Čiščenje vrtnega pohištva
Grde madeže na vrtnem pohištvu, ki so nastali zaradi umazanega zraka ali zime, preprosto odstranite z našimi visokotlačnimi čistilniki.
Čiščenje vrtnega pohištva
Vodovodno vodo (praviloma s tlakom 4 bare) napeljete do visokotlačnega čistilnika s pomočjo vrtne cevi. V njem je visokotlačna črpalka, ki ustvari vodni tlak do približno 150 barov. Voda izstopa iz visokotlačne šobe kot ozek, povezan curek z veliko čistilno močjo.
Pri delu z visokotlačnim čistilnikom prihranite veliko denarja in vode:
vrtna cev s tlakom 4 bare porabi na uro 3.500 l vode, visokotlačni čistilnik s pritiskom 100 barov pa samo 400 l.
Za odstranjevanje trdovratnejše umazanije uporabite krtačo za pranje in čistila Kärcher. Vodni filter zanesljivo ščiti črpalko visokotlačnega čistilnika.
Ustrezne naprave in dodatna oprema
K 2 Premium Home
Za manjšo umazanijo.
Zmogljiva krtača
Za čiščenje občutljivih površin brez škropljenja.