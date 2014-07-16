Čiščenje s paro
Možnosti uporabe
Naši parni čistilniki nudijo številne načine uporabe. Poleg čiščenja je para odlična tudi za likanje in nego tekstila. Tu si lahko ogledate številne možnosti uporabe pare in se sami prepričate:
Čiščenje talnih ploščic
Za vmesno ali zaključno čiščenje uporabite krpo, ki jo zložite in tesno vpnete v talno šobo. Za posebej temeljito čiščenje pa lahko uporabite tudi krpo iz mikrovlaken (dodatna oprema).
Ko čistilnik izpihne paro, hitro potiskajte šobo sem in tja, pri čemer pare ni treba stalno dodajati. Da boste očistili tudi fuge, šobe ne premikajte samo prečno,
ampak tudi diagonalno na fugo.
Sesanje:
Tla je priporočljivo posesati, preden jih začnete čistiti s paro. Laminat čistite samo, če ste prepričani, da je strokovno položen in zalepljen.
Čiščenje laminata
S polovično količino pare lahko čistite tudi laminat ali lakirani parket (ne pa oljenega ali povoskanega!). Količino pare nastavite na pištoli. Delajte z dvema krpama (štirislojnima), da bo neposredno na površino prišlo čim manj pare. S šobo, iz katere prihaja para, se ne zadržujte dolgo na istem mestu, da se tla preveč ne zmočijo. Manjša količina preostale vlage se potem hitro posuši in ne pušča črt.
Nasvet:
Tla je priporočljivo posesati, preden jih začnete čistiti s paro. Laminat čistite samo, če ste prepričani, da je strokovno položen in zalepljen.
Čiščenje kopalnice in stranišča
Hitro in bleščeče čisto: za čiščenje stenskih ploščic, stekla, ogledal, armatur, fug, špranj itd.
Ostanki vodnega kamna in mila
S polirno krpo (iz kompleta krp iz mikrovlaken za kopalnico) lahko brez težav odstranite tudi najbolj trdovratne obloge vodnega kamna in mila.
Čiščenje armatur
- Da armatur iz kroma ali nerjavnega jekla ne bi popraskali, zanje uporabljajte samo točkovno šobo. Držite jo čim bliže površini in počakajte, da se vodni kamen odstrani. Če je kamen zelo trdovraten ali na nedostopnem mestu, na šobo nataknite krtačko. Površino očistite z močnimi curki pare. Čiščenje armatur.
- Če je plast maščobe že starejša, se drgnjenju žal ne boste mogli izogniti. Pomagajte si s paro.
- Maščoba se bo postopno vpijala v krpo. Zato je priporočljivo, da krpo vmes zamenjate.
- Da bo očiščena površina brez prog, jo zdrgnite še s krpo iz mikrovlaken.
- Z usmerjenim parnim curkom in hitrim drgnjenjem boste odstranili tudi najtrdovratnejše obloge.
- Debelejše obloge vodnega kamna najprej namočite s kisom ali citronsko kislino in pustite nekaj časa delovati.
- Poleg tega: Redno čiščenje s paro preprečuje nastajanje oblog vodnega kamna
Čiščenje oken in ogledal
- Pred prvo uporabo parnega čistilnika najprej grobo očistite okna: Z ročno šobo in krpo za paro popolnoma zdrgnite šipe. Nasvet za uporabo pozimi: kadar so šipe zelo hladne, jih najprej ogrejte z razmakom pribl. 5 cm.
- Nato s točkovno šobo nanesite paro na steklo od zgoraj navzdol.
- Potem z brisalcem v pasovih obrišite vodo navzdol. Da ne bodo nastale črte, gumijasti nastavek občasno obrišite s suho krpo.
- Če pri odstranjevanju vode z gumijastim nastavkom ostane – na površini še nekaj posameznih kapljic. Jih nato čisto preprosto obrišite s krpo.
