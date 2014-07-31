Vrtanje, pometanje, sesanje
Vrtanje brez prahu
Z lovilnikom prahu DDC 50, ki ga nudi strokovnjak za čiščenje Kärcher, lahko vrtate povsem brez prahu. Z njim ne boste potrebovali pomoči druge osebe in tudi ne dodatne opreme ali sesalnika prahu. Lovilnik DDC 50 je primeren za vse vrtalne stroje (s svedri premera do 10 mm). Omogoča vam svobodnejše delo z obema rokama na vseh običajnih stenah v notranjosti.
Tako deluje
- Namestitev: ko označite želeno mesto za vrtanje, namestite napravo DDC 50 na vrtalni stroj in ga položite na oznako.
- Pritisnite: nato pritisnite napravo DDC 50 na steno – ko se vklopi vakuumska funkcija za pritrditev, je lovilnik med vrtanjem samostojno prisesan na podlago.
- Vrtanje: vrtanje je s pomočjo lovilnika DDC 50 zelo enostavno. Naprava je trdno pritrjena na steno, vi pa imate obe roki prosti za vrtanje.
- Popustite: ko končate z vrtanjem, popustite vakuum s pritiskom na gumb za zrak in odstranite lovilnik prahu DDC 50 s stene. Mesto vrtanja je čisto, saj je lovilnik prestregel ves prah.
- Praznjenje: odprite napravo DDC 50 in izpraznite prestreženi prah. Dodatno čiščenje ni potrebno.
Hitro in preprosto pometanje
Za manjšo umazanijo ni treba vedno uporabljati sesalnika: Nova akumulatorska metla K55 je hitra, udobna in poskrbi za temeljito čistočo. Metla deluje na akumulatorski pogon brez kabla, zato jo lahko uporabljate kjer koli. Zaradi majhne teže je še posebej priročna. Zaradi pametne konstrukcije lahko metlo pomaknete tudi 1 mm do roba. Na običajno metlo in smetišnico lahko kar pozabite.
- Z enim gibom snamete krtačo, jo očistite ali zamenjate.
- Akumulator hitro snamete in ga napolnite v polnilniku. Če imate nadomestni akumulator (dodatna oprema), lahko nadaljujete z delom.
- Metla K55 Plus s stransko uležajeno krtačo omogoča pometanje 1 mm od robov.
- Veliko posodo za smeti čisto enostavno snamete in izpraznite.
Večnamenski sesalniki
Vsestranski večnamenski sesalniki Kärcher so univerzalno uporabni. Ponašajo se z veliko sesalno močjo, vzorno energetsko učinkovitostjo, novim konceptom za odvzem filtra ter posebej razvito dodatno opremo.
Za suho, mokro, grobo in drobno umazanijo: Kärcherjevi večnamenski sesalniki vedno poskrbijo za optimalno odstranjevanje umazanije in popolne rezultate čiščenja. Na kratko: Kärcher nudi ustrezno rešitev za vsako potrebo in zahtevo – tako za intenzivno kot tudi občasno uporabo.
Inovativna tehnologija za odstranjevanje filtra, ki je del vseh sesalnikov od srednjega razreda naprej, omogoča udobno odstranjevanje filtra v nekaj sekundah. Pri tem je v kaseto v glavi naprave vgrajen ploščati filter, ki ga poznamo iz izdelkov za profesionalno uporabo – za posebej hitro odstranjevanje v dveh korakih. Preprosto odprite kaseto s filtrom in odstranite filter - končano!
Pregled prednosti: hitro in udobno odstranjevanje filtra, brez stika z umazanijo, brez raznašanja prahu.
Zaradi povsem nove dodatne opreme, kot so talna šoba, cevi, sesalna cev ali ročaj, vsi novi modeli zagotavljajo popolne rezultate čiščenja in najudobnejšo uporabo. Hitro in brez ostankov lahko posesate vse vrste umazanije.
Pregled prednosti: odlični rezultati, največje udobje, minimalna poraba moči, velika svoboda gibanja pri sesanju, brez zamašitev, brez prekinitev dela.
S pomočjo vgrajene funkcije za čiščenje filtra lahko umazane filtre pri vseh napravah višjega razreda iz linije MV 5–6 hitro in učinkovito očistite s pritiskom tipke za čiščenje. Tako lahko tudi pri intenzivnejšem čiščenju spet zagotovite polno sesalno zmogljivost. Pregled prednosti: ročno čiščenje ni potrebno, brez stika z umazanijo, hitra vzpostavitev sesalne sile.
Ustrezne naprave in dodatna oprema
DCC 50
Sesanje po vrtanju – tega ni več.
Akumulatorska metla
Manjša umazanija – ni problema: Kärcherjeva akumulatorska metla jo v trenutku odstrani.
Večnamenski sesalniki
Najmočnejši večnamenski sesalniki vseh časov.