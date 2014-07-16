Čiščenje fasade
Kärcher ne nudi idealnih naprav samo za okolico hiše. Tudi sama hiša se sčasoma umaže, zato ji s Kärcherjevimi napravami pomagajte do novega sijaja.
Visokotlačno čiščenje s presenetljivim učinkom: serija K7
Serija K 7 poskrbi, da je tudi obsežnejše čiščenje otročje lahko. S temi napravami z lahkoto, temeljito in hitro odstranite tudi najbolj trdovratno umazanijo. Praktični elementi naprave, na primer QuickConnect, Plug´n´Clean in boben za cev spremenijo delo v čisti užitek in hitro postanejo nepogrešljivi.
Ustrezne naprave in dodatna oprema
K 7 Premium Home
S pomočjo privlačne opreme lahko odstranite tudi najbolj intenzivno umazanijo.
Talna šoba T-Racer T 400
Za čiščenje ravnih površin brez brizganja.
Teleskopska cev
Idealna za udobno čiščenje do višine 4 m.
K 7 Premium eco!ogic Home
S čistilnim sistemom Plug ´n´ Clean lahko le z enim gibom udobno zamenjate čistilo.