Čiščenje vozil
Zunanje čiščenje avtomobila
Visokotlačni čistilniki – enostavno čisto.
Kdo bi rad ves svoj prosti čas preživel ob čiščenju? Lahko bi delali kaj prijetnejšega. Res pa je tudi: da je čiščenje z visokotlačnimi čistilniki Kärcher v resnici prav zabavno. Kakovostni, udobni in zmogljivi aparati v nekaj sekundah odstranijo tudi najbolj trdovratno umazanijo in obloge – hitro, enostavno in brez napora, zgolj s pritiskom na gumb. Pri tem si ne boste niti umazali rok. Udobneje ne gre.
Preprosto čiščenje vozil.
Do bleščečega sijaja še hitreje kot doslej: šampon za avtomobil 3 v 1 zagotavlja optimalno čiščenje in nego vseh vrst vozil. Aktivno sredstvo za raztapljanje umazanije brez težav odstrani trdovratne oljne in mastne madeže. Formula za hitro sušenje olajša nadležno poliranje vozil. Formula za veliki sijaj pa omogoči, da vaše vozilo spet zasije.
Nova generacija čiščenja.
Revolucionarna zmogljiva krtača WB 150 je prva krtača, ki čisti pod visokim tlakom! Zmogljiva krtača hitro, učinkovito in nežno očisti vse površine na prostem. Z njo lahko učinkovito in nežno očistite tudi občutljive površine, kot je avtomobilski lak.
Čiščenje notranjosti vozila
Izdelki za čiščenje notranjosti avtomobila.
Za čiščenje notranjosti so idealni večnamenski sesalniki. Čiščenje vam olajša obsežen komplet dodatne opreme za avtomobil, na primer za sesanje prtljažnika, prostora za noge, armature, sedežev, stranskih žepov, predpražnikov itd. Nasvet za čiščenje predpražnikov: sesalna krtača Kärcher ima trde ščetine, ki odstranijo tudi zasušeno umazanijo.
Čiščenje sedežev s pralnim sesalnikom Kärcher.
Kärcherjevi pralni sesalniki poskrbijo za globinsko in temeljito čistočo avtomobilskih sedežev. Sesalnik s pritiskom potisne tekočino za čiščenje globoko v blazino, nato pa posesa raztopljeno umazanijo in vodo. Maščoba, umazanija in neprijetne vonjave so tako učinkovito odstranjene.
Ustrezne naprave in dodatna oprema
Visokotlačni čistilnik K 5 Premium Home
Za občasno uporabo in srednje močno umazanijo.
Zmogljiva krtača
Za čiščenje občutljivih površin brez škropljenja.
Večnamenski sesalnik MV 4
Odstrani vse vrste umazanije.
Komplet za čiščenje avtomobila
Pribor za kompletno čiščenje notranjosti avtomobila.