Tlačna potopna črpalka BP 2 Cistern je kot nalašč za uporabo alternativnih virov vode za namen zalivanja vrtov. S ciljno uporabo deževnice, vode iz vodnjakov ali podtalnice lahko prihranimo ogromno dragocene pitne vode. Ohišje črpalke, navojni priključek in nosilni ročaj iz legiranega jekla so izjemno trpežni. Za spuščanje – na primer v jašek vodnjaka – lahko na črpalko namestite vrv. Tlačna potopna črpalka nudi tudi vgrajen predfilter ter stikalo plovca, ki črpalko vklopi oz. izklopi glede na nivo vode in jo tako ščiti pred suhim tekom. Višina vklopa je poljubno nastavljiva. S pomočjo kompleta za priklop cevi, ki je vključen v dobavo, lahko brez težav na črpalko namestite 3/4'' in 1'' cevi. Vključno z vgrajenim povratnim ventilom.