Čiščenje fug med ploščicami
- Za čiščenje fug je najprimernejša točkovna šoba, na katero nataknete okroglo krtačo.
- Z usmerjenim parnim curkom in hitrim drgnjenjem boste odstranili tudi najtrdovratnejše obloge.
- Po čiščenju obrišite površino do suhega še s krpo. Silikonske fuge: samo na hitro očistite s paro, da se material ne poškoduje.
Odstranjevanje maščobnih oblog
- Nerjavno jeklo je trenutno zelo modno – a vsekakor je bolje videti, če nima mastne površine. Zelo dobre rezultate dajeta mehka prevleka iz plišastega velurja in rumena krpa iz mikrovlaken (posebna oprema) iz kompleta krp iz mikrovlaken za kuhinjo.
- Če je plast maščobe že starejša, se drgnjenju žal ne boste mogli izogniti. Pomagajte si s paro.
- Maščoba se bo postopno vpijala v krpo. Zato je priporočljivo, da krpo vmes zamenjate.
- Da bo očiščena površina brez prog, jo zdrgnite še s krpo iz mikrovlaken.
Čiščenje kuhalnih površin in štedilnika
- Steklokeramični štedilniki predstavljajo poseben izziv za številne metode čiščenja – vendar ne za parni čistilnik. Na okroglo krtačo nataknite še žičnato gobico. Ki jo lahko kupite v vsaki trgovini na gospodinjskem oddelku.
- Kar brez strahu, saj gobica v kombinaciji s paro ne bo popraskala steklokeramične površine. Para ustvari pri čiščenju neke vrste zaščitni sloj. Za čiščenje fug in robov okoli steklokeramične plošče uporabite točkovno šobo brez prevleke, na katero nataknete okroglo krtačo.
Osvežitev oblačil
Z dodatno šobo za tekstil bo tudi osvežitev oblačil prava malenkost. Z vgrajenim odstranjevalcem kosmov hkrati brez težav odstranite lase in kosme z oblačil. Gube na zavesah in oblačilih lahko čisto preprosto zgladite, ne da bi morali tkanine položiti na likalno desko. Ob tem zanesljivo odstranite tudi vonjave. Pravo olajšanje!
Para je naravna in temeljita
Enostavno, biološko čisto in okolju prijazno: čiščenje s paro je najbolj naraven način čiščenja. Hkrati predstavlja idealno alternativo običajnim postopkom. Obstajajo številni načini uporabe, poleg čiščenja pa je para odlična tudi za likanje in nego tekstila. S paro boste prihranili veliko časa, ki ga lahko preživite ob prijetnejših dejavnostih. Ali ni logično, da moč pare uporabimo za majhna in velika opravila v gospodinjstvu?
Kako čiščenje s paro olajša življenje.
Dolgo preden je človek začel razmišljati o čistoči, je na zemlji nastajala para – v gejzirjih in vulkanih. Toda šele nekje okoli leta 1700 je bil čas zrel za praktično uporabo moči iz vodne pare. Eden od najsodobnejših načinov uporabe pare je čiščenje.
Zakaj je čiščenje s paro okolju prijazno?
Povsem jasno: za čiščenje s paro ne potrebujemo kemikalij. Že sama kombinacija pare in visoke temperature odstrani trdovratno umazanijo, zato so čistila povsem odveč. Tako je čiščenje prijazno do življenjsko potrebnih virov vode, prihranite pa tudi denar.
Čiščenje s paro pa še drugače razbremeni naravo in vire surovin: ker ne uporabljamo čistil, ni treba skrbeti za odstranjevanje njihove embalaže – kar prihrani ogromno energije in surovin.
Poleg tega je poraba vode pri čiščenju s paro zelo majhna: iz enega litra običajne vodovodne vode nastane približno 1.700 litrov pare! Ta količina omogoči približno 20 minut čiščenja – kar zadostuje za kompletno čiščenje manjšega stanovanja. Ker se elektrika porablja samo pri segrevanju, lahko njeno porabo prav tako omejimo.
