Črpalka za cisterne BP 2 Cistern
BP 2 Cistern z robustnim ohišjem iz legiranega jekla je idealna tlačna potopna črpalka za zalivanje vrta z vodo iz cisterne. Vključno s kompletom za priklop cevi in stikalom za plovec.
Tlačna potopna črpalka BP 2 Cistern je kot nalašč za uporabo alternativnih virov vode za namen zalivanja vrtov. S ciljno uporabo deževnice, vode iz vodnjakov ali podtalnice lahko prihranimo ogromno dragocene pitne vode. Ohišje črpalke, navojni priključek in nosilni ročaj iz legiranega jekla so izjemno trpežni. Za spuščanje – na primer v jašek vodnjaka – lahko na črpalko namestite vrv. Tlačna potopna črpalka nudi tudi vgrajen predfilter ter stikalo plovca, ki črpalko vklopi oz. izklopi glede na nivo vode in jo tako ščiti pred suhim tekom. Višina vklopa je poljubno nastavljiva. S pomočjo kompleta za priklop cevi, ki je vključen v dobavo, lahko brez težav na črpalko namestite 3/4'' in 1'' cevi. Vključno z vgrajenim povratnim ventilom.
Značilnosti in prednosti
Ohišje črpalke, navojni nastavek in ročaj iz legiranega jeklaDolga življenjska doba, odpornost proti udarcem ter varen transport in enostavno rokovanje.
Vključno s kosom za priklop črpalke in povratnim ventilomHiter priklop 3/4" in 1" cevi na črpalko.
Vgrajen predfilterVaruje črpalko pred umazanijo in s tem povišuje njeno življenjsko dobo in varnost delovanja.
Stikalo s plovcem s pritrditvijo kabla
- Varovalka pred suhim tekom z enostavno nastavitvijo višine vklopa.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|800
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 5700
|Vodja dostave (m)
|32
|Tlak (bar)
|max. 3,2
|Potopna globina (m)
|max. 7
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|10
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|srebrna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|9,91
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,198
|Mere (D × Š × V) (mm)
|130 x 130 x 475
Obseg dobave
- Element za priklop cevi 1'', 3/4' in objemka
Oprema
- Vgrajen povratni ventil
- Ohišje črpalke in navojni nastavek iz legiranega jekla
- Stikalo s plovcem
- Robusten ročaj iz legiranega jekla
- Vgrajen predfilter
- Enostavna definicija višine vklopa
Področja uporabe
- Zalivanje vrta iz cisterne
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.