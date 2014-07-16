Para je naravna in temeljita

Enostavno, biološko čisto in okolju prijazno: čiščenje s paro je najbolj naraven način čiščenja. Hkrati predstavlja idealno alternativo običajnim postopkom. Obstajajo številni načini uporabe, poleg čiščenja pa je para odlična tudi za likanje in nego tekstila. S paro boste prihranili veliko časa, ki ga lahko preživite ob prijetnejših dejavnostih. Ali ni logično, da moč pare uporabimo za majhna in velika opravila v gospodinjstvu?

Kako čiščenje s paro olajša življenje.

Dolgo preden je človek začel razmišljati o čistoči, je na zemlji nastajala para – v gejzirjih in vulkanih. Toda šele nekje okoli leta 1700 je bil čas zrel za praktično uporabo moči iz vodne pare. Eden od najsodobnejših načinov uporabe pare je čiščenje.

Zakaj je čiščenje s paro okolju prijazno?

Povsem jasno: za čiščenje s paro ne potrebujemo kemikalij. Že sama kombinacija pare in visoke temperature odstrani trdovratno umazanijo, zato so čistila povsem odveč. Tako je čiščenje prijazno do življenjsko potrebnih virov vode, prihranite pa tudi denar.

Čiščenje s paro pa še drugače razbremeni naravo in vire surovin: ker ne uporabljamo čistil, ni treba skrbeti za odstranjevanje njihove embalaže – kar prihrani ogromno energije in surovin.

Poleg tega je poraba vode pri čiščenju s paro zelo majhna: iz enega litra običajne vodovodne vode nastane približno 1.700 litrov pare! Ta količina omogoči približno 20 minut čiščenja – kar zadostuje za kompletno čiščenje manjšega stanovanja. Ker se elektrika porablja samo pri segrevanju, lahko njeno porabo prav tako omejimo.

Zakaj je čiščenje s paro bolj zdravo?

Kdor čisti s paro, varuje sebe in svoje bližnje. Kondenzat pare v nasprotju s čistili na očiščenih površinah ne pušča ostankov, ki bi lahko povzročili alergije. To je še zlasti pomembno pri majhnih otrocih, ki radi dajejo stvari v usta. Pri čiščenju s paro tudi ne more priti do nezgod zaradi napačne uporabe čistil, dražilnih sredstev ali drugih poškodb zdravja zaradi čistilnih sredstev.

Tudi alergiki bodo laže zadihali. Para namreč veže nase prah, zato se alergogene snovi (pršice in njihovi izločki) ne vrtinčijo po zraku, kar občutno izboljša ozračje v prostoru. Nenazadnje je tudi telesni napor ob čiščenju s paro bistveno manjši – saj para sama opravi vse potrebno.