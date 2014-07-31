Vrtanje, pometanje, sesanje

Vrtanje brez prahu

Z lovilnikom prahu DDC 50, ki ga nudi strokovnjak za čiščenje Kärcher, lahko vrtate povsem brez prahu. Z njim ne boste potrebovali pomoči druge osebe in tudi ne dodatne opreme ali sesalnika prahu. Lovilnik DDC 50 je primeren za vse vrtalne stroje (s svedri premera do 10 mm). Omogoča vam svobodnejše delo z obema rokama na vseh običajnih stenah v notranjosti.

Tako deluje