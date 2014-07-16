Črpalke za zalivanje – intenzivno škropljenje

Kärcherjeve zmogljive črpalke so zelo primerne za zalivanje vrta z vodo iz alternativnih virov, kot so cisterne ali zbiralniki deževnice. Priročno nožno stikalo omogoča posebno raven udobja.

Z vrtno črpalko Kärcher BP boste udobno in cenovno ugodno poskrbeli za dovajanje vode za zalivanje vrta. Hišne – in vrtne črpalke BP Home & Garden lahko poleg tega črpajo vodo za celotno hišo. Črpalke se vključijo in izključijo samodejno – kadar je potrebno. V kombinaciji s cisterno lahko zagotavljajo oskrbo z vodo za pralne stroje in izpiranje stranišča, hkrati pa jih je zaradi konstantnega delovnega tlaka mogoče uporabljati tudi za zalivanje vrta. Večstopenjske črpalke imajo veliko moč, učinkovitost in tiho delovanje, saj je za enako zmogljivost črpanja potrebna manjša moč motorja kot pri običajnih vrtnih črpalkah na vodni curek. To zagotavlja približno 30-odstotni prihranek energije. Poleg tega so modeli eco!ogic opremljeni s funkcijo stanja pripravljenosti (poraba 0 W) – in tako zagotavljajo še varčnejšo uporabo.