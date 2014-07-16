Čiščenje fasade

Visokotlačno čiščenje s presenetljivim učinkom: serija K7

Serija K 7 poskrbi, da je tudi obsežnejše čiščenje otročje lahko. S temi napravami z lahkoto, temeljito in hitro odstranite tudi najbolj trdovratno umazanijo. Praktični elementi naprave, na primer QuickConnect, Plug´n´Clean in boben za cev spremenijo delo v čisti užitek in hitro postanejo nepogrešljivi.