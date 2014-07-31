50 % hitrejše likanje

S Kärcherjevim sistemom za parno likanje lahko razpolovite čas, potreben za likanje! Likalna miza Kärcher ima funkcijo napihovanja in odsesavanja pare. Z odsesavanjem pare se perilo prisesa in pritrdi na mizo, vlaga pa se vsesa. S funkcijo napihovanja se likalna površina napihne kot balon. To prepreči nastajanje gub tudi pri občutljivih tkaninah.

Parna likalna postaja SI 2.600 CB je posebej primerna za večje količine perila in je zelo udobna za uporabo. Preizkušeni univerzalni parni čistilnik SC 2.600 CB in aktivna likalna miza AB 1000 tvorita odlično ekipo za prvovrstne rezultate pri likanju in čiščenju.