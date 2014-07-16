Zalivanje vrta
Črpalke za zalivanje – intenzivno škropljenje
Kärcherjeve zmogljive črpalke so zelo primerne za zalivanje vrta z vodo iz alternativnih virov, kot so cisterne ali zbiralniki deževnice. Priročno nožno stikalo omogoča posebno raven udobja.
Z vrtno črpalko Kärcher BP boste udobno in cenovno ugodno poskrbeli za dovajanje vode za zalivanje vrta. Hišne – in vrtne črpalke BP Home & Garden lahko poleg tega črpajo vodo za celotno hišo. Črpalke se vključijo in izključijo samodejno – kadar je potrebno. V kombinaciji s cisterno lahko zagotavljajo oskrbo z vodo za pralne stroje in izpiranje stranišča, hkrati pa jih je zaradi konstantnega delovnega tlaka mogoče uporabljati tudi za zalivanje vrta. Večstopenjske črpalke imajo veliko moč, učinkovitost in tiho delovanje, saj je za enako zmogljivost črpanja potrebna manjša moč motorja kot pri običajnih vrtnih črpalkah na vodni curek. To zagotavlja približno 30-odstotni prihranek energije. Poleg tega so modeli eco!ogic opremljeni s funkcijo stanja pripravljenosti (poraba 0 W) – in tako zagotavljajo še varčnejšo uporabo.
Kärcher je ponovno izumil dež
Ob obsežni ponudbi izdelkov za zalivanje Kärcher bo srce navdušenih vrtnarjev začelo hitreje biti. Kärcherjeve črpalke in drugi izdelki za zalivanje, ki so med seboj popolnoma usklajeni, zagotavljajo odgovorno ravnanje z naravnimi viri. Tako je poraba dragocene vode optimalna in okolju prijazna. Inovativna tehnologija in natančni senzorji zagotavljajo, da do rastlin priteče točno toliko vode, kolikor jo potrebujejo za rast. Za neskaljeno veselje na vrtu v sožitju z naravo nudi Kärcher izjemno učinkovite pršilne nastavke, pištole, razpršilnike, cevi, naprave za zalivanje, črpalke ter sisteme za spajanje in shranjevanje cevi. Ne glede na to, kateri izdelek Kärcher uporabljate, je odločitev vedno prava.
Kärcher Rain System®
Pri zalivanju žive meje, cvetličnih gred, grmov ali zelišč se lahko zanesete na Kärcherjev novi inteligentni sistem za zalivanje z doziranjem glede na vlago tal, ki omogoča prilagojeno zalivanje vsake rastline skladno z njenimi potrebami po vodi. Novi Kärcherjev Rain System® združuje prednosti sistema mikrokapljic in običajnega zalivanja. Sistem deluje s tlakom do 4 barov in s PVC-cevjo premera 1/2" ter kapljalnimi - in pršilnimi manšetami. Dodatno je mogoče namestiti reducirne tlačne regulatorje in filter za zaščito pred tlačno preobremenitvijo in delci umazanije. Kärcher Rain System™ je mogoče individualno prilagoditi vsakemu vrtu in deluje popolnoma usklajeno z enoto SensoTimer za upravljanje zalivanja v skladu s potrebami.
Ustrezne naprave in dodatna oprema
Vrtna črpalka
Za idealno zalivanje vrta.
Kärcher Rain Box
Idealni osnovni komplet za učinkovito zalivanje vrta.
Inovativna črpalka za sode
S prilagodljivo pritrditvijo na rob soda.
Tlačna potopna črpalka
Za zalivanje z uporabo alternativnih vodnih virov.