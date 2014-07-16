Čiščenje preprog
Čiščenje preprog je povsem enostavno z ustreznim izdelkom Kärcher.
Pralni sesalniki – za temeljit rezultat čiščenja
Kärcherjevi pralni sesalniki poskrbijo za globinsko in temeljito čistočo preprog. Tekočino za čiščenje sesalnik s pritiskom potisne globoko v preprogo, nato pa posesa raztopljeno umazanijo in vodo. Maščoba, umazanija in neprijetne vonjave so tako učinkovito odstranjene.
Način delovanja pralnih sesalnikov
Pralni sesalnik v enem koraku naprši vodo s čistilom na površino, nato pa takoj posesa umazanijo.
Higienično in čisto
Kärcherjev pralni sesalnik ni primeren samo za alergike. Ampak se odlično odnese tudi v gospodinjstvih z domačimi ljubljenčki.
Sesalnik z inovativno tehnologijo vodnih filtrov
V nasprotju z običajnimi sesalniki s filtrskimi vrečkami izkorišča sesalnik DS 5.800 z vodnim filtrom naravno moč
vode, ki se v filtru vrtinči z veliko hitrostjo. Vsesana
umazanija se spelje skozi vodni vrtinec, kjer se zanesljivo izloči iz zraka in ostane v
vodi. Rezultat: izredno svež in čist zrak.
Nasveti za čiščenje preprog
Zakaj je treba čistiti preproge?
Redno čiščenje (vmesno ali temeljito čiščenje) vzdržuje lep videz preproge, podaljša njeno življenjsko dobo in poskrbi za higieno. Preproge nimajo samo vidne umazanije na površini, ampak tudi v globini, zato ne moremo takoj opaziti, kdaj jo je treba očistiti. Zelo pomembno je, da redno odstranjujemo umazanijo in pravilno poskrbimo za madeže.
Pri temeljitem čiščenju tekstilne talne obloge se uporablja izločevanje umazanije s pomočjo pršenja. Priporočamo uporabo pralnega sesalnika Kärcher v kombinaciji s čistilom RM 769 in 760.
Tako poskrbite za temeljito čiščenje preprog:
- Predpranje: Najprej s šobo z razmakom 10 cm in nastavljenim tlakom na preprogo napršite vodo in čistilo (čistilna mešanica). Čistilo naj deluje približno 10 minut.
- Glavno pranje: S talno šobo pojdite čez preprogo in vanjo vtrite čistilno mešanico. Umazanija se vsesa istočasno ali pa v naslednjem koraku.
- Splakovanje: Preprogo splaknete s čisto vodo in s pomočjo sesalne šobe vsesate čistilo skupaj z umazanijo.
- Sesanje: Ko se preproga posuši, jo temeljito posesajte s sesalnikom za preproge.
Ustrezne naprave in dodatna oprema
Pralni sesalniki
Za globinsko in temeljito čiščenje.
Čistilo za preproge
Za vmesno čiščenje.
Sesalnik z vodnim filtrom
Zaradi vodnega filtra lahko odstrani 99,9 % delcev iz zraka.