Zunanje čiščenje avtomobila

Visokotlačni čistilniki – enostavno čisto.

Kdo bi rad ves svoj prosti čas preživel ob čiščenju? Lahko bi delali kaj prijetnejšega. Res pa je tudi: da je čiščenje z visokotlačnimi čistilniki Kärcher v resnici prav zabavno. Kakovostni, udobni in zmogljivi aparati v nekaj sekundah odstranijo tudi najbolj trdovratno umazanijo in obloge – hitro, enostavno in brez napora, zgolj s pritiskom na gumb. Pri tem si ne boste niti umazali rok. Udobneje ne gre.

Preprosto čiščenje vozil.

Do bleščečega sijaja še hitreje kot doslej: šampon za avtomobil 3 v 1 zagotavlja optimalno čiščenje in nego vseh vrst vozil. Aktivno sredstvo za raztapljanje umazanije brez težav odstrani trdovratne oljne in mastne madeže. Formula za hitro sušenje olajša nadležno poliranje vozil. Formula za veliki sijaj pa omogoči, da vaše vozilo spet zasije.

Nova generacija čiščenja.

Revolucionarna zmogljiva krtača WB 150 je prva krtača, ki čisti pod visokim tlakom! Zmogljiva krtača hitro, učinkovito in nežno očisti vse površine na prostem. Z njo lahko učinkovito in nežno očistite tudi občutljive površine, kot je avtomobilski lak.