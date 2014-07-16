Nega tal
Povsem drugačno poliranje.
Nega tal
Tla v stanovanju odsevajo kulturo bivanja: čist dom mora imeti čista tla. To dosežemo s poliranjem. Kar je bil poprej zahteven postopek z mnogimi ročnimi koraki, je danes s pomočjo sodobne opreme postalo čisto enostavno. Poliranje predstavlja optimalno nego tal, ki s tem postanejo odpornejša na obrabo. Poleg tega niso več tako občutljiva na vlago ter se počasneje umažejo. Tudi videz takih tal ni zanemarljiv – tla zasijejo z novim sijajem in so bolj izrazite barve. Tukaj najdete najpomembnejše informacije in številne nasvete za strokovno nego talnih oblog ter informacije o poliranju ter ustreznih negovalnih sredstvih in čistilih. Tako boste čisto enostavno poskrbeli, da bo pri vas doma vse bleščeče.
Nekaj najpomembnejših nasvetov
- Za enakomeren rezultat pri poliranju je treba najprej temeljito odstraniti vse stare sloje negovalnih sredstev. Za to uporabite osnovno čistilo za tla Kärcher in toplo vodo.
- Če mop pred uporabo in nanosom negovalnega sredstva narahlo navlažite, boste sredstvo lahko bolj enakomerno razporedili po površini.
- Za enakomerno spolirano površino je treba tla v celoti navlažiti z negovalnim sredstvom. Površino večkrat obrišite v smeri maske. Priporočljivo je, da negovalno sredstvo nanašate na površino po delih.
- Za optimalen rezultat se mora čistilno sredstvo pred poliranjem povsem posušiti. Če odprete okna, se bo nanos negovalnega sredstva hitreje posušil.
- Za sijaj brez črt in prog počakajte 24 ur po poliranju, preden tla povsem obremenite (ne premikajte pohištva).
- Po končanem poliranju operite polirne podloge pod tekočo vodo in s čistilom, da bodo ohranile svojo učinkovitost. Podloge lahko operete tudi v pralnem stroju pri 60 °C.
- Ko končate z delom, lahko podloge shranite v ločenem predalu za pribor.
Ustrezne naprave in dodatna oprema
Polirna naprava FP 303
Polirna naprava FP 303 z velikim številom vrtljajev poskrbi za odlične rezultate pri poliranju vseh trdih talnih oblog.