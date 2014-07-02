Črpalka za cisterne BP 2 Cistern

BP 2 Cistern z robustnim ohišjem iz legiranega jekla je idealna tlačna potopna črpalka za zalivanje vrta z vodo iz cisterne. Vključno s kompletom za priklop cevi in stikalom za plovec.

Tlačna potopna črpalka BP 2 Cistern je kot nalašč za uporabo alternativnih virov vode za namen zalivanja vrtov. S ciljno uporabo deževnice, vode iz vodnjakov ali podtalnice lahko prihranimo ogromno dragocene pitne vode. Ohišje črpalke, navojni priključek in nosilni ročaj iz legiranega jekla so izjemno trpežni. Za spuščanje – na primer v jašek vodnjaka – lahko na črpalko namestite vrv. Tlačna potopna črpalka nudi tudi vgrajen predfilter ter stikalo plovca, ki črpalko vklopi oz. izklopi glede na nivo vode in jo tako ščiti pred suhim tekom. Višina vklopa je poljubno nastavljiva. S pomočjo kompleta za priklop cevi, ki je vključen v dobavo, lahko brez težav na črpalko namestite 3/4'' in 1'' cevi. Vključno z vgrajenim povratnim ventilom.

Značilnosti in prednosti
Črpalka za cisterne BP 2 Cistern: Ohišje črpalke, navojni nastavek in ročaj iz legiranega jekla
Dolga življenjska doba, odpornost proti udarcem ter varen transport in enostavno rokovanje.
Črpalka za cisterne BP 2 Cistern: Vključno s kosom za priklop črpalke in povratnim ventilom
Hiter priklop 3/4" in 1" cevi na črpalko.
Črpalka za cisterne BP 2 Cistern: Vgrajen predfilter
Varuje črpalko pred umazanijo in s tem povišuje njeno življenjsko dobo in varnost delovanja.
Stikalo s plovcem s pritrditvijo kabla
  • Varovalka pred suhim tekom z enostavno nastavitvijo višine vklopa.
Specifikacije

Tehnični podatki

Nazivna poraba moči (W) 800
Maks. količina pretoka (l/h) < 5700
Vodja dostave (m) 32
Tlak (bar) max. 3,2
Potopna globina (m) max. 7
Temperatura pretoka (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabel (m) 10
Napetost (V) 230
Frekvenca (Hz) 50
Barva srebrna
Teža brez dodatkov (Kg) 9,91
Teža vključno z embalažo (Kg) 11,198
Mere (D × Š × V) (mm) 130 x 130 x 475

Obseg dobave

  • Element za priklop cevi 1'', 3/4' in objemka

Oprema

  • Vgrajen povratni ventil
  • Ohišje črpalke in navojni nastavek iz legiranega jekla
  • Stikalo s plovcem
  • Robusten ročaj iz legiranega jekla
  • Vgrajen predfilter
  • Enostavna definicija višine vklopa
Črpalka za cisterne BP 2 Cistern
Področja uporabe
  • Zalivanje vrta iz cisterne
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.