov

Pralni sesalnik v enem koraku naprši vodo s čistilom na površino, nato pa takoj posesa umazanijo.

Higienično in čisto

Kärcherjev pralni sesalnik ni primeren samo za alergike. Ampak se odlično odnese tudi v gospodinjstvih z domačimi ljubljenčki.

Čiščenje preprog__uporaba_DS

Sesalnik z inovativno tehnologijo vodnih filtrov

V nasprotju z običajnimi sesalniki s filtrskimi vrečkami izkorišča sesalnik DS 5.800 z vodnim filtrom naravno moč
vode, ki se v filtru vrtinči z veliko hitrostjo. Vsesana
umazanija se spelje skozi vodni vrtinec, kjer se zanesljivo izloči iz zraka in ostane v
vodi. Rezultat: izredno svež in čist zrak.

Nasveti za čiščenje preprog

Zakaj je treba čistiti preproge?

Redno čiščenje (vmesno ali temeljito čiščenje) vzdržuje lep videz preproge, podaljša njeno življenjsko dobo in poskrbi za higieno. Preproge nimajo samo vidne umazanije na površini, ampak tudi v globini, zato ne moremo takoj opaziti, kdaj jo je treba očistiti. Zelo pomembno je, da redno odstranjujemo umazanijo in pravilno poskrbimo za madeže.

Pri temeljitem čiščenju tekstilne talne obloge se uporablja izločevanje umazanije s pomočjo pršenja. Priporočamo uporabo pralnega sesalnika Kärcher v kombinaciji s čistilom RM 769 in 760.

 

Tako poskrbite za temeljito čiščenje preprog:

  1. Predpranje: Najprej s šobo z razmakom 10 cm in nastavljenim tlakom na preprogo napršite vodo in čistilo (čistilna mešanica). Čistilo naj deluje približno 10 minut.
  2. Glavno pranje: S talno šobo pojdite čez preprogo in vanjo vtrite čistilno mešanico. Umazanija se vsesa istočasno ali pa v naslednjem koraku.
  3. Splakovanje: Preprogo splaknete s čisto vodo in s pomočjo sesalne šobe vsesate čistilo skupaj z umazanijo.
  4. Sesanje: Ko se preproga posuši, jo temeljito posesajte s sesalnikom za preproge.

Ustrezne naprave in dodatna oprema

Pralni sesalniki

Za globinsko in temeljito čiščenje.

Čistilo za preproge

Za vmesno čiščenje.

Sesalnik z vodnim filtrom

Zaradi vodnega filtra lahko odstrani 99,9 % delcev iz zraka.