Zakaj je čiščenje s paro bolj zdravo?
Kdor čisti s paro, varuje sebe in svoje bližnje. Kondenzat pare v nasprotju s čistili na očiščenih površinah ne pušča ostankov, ki bi lahko povzročili alergije. To je še zlasti pomembno pri majhnih otrocih, ki radi dajejo stvari v usta. Pri čiščenju s paro tudi ne more priti do nezgod zaradi napačne uporabe čistil, dražilnih sredstev ali drugih poškodb zdravja zaradi čistilnih sredstev.
Tudi alergiki bodo laže zadihali. Para namreč veže nase prah, zato se alergogene snovi (pršice in njihovi izločki) ne vrtinčijo po zraku, kar občutno izboljša ozračje v prostoru. Nenazadnje je tudi telesni napor ob čiščenju s paro bistveno manjši – saj para sama opravi vse potrebno.
Ponovno odkritje vode za čiščenje
Zakaj ima para tako močan učinek pri čiščenju?
Skrivnost čistilne pare je v kombinaciji parnega curka in temperature. Umazanija se zaradi tega veliko laže odstrani, pa tudi težko dostopna mesta lahko veliko temeljiteje očistite. In to povsem brez kemikalij! V posameznih primerih lahko moč pare dodatno povečate z mehanskimi pripomočki, na primer s krtačo ali krpo. Poleg tega: Ker se kamen odstrani iz vode že pri uparjanju, naši čistilniki ne puščajo ostankov vodnega kamna ali črt od čiščenja.
Zakaj je s paro vse veliko hitreje in enostavneje?
Para je hitra. V nekaj sekundah lahko raztopi in odstrani trdovratno umazanijo in mastne madeže. V večini primerov vam ni treba drgniti. Celo pri likanju prihranite čas, saj zaradi pare perila ni treba dodatno vlažiti, oblačila pa se tudi hitreje zlikajo.
In še najboljše: za različne načine čiščenja potrebujete samo eno napravo, ki zmore vse: parni čistilnik. Tako vam ostane več časa za prijetnejše stvari v življenju.
Kako deluje parni čistilnik?
Parni čistilnik deluje podobno kot ekonom lonec. Voda se segreva v zaprtem rezervoarju čistilnika, dokler ne zavre – in tako nastane para. Odvisno od naprave traja segrevanje od približno ene do šestih minut na liter vode.
Nasvet: najboljša para nastane, če rezervoar ni povsem napolnjen. Drugače je para na začetku še prevlažna in se prehitro kondenzira. Ko je voda segreta, čistilnik oddaja paro v reguliranih količinah skozi „pištolo“. Višji kot je tlak, hitreje para izstopa – in tudi bolj intenzivno odstranjuje umazanijo. Čisto preprosto. Nasvet: Segrevanje bo hitrejše, če v rezervoar nalijete toplo vodo. Odvisno od naprave lahko tlak v rezervoarju naraste do 4 barov.
Dobro je vedeti:
Kärcherjevi parni čistilniki izpolnjujejo vse varnostne standarde. To dokazujejo certifikati, ki so jih podelili TÜV in mednarodni uradi za testiranje. Vsi električno prevodni deli so seveda zaščiteni pred brizganjem vode.
7 dobrih razlogov za čiščenje s paro:
- Para čisti okolju prijazno – brez čistil in z majhno porabo vode.
- Para poskrbi za higienično čistočo – tudi na težko dostopnih mestih.
- Čiščenje s paro poteka – brez truda, drgnjenja in poliranja.
- Čiščenje s paro je bolj zdravo – ker ni prisotnih čistil.
- Para je vsestransko uporabna – za čiščenje kuhinje, kopalnice ali oken, pa tudi za likanje in nego tekstila.
- Para prihrani čas, saj je čiščenje z njo veliko hitrejše.
- Para prihrani tudi denar – ker ne potrebujete čistil.