Parno likanje
50 % hitrejše likanje
S Kärcherjevim sistemom za parno likanje lahko razpolovite čas, potreben za likanje! Likalna miza Kärcher ima funkcijo napihovanja in odsesavanja pare. Z odsesavanjem pare se perilo prisesa in pritrdi na mizo, vlaga pa se vsesa. S funkcijo napihovanja se likalna površina napihne kot balon. To prepreči nastajanje gub tudi pri občutljivih tkaninah.
Parna likalna postaja SI 2.600 CB je posebej primerna za večje količine perila in je zelo udobna za uporabo. Preizkušeni univerzalni parni čistilnik SC 2.600 CB in aktivna likalna miza AB 1000 tvorita odlično ekipo za prvovrstne rezultate pri likanju in čiščenju.
Nasveti za optimalno likanje
- Pri likanju s paro nastavite likalnik na najvišjo temperaturo. Stalen izstop pare prepreči pregrevanje oblačil – ne glede na to, ali likate bombaž, svilo ali lan
- Posebna oprema: likalna površina z zaščito proti prijemanju: Z njo na občutljivih in temnih tkaninah (npr. lanu) ne bodo nastajala svetleča mesta. Tudi majic s potiskom tako ne bo treba več likati z druge strani.
- Pritisk pare je tako velik, da boste tudi debeli jeans lahko likali samo z ene strani. Likalnika ne pritiskajte premočno in ga počasi vodite po oblačilu – para bo delala namesto vas.
Čiščenje s paro
Dvojna prednost: likanje in čiščenje s paro.
Parni likalnik
Visokokakovostni parni likalnik z gladko tekočo likalno površino iz nerjavnega jekla, v privlačni kombinaciji rumene in črne barve.
Likalna površina z zaščito proti prijemanju
Likalna površina z zaščito proti prijemanju za parni likalnik.