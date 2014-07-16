Nega tal

Tla v stanovanju odsevajo kulturo bivanja: čist dom mora imeti čista tla. To dosežemo s poliranjem. Kar je bil poprej zahteven postopek z mnogimi ročnimi koraki, je danes s pomočjo sodobne opreme postalo čisto enostavno. Poliranje predstavlja optimalno nego tal, ki s tem postanejo odpornejša na obrabo. Poleg tega niso več tako občutljiva na vlago ter se počasneje umažejo. Tudi videz takih tal ni zanemarljiv – tla zasijejo z novim sijajem in so bolj izrazite barve. Tukaj najdete najpomembnejše informacije in številne nasvete za strokovno nego talnih oblog ter informacije o poliranju ter ustreznih negovalnih sredstvih in čistilih. Tako boste čisto enostavno poskrbeli, da bo pri vas doma vse bleščeče.

Nekaj najpomembnejših nasvetov