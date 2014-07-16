Čiščenje vrtnega pohištva

Vodovodno vodo (praviloma s tlakom 4 bare) napeljete do visokotlačnega čistilnika s pomočjo vrtne cevi. V njem je visokotlačna črpalka, ki ustvari vodni tlak do približno 150 barov. Voda izstopa iz visokotlačne šobe kot ozek, povezan curek z veliko čistilno močjo.

Pri delu z visokotlačnim čistilnikom prihranite veliko denarja in vode:

vrtna cev s tlakom 4 bare porabi na uro 3.500 l vode, visokotlačni čistilnik s pritiskom 100 barov pa samo 400 l.

Za odstranjevanje trdovratnejše umazanije uporabite krtačo za pranje in čistila Kärcher. Vodni filter zanesljivo ščiti črpalko visokotlačnega čistilnika.